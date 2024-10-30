Престон Норт Энд
Арсенал Лондон
«Престон»
Турнирное положение: «Престон» выступает во втором по силе английском дивизионе. Там команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Престон» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз в 12 поединках Чемпионшипа.
Престон Норт Энд — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Престон» не смог одолеть «Плимут» (3:3).
При этом «Престон» до того подписал мировую с «Норвичем» (2:2). А вот немногим ранее был обыгран «Ковентри Сити» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Престонцы имеют довольно крепкий состав. Да и оборона команды нередко совершает откровенно детские ошибки.
Матчи с «канонирами» проходят для команды традиционно неудачно. «Престон» уступил лондонцам во всех 3 очных поединках.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Престонцы явно мотивированы проявить себя на фоне гранда.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Пушкари» в АПЛ сражаются за чемпионство. По итогам 9 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» уже на 5 очков отстает от «Манчестер Сити». При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась викторией. «Арсенал» дома подписал мировую с «Ливерпулем» (2:2).
При этом до того команда нанесла поражение донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов (1:0). А вот встреча с «Борнмутом» для «канониров» завершилась неудачей (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арсенал» нынче выглядит довольно монолитно. Да и в Кубке лиги «пушкари» намерены побороться за трофей.
Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 9 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 10 раз.
При этом «Арсенал» явно не допустит недооценки соперника. Даже не в оптимальном составе лондонцы обязаны обыгрывать полпреда Чемпионшипа.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс соперник не столь надежен в обороне.
Статистика для ставок
- «Арсенал» во всех 3 очных поединках одолел престонцев
- «Престон» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Арсенал» не проигрывал в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 1.88Милан — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.76Вольфсбург — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.12Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 23:15
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Прогноз: Престонцам палец в рот не клади, плюс они весьма неплохо выглядели в последних матчах.
Лондонцы чуть забуксовали в последнее время, да и оппонент явно будет упираться с первой и до последней минуты.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75