Пахтакор
Андижан
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за серебряные медали. На текущий момент команда пребывает на 4 месте в турнирной таблице.
При этом «Пахтакор» в 22 турах чемпионата настрелял 37 мячей. Отставание от 2 позиции составляет 4 зачетных балла.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Пахтакор» по всем статьям уступил «Кызылкуму» (0:2).
До того команда Максима Шацких расписала мировую с «Аль-Шортой» (0:0). Зато победа над «Динамо» Самарканд вышла уверенной (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пахтакор» не забивал в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.
Поединки против «Андижана» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Пахтакор» выиграл и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться разжиться тремя очками. Да и Драган Черан явно постарается оторваться от преследователей в споре бомбардиров чемпионата.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» в текущем сезоне борется за выживание в элите. По итогам 22 туров команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Андижан» настрелял 29 мячей в 22 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 30 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Андижан» с минимальным счетом переиграл «Олимпик».
До того команда расписала мировую с «Металлургом» Бекабад (0:0). Зато Кубок Узбекистана команда добыла, в серии пенальти переиграв «Навбахор».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Андижан» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках. Причем не проигрывает команда уже полтора месяца.
При этом «Андижан» опережает опасную зону всего на 2 очка. Да и в июньской очной встрече команда уступила ташкентцам (1:3).
Команда по именам имеет весьма скромный состав. А вот дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках
- Ташкентцы не забивали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.
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- 2.05Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Престон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться на пару строчек вверх.
Ташкентцам необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.
Ставка: Фора «Пахтакора» -1.5 за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.79