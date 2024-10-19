Жирона
Реал Сосьедад
«Жирона»
Турнирное положение: Каталонский коллектив в прошлом сезоне сенсационно финишировал на третьей строке и благодаря этому получил билет в ЛЧ.
В текущем чемпионате Испании «Жирона» после девяти туров набрала 12 баллов и идет в середине таблицы. У нее три выигрыша, три ничьи и три фиаско, разница мячей — 11:12.
Жирона — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата страны «жирондинцы» на своем поле одолели «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1. А перед этим проиграли в родных стенах нидерландскому «Фейеноорду» 2:3 в Лиге чемпионов, уступив таким образом и во втором поединке этого турнира.
Не сыграют: Под вопросом участие в этом матче у Виктора Цыганкова и Дэйли Блинда.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Жирона» смогла выиграть свой последний проведенный поединок. И этой победой она прервала свою 6-матчевую безвыигрышную серию в рамках всех турниров, где было две ничьи и четыре проигрыша. Непосредственно в Примере за это время она по дважды расписала мировые и дважды терпела фиаско.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Клуб из Сан-Себастьянав прошлом розыгрыше Примеры довольствовался шестой строкой и получил билет в ЛЕ.
В новом же чемпионате Испании «Реал-Сосьедад» в девяти играх набрал девять пунктов и находится во в торой части таблицы. У команды две виктории, три ничьи и четыре фиаско, разница мячей — 7:8.
Последние матчи: В прошлом туре первенства баски в родных стенах поделили очки с мадридским «Атлетико» 1:1. А немногим ранее они в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы потерпели домашнее фиаско от бельгийского «Андерлехта» со счетом 1:2, забив при этом первыми еще на старте игры.
Не сыграют: В лазарете команды находится несколько футболистов, но они не являются игроками основы.
Состояние команды: За предыдущие девять встреч с учетом всех турниров «Реал Сосьедад» удосужился добыть всего лишь одну викторию. Также за этот период времени коллектив четыре раза уступил и столько же игр свел мировыми исходами. Причем три из данных ничьих состоялись в пяти предыдущих поединках команды.
Статистика для ставок
- Три предыдущих очных матча данных команд завершились вничью
- В прошлом чемпионате эти клубы дважды расписали мировые между собой — 0:0 и 1:1
- Четыре из шести минувших очных встреч данных команд принесли ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 2.47, победа «Реал Сосьедада» — 3.00, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.65 соответственно.
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Прогноз: Очная статистика этих команд указывает на то, что они зачастую между собой играют крайне нерезультативно. Так что и на этот раз не ждем от них голевой феерии.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.25.
Прогноз: И также эта статистика указывает еще на мировой исход, на который мы также рекомендуем ставить в данном противостоянии.
Ставка: ничья за 3.30.