Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в 10-м туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 19 октября в Виго, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» набрала 13 очков в девяти турах и занимает девятое место в таблице Ла Лиги.

Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Сельта» одержала гостевую победу над «Лас-Пальмасом» (1:0). Автором единственного гола стал Борха Иглесиас.

Перед этим клуб из Виго сыграл вничью с «Жироной» — домашняя встреча с участником текущего розыгрыша Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

Не сыграют: матч точно пропустят Яго Аспас и Илайш Мориба — оба получили красные карточки в матче против «Лас-Пальмаса».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: пожалуй, можно сказать, что в этом году «Сельта» успешно проводит первую половину сезона. Команда Клаудио Хиральдеса регулярно набирает очки и нередко показывает весьма бодрый футбол.

В общем, есть все основания полагать, что в текущей кампании «Сельте» не придется бороться за выживание и держать весь город в напряжении до последнего тура.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, набрав в девяти турах 21 очко. Отставание от «Барселоны» составляет три очка.

Последние матчи: у «Реала» была не самая простая неделя перед международной паузой.

Сначала «Королевский клуб» потерпел выездное поражение от «Лилля» (0:1) в рамках Лиги чемпионов, а потом кое-как выиграл у «Вильярреала» (2:0).

Еще одним разочарованием стала ничья с «Атлетико». Мадридское дерби завершилось со счетом 1:1, при этом соперник забил ответный гол буквально за минуту до финального свистка.

Не сыграют: точно не сыграют Дани Карвахаль, Браим Диас и Давид Алаба. Участие Тибо Куртуа и Эдера Милитао пока под вопросом.

Состояние команды: с одной стороны, критиковать «Реал» не совсем логично — это одна из двух команд, которые до сих пор ни разу не проигрывали в текущем чемпионате Испании.

Но в случае с «Реалом» людей интересуют не только результаты, но и качество игры, и здесь к команде Карло Анчелотти есть вопросы. Несмотря на супер звездный состав, особенно в атаке, «Мадрид» порой играет чересчур скучно. Кажется, пока Анчелотти действительно не понимает, как использовать Килиана Мбаппе. Француза пока можно назвать главным разочарованием стартового отрезка.

Ну и с учетом недавних новостей и скандалов, можно предположить, что в ближайшее время от Мбаппе не стоит ожидать существенного прогресса.

Статистика для ставок

«Сельта» — одна из четырех команд Ла Лиги, которые забили уже больше 15 мячей. В активе клуба из Виго 16 результативных ударов

«Сельта» проиграла только один из пяти домашних матчей в текущем чемпионате Испании. Исключением стала встреча с «Атлетико» (0:1)

«Реал» выиграл лишь один из четырех гостевых матчей в Ла Лиге. Остальные завершились вничью

«Реал» забил лишь пять мячей в четырех выездных матчах Ла Лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Сельту» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Реала» — за 1.60.

Прогноз: если что, «Реал» выиграл пять предыдущих матчей против «Сельты». Однако сейчас всё указывает на то, что в эту субботу «Мадрид» может оступиться в Виго.

Неубедительный Мбаппе, отсутствие Карвахаля (больше не сыграет в этом сезоне), тактические проблемы в нападении — этот список можно продолжать. У «Реала» действительно много проблем.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98.

Прогноз: мяч вряд ли будет задерживаться в центре поля, поэтому можно предположить, что в предстоящем матче будет большое количество угловых.

Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.40.