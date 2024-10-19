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    «Атлетик» и «Эспаньол» забьют друг другу

    «Атлетик» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 октября 2024 года

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    «Атлетик»
    «Атлетик» на своем поле примет «Эспаньол» в 10-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 19 октября и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 15:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: команда из Бильбао достаточно неплохо стартовала в новом сезоне испанской Примеры.

    «Баски» в настоящий момент имеют в своем активе 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Атлетик — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    «Львы» смогли 13 раз поразить ворота соперника и десять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» уступили «Жироне» (1:2).

    До этого же «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и переиграл «Сельту» (3:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также подопечные Эрнесто Вальверде поделили очки с «Ромой» (1:1) и выиграли у «АЗ Алкмара» (2:0).

    Не сыграют: травмирован Унаи Симон, а дисквалифицирован Айтор Паредес.

    Состояние команды: этот сезон проходит достаточно удачно. Команда не только добывает результат, но и показывают хороший футбол.

    Думается, что «Атлетику» вполне по силам побороться за место в зоне еврокубков и, возможно, даже за четверку сильнейших.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: команда из Барселоны нормально как для себя выступает в этом сезоне Примеры.

    Барселонцы смогли набрать десять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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    • «Бело-синие» смогли забить девять мячей, а в свои пропустили 13 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре «попугаи» смогли переиграть «Мальорку» (2:1).

    До этого же каталонский коллектив проиграл «Бетису» (0:1), «Вильярреалу» (1:2) и «Реалу» (1:4).

    Только до этого «Эспаньол» победил «Алавес» (3:2).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле у каталонцев только у Экспосито и Хавьера Пуадо.

    Состояние команды: подопечные Луиса Мигеля Рамиса, которые еще в прошлом сезоне выступали в Сегунде, неплохо начали сезон и пока что не борются за выживание.

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    Конечно, вряд ли «Эспаньол» сможет побороться за что-то значимое, однако выполнить задачу и закрепиться в Примере команде точно по силам.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» проиграл 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • «Эспаньол» проиграл 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре в 2023 году «Атлетик» переиграл «Эспаньол» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, успех «Эспаньола» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.92 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время как забивают, так и пропускают, поэтому предложим, что обе забьют в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.07

    Прогноз: «Атлетик» все же сильнее и сейчас на ходу, поэтому должен добывать победу.

    Ставка: победа «Атлетика» с форой-1,5 за 2.40

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    «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетик» и «Эспаньол» забьют друг другу
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