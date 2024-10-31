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    Команда Шацких не заметит «Андижан»

    «Пахтакор» — «Андижан». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 31 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Андижан»
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    Максим Шацких
    31 октября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Андижан». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Андижан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 31 Октября 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 16:15 Андижан

    Андижан

  • Андижан
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за серебряные медали. На текущий момент команда пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

    При этом «Пахтакор» в 22 турах чемпионата настрелял 37 мячей. Отставание от 2 позиции составляет 4 зачетных балла.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Пахтакор» по всем статьям уступил «Кызылкуму» (0:2).

    До того команда Максима Шацких расписала мировую с «Аль-Шортой» (0:0). Зато победа над «Динамо» Самарканд вышла уверенной (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» не забивал в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

    Поединки против «Андижана» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Пахтакор» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться разжиться тремя очками. Да и Драган Черан явно постарается оторваться от преследователей в споре бомбардиров чемпионата.

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» в текущем сезоне борется за выживание в элите. По итогам 22 туров команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Андижан» настрелял 29 мячей в 22 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 30 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Андижан» с минимальным счетом переиграл «Олимпик».

    До того команда расписала мировую с «Металлургом» Бекабад (0:0). Зато Кубок Узбекистана команда добыла, в серии пенальти переиграв «Навбахор».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Андижан» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках. Причем не проигрывает команда уже полтора месяца.

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    При этом «Андижан» опережает опасную зону всего на 2 очка. Да и в июньской очной встрече команда уступила ташкентцам (1:3).

    Команда по именам имеет весьма скромный состав. А вот дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • Ташкентцы не забивали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.27.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться на пару строчек вверх.

    Ташкентцам необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.

    Ставка: Фора «Пахтакора» -1.5 за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.79

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    «Пахтакор» — «Андижан»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда Шацких не заметит «Андижан»
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