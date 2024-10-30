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    Престон — Арсенал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 30/10/2024 в 22:45

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Арсенал»
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    Букайо Сака
    30 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Престон» и «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Октября 2024 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 22:45 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» выступает во втором по силе английском дивизионе. Там команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Престон» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз в 12 поединках Чемпионшипа.

    Престон Норт Энд — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Престон» не смог одолеть «Плимут» (3:3).

    При этом «Престон» до того подписал мировую с «Норвичем» (2:2). А вот немногим ранее был обыгран «Ковентри Сити» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Престонцы имеют довольно крепкий состав. Да и оборона команды нередко совершает откровенно детские ошибки.

    Матчи с «канонирами» проходят для команды традиционно неудачно. «Престон» уступил лондонцам во всех 3 очных поединках.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Престонцы явно мотивированы проявить себя на фоне гранда.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Пушкари» в АПЛ сражаются за чемпионство. По итогам 9 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» уже на 5 очков отстает от «Манчестер Сити». При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась викторией. «Арсенал» дома подписал мировую с «Ливерпулем» (2:2).

    При этом до того команда нанесла поражение донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов (1:0). А вот встреча с «Борнмутом» для «канониров» завершилась неудачей (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Арсенал» нынче выглядит довольно монолитно. Да и в Кубке лиги «пушкари» намерены побороться за трофей.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 9 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 10 раз.

    При этом «Арсенал» явно не допустит недооценки соперника. Даже не в оптимальном составе лондонцы обязаны обыгрывать полпреда Чемпионшипа.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс соперник не столь надежен в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» во всех 3 очных поединках одолел престонцев

    • «Престон» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Арсенал» не проигрывал в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Престонцам палец в рот не клади, плюс они весьма неплохо выглядели в последних матчах.

    Лондонцы чуть забуксовали в последнее время, да и оппонент явно будет упираться с первой и до последней минуты.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Престон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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