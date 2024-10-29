29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Эльфсберг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Эльфсберг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в текущем чемпионате пока не преуспевает. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 8 турах.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Байер» расписал мировую с «Вердером» (2:2).

При этом «Байер» до того сыграл вничью с «Брестом» в Лиге чемпионов (1:1). А вот немногим ранее команда переиграла «Айнтрахт» Фр (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Байер» явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и вообще, команда Хаби Алонсо способна прибавить.

С «Эльфсбергом» «Байер» пересекался лишь единожды. Два года назад «фармацевты» в Кубке уступили сопернику (3:4).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Никакой недооценки соперника леверкузенцы явно не допустят.

«Эльфсберг»

Турнирное положение: «Эльфсберг» выступает во второй по рангу немецком дивизионе. По итогам 10 туров команда там находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эльфсберг» в текущем чемпионате набрал всего 16 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «Эльфсберг» переиграл «Гамбург» (4:2).

При этом до того команда сыграла вничью с «Пройссен Мюнстером» (1:1). Да и крепенький «Кайзерслаутерн» был обыгран минимально.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсберг» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эльфсберг» нынче выглядит довольно симпатично. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 10 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 12 раз.

При этом «Эльфсберг» явно мотивирован дать бой действующему чемпиону. Боязни перед статусным оппонентом у команды нет!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс оборона соперника частенько допускает ошибки.

Статистика для ставок

«Эльфсберг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

«Байер» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Фармацевты» не проигрывают уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

Прогноз: «Эльфсберг» в последних матчах явно прибавил в созидательном плане.

Подопечные Хаби Алонсо максимально мотивированы на Кубок, и уж точно будут агрессивно атаковать.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.75