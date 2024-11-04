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    Сумеют ли пармезанцы дожать аутсайдера?

    «Парма» — «Дженоа». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 4 ноября 2024 года

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    «Парма»
    4 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Дженоа». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 20:30 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парме» явно придется сражаться за выживание. По итогам 10 туров чемпионата Италии команда осела на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Парма» не столь уверенно атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 16 раз.

    Парма — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Парма» не дала себя обыграть «Ювентусу» (2:2).

    До того команда расписала мировую с «Эмполи» (1:1). Да и поединок с «Комо» завершился досадной ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 1 раз. В этих поединках «Парма» настреляла 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Парма» не побеждает уже более двух месяцев. А вот в четырех последних матчах пармезанцы расписывали мировые.

    Матчи против «Дженоа» для команды исторически складываются достаточно успешно. В 5 последних очных поединках «Парма» добыла 3 виктории при 1 поражении.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Парма» явно находится не на своем месте.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы выдали крайне слабый старт чемпионата. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Дженоа» набрала всего 6 очков в 10 матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила аж 21 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Дженоа» минимально уступила «Фиорентине».

    При этом поединок с «Лацио» завершился поражением (0:3). А вот встреча с «Болоньей» принесла результативную ничью (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Калеб Экубан, Руслан Малиновский, Жуниор Мессиас, Витинья — травмированы.

    Состояние команды: главной проблемой генуэзцев является слабая атака. Так что подписание Марио Балотелли должно улучшить общую картину.

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    При этом «Дженоа» уже 3 года не обыгрывает «Парму». Да и в нынешней диспозиции генуэзцам вряд ли светит что-то позитивное.

    Оборона генуэзцев в среднем результативно ошибается 2 раза за матч. При этом отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 очка.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оборона соперника ошибается достаточно часто.

    Статистика для ставок

    • Генуэзцы в среднем забивают менее гола за матч

    • «Парма» не проигрывает генуэзцам уже 3 года

    • Обе команды не могут победить уже более 2 месяцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.85 и 2.05.

    Прогноз: Пармезанцы намерены оторваться от группы аутсайдеров, и явно будут активно атаковать.

    «Дженоа» в нынешнем чемпионате слишком много пропускает, да и лазарет команды переполнен.

    Ставка: Победа «Пармы» во 2 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Парма» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли пармезанцы дожать аутсайдера?
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