Мексика
США
Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы в октябре уже провели товарищеский матч. Интересно, что сборной пришлось сыграть с клубом.
Мексике противостояла испанская «Валенсия». Игра закончилась вничью 2:2.
Мексика — США: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: До этого в сентябре Мексика провела еще два товарищеских матча. Команда встречалась с Новой Зеландией и Канадой.
Новозеландскую сборную Мексика разгромила со счетом 3:0. С Канадой пришлось попотеть. Встреча завершилась вничью 0:0.
Состояние команды: Сейчас Мексика не выглядит грозной силой, которая способна легко одержать победу.
Летом мексиканцы неудачно выступили на Кубке Америки. Команда оказалась в одном квартете с Венесуэлом, Эквадором и Ямайкой. Мексика по итогам трех встреч набрала 4 очка и заняла третье место, оставшись за бортом плей-офф.
В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом Мексику. Но команда давно не выигрывала у США. Последняя победа была зафиксирована еще в сентябре 2019 года.
США
Турнирное положение: США в октябре провели одну игру. Команда встречалась с Панамой и добилась победы со счетом 2:0. Голы забили Юнус Муса и Рикардо Пепи.
Последние матчи: Ранее в сентябре США сыграли два товарищеских матча. Команда не смогла одержать даже одну победу.
Сначала было поражение от Канады со счетом 1:2. Затем американцы сыграли вничью с Новой Зеландией (1:1).
Состояние команды: Летом на Кубке Америки США не добились успехов. Команда не смогла выйти из группы.
США выступали в одном квартете с Уругваем, Панамой и Боливией. Американцы с тремя очками финишировали на 3-й строчке.
Статистика для ставок
- В октябре Мексика провела товарищеский матч с испанской «Валенсией»
- США в текущем месяце победили Панаму со счетом 2:0
- Мексика не выигрывает у США с сентября 2019 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Мексики — 2.15, победа США — 3.30, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 идет за 2.30, а на ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.59.
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Прогноз: Мексика давно не выигрывала у США. Однако любая серия рано или поздно заканчивается. Скорее всего, в этот раз мексиканцы добьются успеха.
Ставка: победа Мексики за 2.15.
Прогноз: В первом тайме команды могут никуда не спешить, и, скорее всего, сыграют вничью.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.