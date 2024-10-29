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    «Байер» обеспечит голепад!

    Байер — Эльфсберг: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 29.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Эльфсберг»
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    Виктор Бонифаце
    29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Эльфсберг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Эльфсберг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Октября 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 20:00 Эльверсберг

    Эльверсберг

  • Германия. Вторая Бундеслига
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» в текущем чемпионате пока не преуспевает. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 8 турах.

    Байер — Эльверсберг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Байер» расписал мировую с «Вердером» (2:2).

    При этом «Байер» до того сыграл вничью с «Брестом» в Лиге чемпионов (1:1). А вот немногим ранее команда переиграла «Айнтрахт» Фр (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Байер» явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и вообще, команда Хаби Алонсо способна прибавить.

    С «Эльфсбергом» «Байер» пересекался лишь единожды. Два года назад «фармацевты» в Кубке уступили сопернику (3:4).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Никакой недооценки соперника леверкузенцы явно не допустят.

    «Эльфсберг»

    Турнирное положение: «Эльфсберг» выступает во второй по рангу немецком дивизионе. По итогам 10 туров команда там находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Эльфсберг» в текущем чемпионате набрал всего 16 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «Эльфсберг» переиграл «Гамбург» (4:2).

    При этом до того команда сыграла вничью с «Пройссен Мюнстером» (1:1). Да и крепенький «Кайзерслаутерн» был обыгран минимально.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсберг» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эльфсберг» нынче выглядит довольно симпатично. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 10 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 12 раз.

    При этом «Эльфсберг» явно мотивирован дать бой действующему чемпиону. Боязни перед статусным оппонентом у команды нет!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс оборона соперника частенько допускает ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Эльфсберг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Байер» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Фармацевты» не проигрывают уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

    Прогноз: «Эльфсберг» в последних матчах явно прибавил в созидательном плане.

    Подопечные Хаби Алонсо максимально мотивированы на Кубок, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.75

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    «Байер» — «Эльфсберг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» обеспечит голепад!
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