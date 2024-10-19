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    Сможет ли «Реал» выиграть у «Сельты»?

    Сельта — Реал Мадрид: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал» Мадрид
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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в 10-м туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 19 октября в Виго, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» набрала 13 очков в девяти турах и занимает девятое место в таблице Ла Лиги.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Сельта» одержала гостевую победу над «Лас-Пальмасом» (1:0). Автором единственного гола стал Борха Иглесиас.

    Сельта — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Перед этим клуб из Виго сыграл вничью с «Жироной» — домашняя встреча с участником текущего розыгрыша Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

    Не сыграют: матч точно пропустят Яго Аспас и Илайш Мориба — оба получили красные карточки в матче против «Лас-Пальмаса».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: пожалуй, можно сказать, что в этом году «Сельта» успешно проводит первую половину сезона. Команда Клаудио Хиральдеса регулярно набирает очки и нередко показывает весьма бодрый футбол.

    В общем, есть все основания полагать, что в текущей кампании «Сельте» не придется бороться за выживание и держать весь город в напряжении до последнего тура.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, набрав в девяти турах 21 очко. Отставание от «Барселоны» составляет три очка.

    Последние матчи: у «Реала» была не самая простая неделя перед международной паузой.

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    • Сначала «Королевский клуб» потерпел выездное поражение от «Лилля» (0:1) в рамках Лиги чемпионов, а потом кое-как выиграл у «Вильярреала» (2:0).

    Еще одним разочарованием стала ничья с «Атлетико». Мадридское дерби завершилось со счетом 1:1, при этом соперник забил ответный гол буквально за минуту до финального свистка.

    Не сыграют: точно не сыграют Дани Карвахаль, Браим Диас и Давид Алаба. Участие Тибо Куртуа и Эдера Милитао пока под вопросом.

    Состояние команды: с одной стороны, критиковать «Реал» не совсем логично — это одна из двух команд, которые до сих пор ни разу не проигрывали в текущем чемпионате Испании.

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    Но в случае с «Реалом» людей интересуют не только результаты, но и качество игры, и здесь к команде Карло Анчелотти есть вопросы. Несмотря на супер звездный состав, особенно в атаке, «Мадрид» порой играет чересчур скучно. Кажется, пока Анчелотти действительно не понимает, как использовать Килиана Мбаппе. Француза пока можно назвать главным разочарованием стартового отрезка.

    Ну и с учетом недавних новостей и скандалов, можно предположить, что в ближайшее время от Мбаппе не стоит ожидать существенного прогресса.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» — одна из четырех команд Ла Лиги, которые забили уже больше 15 мячей. В активе клуба из Виго 16 результативных ударов

    • «Сельта» проиграла только один из пяти домашних матчей в текущем чемпионате Испании. Исключением стала встреча с «Атлетико» (0:1)

    • «Реал» выиграл лишь один из четырех гостевых матчей в Ла Лиге. Остальные завершились вничью

    • «Реал» забил лишь пять мячей в четырех выездных матчах Ла Лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Сельту» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Реала» — за 1.60.

    Прогноз: если что, «Реал» выиграл пять предыдущих матчей против «Сельты». Однако сейчас всё указывает на то, что в эту субботу «Мадрид» может оступиться в Виго.

    Неубедительный Мбаппе, отсутствие Карвахаля (больше не сыграет в этом сезоне), тактические проблемы в нападении — этот список можно продолжать. У «Реала» действительно много проблем.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98.

    Прогноз: мяч вряд ли будет задерживаться в центре поля, поэтому можно предположить, что в предстоящем матче будет большое количество угловых.

    Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.40.

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    «Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» выиграть у «Сельты»?
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