Дженоа
Фиорентина
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Серии А. У клуба 6 очков по итогам девяти встреч.
«Дженоа» одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Дженоа — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Дженоа» в октябре провела три матча. У команды два поражения и одна ничья.
Ранее «Дженоа» уступила «Аталанте» (1:5) и «Лацио» (0:3). Очки удалось набрать лишь в матче с «Болоньей» (2:2).
Состояние команды: «Дженоа» провалила старт нынешнего сезона. Команде нужно срочно улучшать ситуацию.
В нынешнем сезоне «Дженоа» в Серии А на своем поле выиграла лишь один матч. Это было 9 августа в Кубке Италии. Тогда клуб дома взял верх над «Реджаной» со счетом 1:0.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» располагается на 4-й позиции в таблице. У команды 16 очков по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 20-9.
Последние матчи: «Фиорентина» находится в очень хорошей форме. У команды пятиматчевая выигрышная серия.
До этого в Серии А «Фиорентина» нанесла поражение «Милану», «Лечче» и «Роме». Две победы «фиалок» были разгромными.
Состояние команды: «Фиалки» в последних матчах много забивают. В предыдущих трех встречах команде удалось забить 15 голов.
В текущем сезоне «Фиорентина» в гостях провела семь матчей. Клуб уступил лишь один раз. 15 сентября «Фиорентина» в Бергамо проиграла «Аталанте» со счетом 2:3.
Последний раз команды встречались 15 апреля. В той встрече «Фиорентина» и «Дженоа» не выявили сильнейшего (1:1).
Статистика для ставок
- «Дженоа» после 9 туров находится на предпоследнем, 19-м месте
- У «Фиорентины» пятиматчевая выигрышная серия
- 15 апреля «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.90, победа «Дженоа» — в 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.97 и 1.88 соответственно.
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Прогноз: «Фиорентина» выигрывает один матч за другим. С одним из аутсайдеров не должно возникнуть проблем. Гости завоюют три очка.
Ставка: победа «Фиорентины» за 1.83.
Прогноз: «Фиорентина» и «Дженоа» наверняка не станут отсиживаться в обороне. Ожидается интересный матч. Смогут забить обе команды.
Ставка: обе забьют за 1.86