В товарищеском матче сборная Мексики сыграет с США. Встреча пройдет 16 октября и начнется в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — США, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы в октябре уже провели товарищеский матч. Интересно, что сборной пришлось сыграть с клубом.

Мексике противостояла испанская «Валенсия». Игра закончилась вничью 2:2.

Последние матчи: До этого в сентябре Мексика провела еще два товарищеских матча. Команда встречалась с Новой Зеландией и Канадой.

Новозеландскую сборную Мексика разгромила со счетом 3:0. С Канадой пришлось попотеть. Встреча завершилась вничью 0:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас Мексика не выглядит грозной силой, которая способна легко одержать победу.

Летом мексиканцы неудачно выступили на Кубке Америки. Команда оказалась в одном квартете с Венесуэлом, Эквадором и Ямайкой. Мексика по итогам трех встреч набрала 4 очка и заняла третье место, оставшись за бортом плей-офф.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом Мексику. Но команда давно не выигрывала у США. Последняя победа была зафиксирована еще в сентябре 2019 года.

США

Турнирное положение: США в октябре провели одну игру. Команда встречалась с Панамой и добилась победы со счетом 2:0. Голы забили Юнус Муса и Рикардо Пепи.

Последние матчи: Ранее в сентябре США сыграли два товарищеских матча. Команда не смогла одержать даже одну победу.

Сначала было поражение от Канады со счетом 1:2. Затем американцы сыграли вничью с Новой Зеландией (1:1).

Состояние команды: Летом на Кубке Америки США не добились успехов. Команда не смогла выйти из группы.

США выступали в одном квартете с Уругваем, Панамой и Боливией. Американцы с тремя очками финишировали на 3-й строчке.

Статистика для ставок

В октябре Мексика провела товарищеский матч с испанской «Валенсией»

США в текущем месяце победили Панаму со счетом 2:0

Мексика не выигрывает у США с сентября 2019 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Мексики — 2.15, победа США — 3.30, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 идет за 2.30, а на ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.59.

Прогноз: Мексика давно не выигрывала у США. Однако любая серия рано или поздно заканчивается. Скорее всего, в этот раз мексиканцы добьются успеха.

Ставка: победа Мексики за 2.15.

Прогноз: В первом тайме команды могут никуда не спешить, и, скорее всего, сыграют вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.