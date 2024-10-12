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    «Зенит» — «Войводина». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Войводина»
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    Андрей Мостовой
    12 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Войводина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Войводина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Зенитовцы привычно ставят перед собой максимальные задачи на всех фронтах. Вот только нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Зенит» в 11 поединках чемпионата настрелял 23 мяча. А вот пропускает команда крайне редко — всего 4 мяча.

    Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Невы добыла непростую викторию. Зенитовцы минимально одолели «Оренбург».

    До того команда Сергея Семака в Кубке уверенно расправилась с «Акроном» (5:1). А вот «Краснодару» питерцы уступили (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Сергей Волков, Михаил Кержаков, Максим Глушенков — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних матчах питерцы победили. Да и настрой на контрольный поединок будет надлежащим.

    Вот только в этой встрече не сможет сыграть Максим Глушенков. При этом подбор игроков у Семака отличный.

    Очевидно, что питерцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у команды Семака на зависть остальным!

    «Войводина»

    Турнирное положение: «Войводина» в своем чемпионате явно не блещет. По итогам первых 11 туров чемпионата команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Войводина» весьма неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 20 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре сербского чемпионата команда разжилась тремя очками. «Спартак» из Субботицы был разгромлен (4:0).

    До того команда минимально уступила «Нови Пазару». Зато поединок с «Радничками» Ниш завершился боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Войводина» добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: стабильности «Войводине» явно недостает. Да и оборона команды дала сбой 15 раз.

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    При этом «Войводина» явно поборется за попадание в топ-5. Да и вообще, команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Настрой на матч с чемпионом России наверняка будет надлежащим. Сербы способны знатно пободаться с питерцами.

    И уж точно номинальные гости будут стараться дай бой команде Семака. Да и оппонент нынче находится не в самых лучших кондициях.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Сербы в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • Команда Семака выиграла в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.41 и 2.48.

    Прогноз: Петербуржцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

    «Войводина» недостаточно стабильна, да и команда с берегов Невы явно постарается сыграть на ноль.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.18

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    «Зенит» — «Войводина»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все?
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