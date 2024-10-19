ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити» Рой ДжонсРой Джонс и еще 9 лучших боксеров-полутяжеловесов в истории
    Все новости спорта

    Оппоненты вновь не выявят сильнейшего?

    «Жирона» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»
    «Жирона» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в 10-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 19 октября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 19:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив в прошлом сезоне сенсационно финишировал на третьей строке и благодаря этому получил билет в ЛЧ.

    В текущем чемпионате Испании «Жирона» после девяти туров набрала 12 баллов и идет в середине таблицы. У нее три выигрыша, три ничьи и три фиаско, разница мячей — 11:12.

    Жирона — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата страны «жирондинцы» на своем поле одолели «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1. А перед этим проиграли в родных стенах нидерландскому «Фейеноорду» 2:3 в Лиге чемпионов, уступив таким образом и во втором поединке этого турнира.

    Не сыграют: Под вопросом участие в этом матче у Виктора Цыганкова и Дэйли Блинда.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Жирона» смогла выиграть свой последний проведенный поединок. И этой победой она прервала свою 6-матчевую безвыигрышную серию в рамках всех турниров, где было две ничьи и четыре проигрыша. Непосредственно в Примере за это время она по дважды расписала мировые и дважды терпела фиаско.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Клуб из Сан-Себастьянав прошлом розыгрыше Примеры довольствовался шестой строкой и получил билет в ЛЕ.

    В новом же чемпионате Испании «Реал-Сосьедад» в девяти играх набрал девять пунктов и находится во в торой части таблицы. У команды две виктории, три ничьи и четыре фиаско, разница мячей — 7:8.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • 13/10/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре первенства баски в родных стенах поделили очки с мадридским «Атлетико» 1:1. А немногим ранее они в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы потерпели домашнее фиаско от бельгийского «Андерлехта» со счетом 1:2, забив при этом первыми еще на старте игры.

    Не сыграют: В лазарете команды находится несколько футболистов, но они не являются игроками основы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: За предыдущие девять встреч с учетом всех турниров «Реал Сосьедад» удосужился добыть всего лишь одну викторию. Также за этот период времени коллектив четыре раза уступил и столько же игр свел мировыми исходами. Причем три из данных ничьих состоялись в пяти предыдущих поединках команды.

    Статистика для ставок

    • Три предыдущих очных матча данных команд завершились вничью

    • В прошлом чемпионате эти клубы дважды расписали мировые между собой — 0:0 и 1:1

    • Четыре из шести минувших очных встреч данных команд принесли ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 2.47, победа «Реал Сосьедада» — 3.00, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Очная статистика этих команд указывает на то, что они зачастую между собой играют крайне нерезультативно. Так что и на этот раз не ждем от них голевой феерии.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.25.

    Прогноз: И также эта статистика указывает еще на мировой исход, на который мы также рекомендуем ставить в данном противостоянии.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касаткина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жирона» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Оппоненты вновь не выявят сильнейшего?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры