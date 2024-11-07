7 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы нидерландский «АЗ Алкмаар» на своем поле сыграет против турецкого «Фенербахче». Начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: У клуба из Алкмара на счету находится три зачетных пункта, в которыми он расположился на 24 позиции в общей таблице.

«АЗ» смог выиграть один поединок из трех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил три мяча при пяти пропущенных.

Последние матчи: «Сырные фермеры» стартовали в данном турнире с волевой домашней победы над шведским «Эльфсборгом» со счетом 3:2. А в последующих двух встречах они на выезде поочередно уступили «Атлетику» из Бильбао 0:2 и «Тоттенхэму» 0:1. Накануне данной игры они потерпели гостевое фиаско от «Фейеноорда» 2:3 в чемпионате Нидерландов.

Не сыграют: Зико Бюрместер травмирован, а Дэвед Вольф — дисквалифицирован.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «АЗ Алкмар» пребывает сейчас не в лучшем состоянии, подходя к данному поединку с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный для себя период команда расписала одну мировую и шесть раз уходила с поля поверженной. Но в пяти случаях проигрыши были с разницей в один мяч. Последний же раз коллектив смог выиграть аж в конце сентября, обыграв тогда «Эльфсборг» 3:2 в данном соревновании.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульская команда с пятью зачетными пунктами разместилась на 14 строке в турнирной таблице.

«Фенербахче» выиграл один поединок из трех проведенных и дважды сыграл вничью, забил четыре гола при трех пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Канарейки» в этом розыгрыше ЛЕ стартовали с домашней виктории над бельгийским «Юнионом» 2:1. После этого они поочередно поделили очки с нидерландским «Твенте» 1:1 на выезде и с «Манчестер Юнайтед» 1:1 на своем поле. На выходных они в рамках чемпионата Турции смогли на выезде переиграть «Трабзонспор» со счетом 3:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: К этой игре «Фенербахче» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. В это период стамбульцы расписали три мировых исхода и четыре раза уходили с поля победителями. А уступила команда только один раз за предыдущие 14 встреч с учетом всех турниров. И еще отметим тот факт, что в каждой игре текущего сезона «канарейки» низменно забивали.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели четыре поединка, в которых по разу обыграли друг друга и дважды сыграли вничью

В трех из четырех этих поединков команды обменивались забитыми мячами

И три из них носили верховой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 2.52, победа «АЗ Алкмар» — 2.86, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «АЗ» хоть и имеет длительную серию без побед, но редко когда в ней уходил с поля без гола. А «Фенер» забивал в каждом матче нового сезона. Так что ждем здесь обмена результативными ударами.

Рекомендуемая ставка: обе забьет за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Фенербахче» с 0 форой, ведь турки на данном этапе смотрятся гараздо лучше, чем «АЗ».

Ставка: победа «Фенербахче» с форой 0 1.85.