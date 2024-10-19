Атлетик
Эспаньол
«Атлетик»
Турнирное положение: команда из Бильбао достаточно неплохо стартовала в новом сезоне испанской Примеры.
«Баски» в настоящий момент имеют в своем активе 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Атлетик — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
«Львы» смогли 13 раз поразить ворота соперника и десять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» уступили «Жироне» (1:2).
До этого же «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и переиграл «Сельту» (3:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также подопечные Эрнесто Вальверде поделили очки с «Ромой» (1:1) и выиграли у «АЗ Алкмара» (2:0).
Не сыграют: травмирован Унаи Симон, а дисквалифицирован Айтор Паредес.
Состояние команды: этот сезон проходит достаточно удачно. Команда не только добывает результат, но и показывают хороший футбол.
Думается, что «Атлетику» вполне по силам побороться за место в зоне еврокубков и, возможно, даже за четверку сильнейших.
«Эспаньол»
Турнирное положение: команда из Барселоны нормально как для себя выступает в этом сезоне Примеры.
Барселонцы смогли набрать десять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.
«Бело-синие» смогли забить девять мячей, а в свои пропустили 13 мячей.
Последние матчи: в прошлом туре «попугаи» смогли переиграть «Мальорку» (2:1).
До этого же каталонский коллектив проиграл «Бетису» (0:1), «Вильярреалу» (1:2) и «Реалу» (1:4).
Только до этого «Эспаньол» победил «Алавес» (3:2).
Не сыграют: под вопросом выход на поле у каталонцев только у Экспосито и Хавьера Пуадо.
Состояние команды: подопечные Луиса Мигеля Рамиса, которые еще в прошлом сезоне выступали в Сегунде, неплохо начали сезон и пока что не борются за выживание.
Конечно, вряд ли «Эспаньол» сможет побороться за что-то значимое, однако выполнить задачу и закрепиться в Примере команде точно по силам.
Статистика для ставок
- «Атлетик» проиграл 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Эспаньол» проиграл 3 из последних 4 матчей
- в последней очной игре в 2023 году «Атлетик» переиграл «Эспаньол» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, успех «Эспаньола» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.92 и 1.90 соответственно.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: команды в последнее время как забивают, так и пропускают, поэтому предложим, что обе забьют в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.07
Прогноз: «Атлетик» все же сильнее и сейчас на ходу, поэтому должен добывать победу.
Ставка: победа «Атлетика» с форой-1,5 за 2.40