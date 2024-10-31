31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Фиорентина». Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Серии А. У клуба 6 очков по итогам девяти встреч.

«Дженоа» одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Последние матчи: «Дженоа» в октябре провела три матча. У команды два поражения и одна ничья.

Прогнозы и ставки на Серию А

Ранее «Дженоа» уступила «Аталанте» (1:5) и «Лацио» (0:3). Очки удалось набрать лишь в матче с «Болоньей» (2:2).

Состояние команды: «Дженоа» провалила старт нынешнего сезона. Команде нужно срочно улучшать ситуацию.

В нынешнем сезоне «Дженоа» в Серии А на своем поле выиграла лишь один матч. Это было 9 августа в Кубке Италии. Тогда клуб дома взял верх над «Реджаной» со счетом 1:0.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» располагается на 4-й позиции в таблице. У команды 16 очков по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 20-9.

Последние матчи: «Фиорентина» находится в очень хорошей форме. У команды пятиматчевая выигрышная серия.

До этого в Серии А «Фиорентина» нанесла поражение «Милану», «Лечче» и «Роме». Две победы «фиалок» были разгромными.

Состояние команды: «Фиалки» в последних матчах много забивают. В предыдущих трех встречах команде удалось забить 15 голов.

В текущем сезоне «Фиорентина» в гостях провела семь матчей. Клуб уступил лишь один раз. 15 сентября «Фиорентина» в Бергамо проиграла «Аталанте» со счетом 2:3.

Последний раз команды встречались 15 апреля. В той встрече «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили сильнейшего (1:1).

Статистика для ставок

«Дженоа» после 9 туров находится на предпоследнем, 19-м месте

У «Фиорентины» пятиматчевая выигрышная серия

15 апреля «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.90, победа «Дженоа» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.97 и 1.88 соответственно.

Прогноз: «Фиорентина» выигрывает один матч за другим. С одним из аутсайдеров не должно возникнуть проблем. Гости завоюют три очка.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.83.

Прогноз: «Фиорентина» и «Дженоа» наверняка не станут отсиживаться в обороне. Ожидается интересный матч. Смогут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.86