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    «Согдиана» быстро вскроет оборону «Сурхана»

    «Согдиана» — «Сурхан». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Согдиана» — «Сурхан»
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    «Сурхан»
    1 ноября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Сурхан». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Сурхан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 01 Ноября 2024 года

    Согдиана

  • Джизак
    •  Согдиана 16:15 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» сражается за серебряные медали. На текущий момент команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    При этом «Согдиана» в 22 турах чемпионата настрелял 36 мячей. Отставание от 2 позиции составляет всего 2 зачетных балла.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Согдиана» не сумела переиграть «Бунедкор» (1:1).

    До того команда расписала мировую еще и с АГМК (1:1). Зато победа над «Навбахором» получилась уверенной (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Согдиана» забил 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Согдиана» не побеждала в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть чаще раза за матч.

    Поединки против «Сурхана» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Согдиана» выиграла 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и мотивация впервые за 2 года обыграть «Сурхан» имеется!

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» в текущем сезоне окопался в середняках лиги. По итогам 22 туров команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сурхан» забил лишь 23 мяча в 22 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сурхан» переиграл ташкентский «Локомотив» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Насафом» (1:1). А вот самаркандскому «Динамо» она уступила вчистую (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сурхан» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сурхан» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Вот только проблемы с реализацией до сих пор являются главным бичом команды.

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    При этом «Сурхан» опережает опасную зону на 6 очков. Да и оборонительные редуты нередко допускают банальные ошибки.

    К слову, «Согдиану» команда переиграла в 4 последних очных встречах. Причем в них команда не пропустила ни разу.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и в последних поединках команда несколько прибавила в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • «Согдиана» в среднем пропускает примерно гол за матч

    • «Сурхан» в среднем забивает лишь раз за матч

    • «Согдиана» не проигрывала в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.77.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же бьются за второе место.

    «Согдиане» необходимо поднатореть в плане реализации, чем они сразу займутся в этой встрече.

    Ставка: Победа «Согдианы» в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.42

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