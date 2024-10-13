Фарерские острова
Латвия
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали два балла.
Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, на два очка — от второй Армении, а также на пять — от лидера Северной Македонии.
Фарерские острова — Латвия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах разошлась миром с Арменией (2:2).
Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение от Латвии с результатом 0:1.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, так и даже на ничью против более соперника, которому они уже проиграли в сентябре.
Три гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Латвия
Турнирное положение: Латвия после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.
Латвия занимает третью позицию, опережая на один балл своего нынешнего соперника, а также на четыре очка отставая от лидера Северной Македонии и на один пункт — от второй Армении.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).
Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, один из которых был товарищеским, а три — официальными, Латвия дважды выиграла и дважды проиграла.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью против соперника, который уж точно не превосходит их классом.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов
- в 10-ти из 13-ти последних матчей Фарер хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей Латвии забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Фареры — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.15, успех Латвии — в 3.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так же было и в трех из их пяти последних выездных поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в двух из их четырех последних матчей.
Ставка: Латвия выиграет за 3.20