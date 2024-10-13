13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Фарерские острова и Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Латвия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали два балла.

Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, на два очка — от второй Армении, а также на пять — от лидера Северной Македонии.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах разошлась миром с Арменией (2:2).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение от Латвии с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, так и даже на ничью против более соперника, которому они уже проиграли в сентябре.

Три гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Латвия

Турнирное положение: Латвия после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

Латвия занимает третью позицию, опережая на один балл своего нынешнего соперника, а также на четыре очка отставая от лидера Северной Македонии и на один пункт — от второй Армении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, один из которых был товарищеским, а три — официальными, Латвия дважды выиграла и дважды проиграла.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью против соперника, который уж точно не превосходит их классом.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов

в 10-ти из 13-ти последних матчей Фарер хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Латвии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фареры — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.15, успех Латвии — в 3.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так же было и в трех из их пяти последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в двух из их четырех последних матчей.

Ставка: Латвия выиграет за 3.20