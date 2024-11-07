АЗ Алкмар
Фенербахче
«АЗ Алкмар»
Турнирное положение: У клуба из Алкмара на счету находится три зачетных пункта, в которыми он расположился на 24 позиции в общей таблице.
«АЗ» смог выиграть один поединок из трех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил три мяча при пяти пропущенных.
АЗ Алкмар — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Сырные фермеры» стартовали в данном турнире с волевой домашней победы над шведским «Эльфсборгом» со счетом 3:2. А в последующих двух встречах они на выезде поочередно уступили «Атлетику» из Бильбао 0:2 и «Тоттенхэму» 0:1. Накануне данной игры они потерпели гостевое фиаско от «Фейеноорда» 2:3 в чемпионате Нидерландов.
Не сыграют: Зико Бюрместер травмирован, а Дэвед Вольф — дисквалифицирован.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «АЗ Алкмар» пребывает сейчас не в лучшем состоянии, подходя к данному поединку с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный для себя период команда расписала одну мировую и шесть раз уходила с поля поверженной. Но в пяти случаях проигрыши были с разницей в один мяч. Последний же раз коллектив смог выиграть аж в конце сентября, обыграв тогда «Эльфсборг» 3:2 в данном соревновании.
«Фенербахче»
Турнирное положение: Стамбульская команда с пятью зачетными пунктами разместилась на 14 строке в турнирной таблице.
«Фенербахче» выиграл один поединок из трех проведенных и дважды сыграл вничью, забил четыре гола при трех пропущенных.
Последние матчи: «Канарейки» в этом розыгрыше ЛЕ стартовали с домашней виктории над бельгийским «Юнионом» 2:1. После этого они поочередно поделили очки с нидерландским «Твенте» 1:1 на выезде и с «Манчестер Юнайтед» 1:1 на своем поле. На выходных они в рамках чемпионата Турции смогли на выезде переиграть «Трабзонспор» со счетом 3:2.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: К этой игре «Фенербахче» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. В это период стамбульцы расписали три мировых исхода и четыре раза уходили с поля победителями. А уступила команда только один раз за предыдущие 14 встреч с учетом всех турниров. И еще отметим тот факт, что в каждой игре текущего сезона «канарейки» низменно забивали.
Статистика для ставок
- Между собой эти клубы провели четыре поединка, в которых по разу обыграли друг друга и дважды сыграли вничью
- В трех из четырех этих поединков команды обменивались забитыми мячами
- И три из них носили верховой характер
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 2.52, победа «АЗ Алкмар» — 2.86, ничья — 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: «АЗ» хоть и имеет длительную серию без побед, но редко когда в ней уходил с поля без гола. А «Фенер» забивал в каждом матче нового сезона. Так что ждем здесь обмена результативными ударами.
Рекомендуемая ставка: обе забьет за 1.78.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Фенербахче» с 0 форой, ведь турки на данном этапе смотрятся гараздо лучше, чем «АЗ».
Ставка: победа «Фенербахче» с форой 0 1.85.