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    Огорчит ли Довбик «Динамо» Киев?

    «Рома» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Динамо» Киев
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    Артем Довбик
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле сыграет против «Динамо» Киев. Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 19:45 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 27-ю позицию, отставая по дополнительным показателям от зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира на своем поле разошлась миром с испанским «Атлетиком» (1:1), после чего во втором туре на выезде проиграла шведскому «Эльфсборгу» (0:1).

    Рома — Динамо К: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (0:1).

    В национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на 10-й строчке, на три очка отставая от зоны еврокубков (шестое место).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Эль-Шаарави, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Рома» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, разница в классе, а также фактор своего поля говорят в их пользу.

    Артем Довбик — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: «Динамо» Киев после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает предпоследнюю, 35-ю позицию, отставая от зоны плей-офф (9-24 места) на один балл.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира на своем поле потерпела разгром от «Лацио» (0:3), после чего во втором туре в гостях проиграла «Хоффенхайма» (0:2).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках украинского первенства «Динамо» Киев на чужом поле разгромило «Оболонь» со счетом 5:1.

    Коллектив в своей национальной лиге по итогам девяти туров занимает первую позицию, на два балла опережая своего ближайшего преследователя «Александрию».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах киевское «Динамо» выиграл три раза при одном поражении.

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    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, на выезде против превосходящего в классе соперника сделать это будет очень сложно.

    Команда пока что не забивала в Лиге Европы текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Рома» не выиграла

    • в трех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчах «Динамо» Киев выиграло.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Динамо» Киев — в 6.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ромы».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15

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    «Рома» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли Довбик «Динамо» Киев?
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