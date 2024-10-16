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    Мексике удастся выиграть у США?

    Мексика — США. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 октября 2024 года

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    Сборная США
    В товарищеском матче сборная Мексики сыграет с США. Встреча пройдет 16 октября и начнется в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — США, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Октября 2024 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 05:30 США

    США

  • Вашингтон
    •

    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы в октябре уже провели товарищеский матч. Интересно, что сборной пришлось сыграть с клубом.

    Мексике противостояла испанская «Валенсия». Игра закончилась вничью 2:2.

    Мексика — США: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: До этого в сентябре Мексика провела еще два товарищеских матча. Команда встречалась с Новой Зеландией и Канадой.

    Новозеландскую сборную Мексика разгромила со счетом 3:0. С Канадой пришлось попотеть. Встреча завершилась вничью 0:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас Мексика не выглядит грозной силой, которая способна легко одержать победу.

    Летом мексиканцы неудачно выступили на Кубке Америки. Команда оказалась в одном квартете с Венесуэлом, Эквадором и Ямайкой. Мексика по итогам трех встреч набрала 4 очка и заняла третье место, оставшись за бортом плей-офф.

    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом Мексику. Но команда давно не выигрывала у США. Последняя победа была зафиксирована еще в сентябре 2019 года.

    США

    Турнирное положение: США в октябре провели одну игру. Команда встречалась с Панамой и добилась победы со счетом 2:0. Голы забили Юнус Муса и Рикардо Пепи.

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    • Последние матчи: Ранее в сентябре США сыграли два товарищеских матча. Команда не смогла одержать даже одну победу.

    Сначала было поражение от Канады со счетом 1:2. Затем американцы сыграли вничью с Новой Зеландией (1:1).

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    Состояние команды: Летом на Кубке Америки США не добились успехов. Команда не смогла выйти из группы.

    США выступали в одном квартете с Уругваем, Панамой и Боливией. Американцы с тремя очками финишировали на 3-й строчке.

    Статистика для ставок

    • В октябре Мексика провела товарищеский матч с испанской «Валенсией»

    • США в текущем месяце победили Панаму со счетом 2:0

    • Мексика не выигрывает у США с сентября 2019 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Мексики — 2.15, победа США — 3.30, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 идет за 2.30, а на ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.59.

    Прогноз: Мексика давно не выигрывала у США. Однако любая серия рано или поздно заканчивается. Скорее всего, в этот раз мексиканцы добьются успеха.

    Ставка: победа Мексики за 2.15.

    Прогноз: В первом тайме команды могут никуда не спешить, и, скорее всего, сыграют вничью.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.

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