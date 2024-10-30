30 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Престон» и «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» выступает во втором по силе английском дивизионе. Там команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз в 12 поединках Чемпионшипа.

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Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Престон» не смог одолеть «Плимут» (3:3).

При этом «Престон» до того подписал мировую с «Норвичем» (2:2). А вот немногим ранее был обыгран «Ковентри Сити» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы имеют довольно крепкий состав. Да и оборона команды нередко совершает откровенно детские ошибки.

Матчи с «канонирами» проходят для команды традиционно неудачно. «Престон» уступил лондонцам во всех 3 очных поединках.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Престонцы явно мотивированы проявить себя на фоне гранда.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Пушкари» в АПЛ сражаются за чемпионство. По итогам 9 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» уже на 5 очков отстает от «Манчестер Сити». При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась викторией. «Арсенал» дома подписал мировую с «Ливерпулем» (2:2).

При этом до того команда нанесла поражение донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов (1:0). А вот встреча с «Борнмутом» для «канониров» завершилась неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» нынче выглядит довольно монолитно. Да и в Кубке лиги «пушкари» намерены побороться за трофей.

Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 9 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 10 раз.

При этом «Арсенал» явно не допустит недооценки соперника. Даже не в оптимальном составе лондонцы обязаны обыгрывать полпреда Чемпионшипа.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс соперник не столь надежен в обороне.

Статистика для ставок

«Арсенал» во всех 3 очных поединках одолел престонцев

«Престон» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Арсенал» не проигрывал в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Престонцам палец в рот не клади, плюс они весьма неплохо выглядели в последних матчах.

Лондонцы чуть забуксовали в последнее время, да и оппонент явно будет упираться с первой и до последней минуты.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75