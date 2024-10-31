31 октября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Андижан». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Андижан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за серебряные медали. На текущий момент команда пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

При этом «Пахтакор» в 22 турах чемпионата настрелял 37 мячей. Отставание от 2 позиции составляет 4 зачетных балла.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Пахтакор» по всем статьям уступил «Кызылкуму» (0:2).

До того команда Максима Шацких расписала мировую с «Аль-Шортой» (0:0). Зато победа над «Динамо» Самарканд вышла уверенной (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пахтакор» не забивал в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

Поединки против «Андижана» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Пахтакор» выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться разжиться тремя очками. Да и Драган Черан явно постарается оторваться от преследователей в споре бомбардиров чемпионата.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» в текущем сезоне борется за выживание в элите. По итогам 22 туров команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Андижан» настрелял 29 мячей в 22 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 30 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Андижан» с минимальным счетом переиграл «Олимпик».

До того команда расписала мировую с «Металлургом» Бекабад (0:0). Зато Кубок Узбекистана команда добыла, в серии пенальти переиграв «Навбахор».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Андижан» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках. Причем не проигрывает команда уже полтора месяца.

При этом «Андижан» опережает опасную зону всего на 2 очка. Да и в июньской очной встрече команда уступила ташкентцам (1:3).

Команда по именам имеет весьма скромный состав. А вот дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Андижан» не пропускал в 2 своих последних поединках

Ташкентцы не забивали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться на пару строчек вверх.

Ташкентцам необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.

Ставка: Фора «Пахтакора» -1.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.79