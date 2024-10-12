«Зенит»
Турнирное положение: Зенитовцы привычно ставят перед собой максимальные задачи на всех фронтах. Вот только нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Зенит» в 11 поединках чемпионата настрелял 23 мяча. А вот пропускает команда крайне редко — всего 4 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Невы добыла непростую викторию. Зенитовцы минимально одолели «Оренбург».
До того команда Сергея Семака в Кубке уверенно расправилась с «Акроном» (5:1). А вот «Краснодару» питерцы уступили (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Сергей Волков, Михаил Кержаков, Максим Глушенков — травмированы.
Состояние команды: в двух своих последних матчах питерцы победили. Да и настрой на контрольный поединок будет надлежащим.
Вот только в этой встрече не сможет сыграть Максим Глушенков. При этом подбор игроков у Семака отличный.
Очевидно, что питерцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у команды Семака на зависть остальным!
«Войводина»
Турнирное положение: «Войводина» в своем чемпионате явно не блещет. По итогам первых 11 туров чемпионата команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Войводина» весьма неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 20 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре сербского чемпионата команда разжилась тремя очками. «Спартак» из Субботицы был разгромлен (4:0).
До того команда минимально уступила «Нови Пазару». Зато поединок с «Радничками» Ниш завершился боевой ничьей (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Войводина» добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: стабильности «Войводине» явно недостает. Да и оборона команды дала сбой 15 раз.
При этом «Войводина» явно поборется за попадание в топ-5. Да и вообще, команда способна прибавить во всех игровых компонентах.
Настрой на матч с чемпионом России наверняка будет надлежащим. Сербы способны знатно пободаться с питерцами.
И уж точно номинальные гости будут стараться дай бой команде Семака. Да и оппонент нынче находится не в самых лучших кондициях.
Статистика для ставок
- «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч
- Сербы в среднем забивают почти 2 гола за матч
- Команда Семака выиграла в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.41 и 2.48.
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Прогноз: Петербуржцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.
«Войводина» недостаточно стабильна, да и команда с берегов Невы явно постарается сыграть на ноль.
Ставка: Обе не забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.18