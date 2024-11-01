1 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне квалификации Лиги чемпионов на четвертой позиции.

«Лилль» набрал 17 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны прямого выхода в Лигу чемпионов, а также на три балла опережает зону Лиги Европы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках французской Лиги 1 клуб на чужом поле одержал победу над «Лансом» (2:0).

Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на внутреннее национальное первенство и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Гудмундссон, Фернандеш, Кабелья, Баккер, Сантуш, Харальдсон, Бенталеб, Умтии, Мбаппе, дисквалифицирован — Рибейро.

Состояние команды: в семи последних матчах (в рамках Лиги 1 и Лиги чемпионов) «Лилль» ни разу не проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме «Догов», которая позволяет им рассчитывать на победу, особенно на своем поле, ведь на сегодня они превосходят соперника в классе.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» по итогам девяти туров французской Лиги 1 находится вне зоны еврокубков — на седьмой позиции.

«Лион» набрал 14 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков, а также на три балла от зоны квалификации Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура чемпионата Франции клуб на своем поле сыграл вничью с «Осером» (2:2).

Перед этим коллектив в третьем туре основного раунда Лиги Европы коллектив в домашних стенах потерпел поражение от турецкого «Бешикташа» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Микаутадзе, Диавара, Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Лион» ни разу не выиграл после пяти побед кряду.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, который переживает если не кризис, то по крайней мере некоторый спад, и вернуться к победам в матче со столь непростым соперником на его поле будет сложно.

Гифт Орбан, Малик Фофана и Жорж Микаутадзе — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лилль» выиграл

в шести из девяти последних матчей «Лилля» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Лиона» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Лиона» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух последних играх гости не выиграли, что говорит об их не лучшей форме, в отличие от соперника.

Ставка: «Лилль» победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лиона».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35