ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ Руд Ван НистелройДоводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ» АнтониПобедители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Лилль» «Лион»?

    Лилль — Лион: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лилль Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    1 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Ноября 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне квалификации Лиги чемпионов на четвертой позиции.

    «Лилль» набрал 17 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны прямого выхода в Лигу чемпионов, а также на три балла опережает зону Лиги Европы.

    Лилль — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках французской Лиги 1 клуб на чужом поле одержал победу над «Лансом» (2:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на внутреннее национальное первенство и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Гудмундссон, Фернандеш, Кабелья, Баккер, Сантуш, Харальдсон, Бенталеб, Умтии, Мбаппе, дисквалифицирован — Рибейро.

    Состояние команды: в семи последних матчах (в рамках Лиги 1 и Лиги чемпионов) «Лилль» ни разу не проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

    Это говорит о хорошей форме «Догов», которая позволяет им рассчитывать на победу, особенно на своем поле, ведь на сегодня они превосходят соперника в классе.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» по итогам девяти туров французской Лиги 1 находится вне зоны еврокубков — на седьмой позиции.

    «Лион» набрал 14 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков, а также на три балла от зоны квалификации Лиги чемпионов.

  • Историческая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
  • Возможно, теперь атакующие игроки будут не так часто выигрывать «Золотой мяч»
  • 29/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура чемпионата Франции клуб на своем поле сыграл вничью с «Осером» (2:2).

    Перед этим коллектив в третьем туре основного раунда Лиги Европы коллектив в домашних стенах потерпел поражение от турецкого «Бешикташа» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Микаутадзе, Диавара, Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Лион» ни разу не выиграл после пяти побед кряду.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, который переживает если не кризис, то по крайней мере некоторый спад, и вернуться к победам в матче со столь непростым соперником на его поле будет сложно.

    Гифт Орбан, Малик Фофана и Жорж Микаутадзе — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Лилль» выиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Лилля» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Лиона» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Лиона» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух последних играх гости не выиграли, что говорит об их не лучшей форме, в отличие от соперника.

    Ставка: «Лилль» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лиона».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пахтакор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Де Минор — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брага — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Димитров — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Лилль» «Лион»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры