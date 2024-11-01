1 ноября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Сурхан». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Сурхан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» сражается за серебряные медали. На текущий момент команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

При этом «Согдиана» в 22 турах чемпионата настрелял 36 мячей. Отставание от 2 позиции составляет всего 2 зачетных балла.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Согдиана» не сумела переиграть «Бунедкор» (1:1).

До того команда расписала мировую еще и с АГМК (1:1). Зато победа над «Навбахором» получилась уверенной (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Согдиана» забил 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Согдиана» не побеждала в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть чаще раза за матч.

Поединки против «Сурхана» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Согдиана» выиграла 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и мотивация впервые за 2 года обыграть «Сурхан» имеется!

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» в текущем сезоне окопался в середняках лиги. По итогам 22 туров команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» забил лишь 23 мяча в 22 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сурхан» переиграл ташкентский «Локомотив» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Насафом» (1:1). А вот самаркандскому «Динамо» она уступила вчистую (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сурхан» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сурхан» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Вот только проблемы с реализацией до сих пор являются главным бичом команды.

При этом «Сурхан» опережает опасную зону на 6 очков. Да и оборонительные редуты нередко допускают банальные ошибки.

К слову, «Согдиану» команда переиграла в 4 последних очных встречах. Причем в них команда не пропустила ни разу.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и в последних поединках команда несколько прибавила в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

«Согдиана» в среднем пропускает примерно гол за матч

«Сурхан» в среднем забивает лишь раз за матч

«Согдиана» не проигрывала в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.77.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же бьются за второе место.

«Согдиане» необходимо поднатореть в плане реализации, чем они сразу займутся в этой встрече.

Ставка: Победа «Согдианы» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.42