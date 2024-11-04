4 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Родина». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Команда Евгения Аверьянова явно пробуксовывает. После 16 туров она занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Урал» в 16 поединках лучшей лиги мира настрелял 23 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

Последние матчи: в минувшем туре уральцы снова разочаровали. Подопечные Аверьянова уступили «Балтике» (1:2).

После того команда прошла в следующий этап Кубка России, минимально переиграв… ту же «Балтику». А вот встреча с хабаровчанами принесла боевой паритет (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: До кубковой виктории уральцы не побеждали в 2 матчах кряду. Да и вообще, «Урал» пока и близко не напоминает одного из фаворитов лиги.

Матчи с «Родиной» исторически складываются для команды неудачно. Из трех очных поединков проигран один при 2 паритетах.

Нет сомнений, что уральцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Пора же сокращать отставание от дуэта лидеров!

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи увязли в середняках. По итогам 16 туров первенства команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Родина» не столь успешно действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла 16 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дерби с «Торпедо» завершилось ничьей (1:1).

При этом до того москвичи минимально уступили «Сочи». Да и вылет из Кубка России от костромского «Спартака» (1:2) больно ударил по амбициям клуба.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Родина» проиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Родина» стремится угодить в стыки. Да и ведущий форвард москвичей Александр Юшин настрелял уже 8 мячей.

При этом «Родина» уже на 6 очков отстает от искомой зоны стыков. Сдаваться москвичи уж точно не собираются, плюс не боятся признанных фаворитов.

Вот только не побеждают москвичи уже 6 матчей кряду. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем аккурат раз за матч.

И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Родина» еще ни разу не проигрывала «Уралу».

Статистика для ставок

Уральцы не побеждали в двух последних матчах первенства

«Родина» не побеждала в 6 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 4.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.

Прогноз: «Урал» намерен вернуться на победный путь, и явно сразу будет активно атаковать.

Москвичи в последних матчах выглядели неуверенно, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50