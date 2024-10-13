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    Обойдут ли Фареры Латвию?

    Фарерские острова — Латвия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига наций, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Латвия
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    Райвис Юрковскис (Латвия)
    13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Фарерские острова и Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Латвия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 13 Октября 2024 года

    Фарерские острова

  • Лига наций УЕФА. C4
    •  Фарерские острова 21:45 Латвия

    Латвия

  • Рига
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    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерские острова после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали два балла.

    Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, на два очка — от второй Армении, а также на пять — от лидера Северной Македонии.

    Фарерские острова — Латвия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах разошлась миром с Арменией (2:2).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение от Латвии с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, так и даже на ничью против более соперника, которому они уже проиграли в сентябре.

    Три гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Латвия

    Турнирное положение: Латвия после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

    Латвия занимает третью позицию, опережая на один балл своего нынешнего соперника, а также на четыре очка отставая от лидера Северной Македонии и на один пункт — от второй Армении.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, один из которых был товарищеским, а три — официальными, Латвия дважды выиграла и дважды проиграла.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью против соперника, который уж точно не превосходит их классом.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов

    • в 10-ти из 13-ти последних матчей Фарер хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Латвии забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Фареры — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.15, успех Латвии — в 3.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так же было и в трех из их пяти последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в двух из их четырех последних матчей.

    Ставка: Латвия выиграет за 3.20

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    Фарерские острова — Латвия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдут ли Фареры Латвию?
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