24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле сыграет против «Динамо» Киев. Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 27-ю позицию, отставая по дополнительным показателям от зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского турнира на своем поле разошлась миром с испанским «Атлетиком» (1:1), после чего во втором туре на выезде проиграла шведскому «Эльфсборгу» (0:1).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (0:1).

В национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на 10-й строчке, на три очка отставая от зоны еврокубков (шестое место).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Эль-Шаарави, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Рома» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, разница в классе, а также фактор своего поля говорят в их пользу.

Артем Довбик — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: «Динамо» Киев после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает предпоследнюю, 35-ю позицию, отставая от зоны плей-офф (9-24 места) на один балл.

Команда в стартовом поединке континентального турнира на своем поле потерпела разгром от «Лацио» (0:3), после чего во втором туре в гостях проиграла «Хоффенхайма» (0:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках украинского первенства «Динамо» Киев на чужом поле разгромило «Оболонь» со счетом 5:1.

Коллектив в своей национальной лиге по итогам девяти туров занимает первую позицию, на два балла опережая своего ближайшего преследователя «Александрию».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах киевское «Динамо» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, на выезде против превосходящего в классе соперника сделать это будет очень сложно.

Команда пока что не забивала в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Рома» не выиграла

в трех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчах «Динамо» Киев выиграло.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Динамо» Киев — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ромы».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15