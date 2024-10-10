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    Финляндия — Ирландия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига наций, 10 октября 2024 года

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    Фредрик Йенсен (Финляндия)
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Финляндия и Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 10 Октября 2024 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 21:45 Ирландия

    Ирландия

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    Финляндия

    Турнирное положение: Финляндия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций все еще не набрала ни одного балла.

    Финляндия занимает четвертую позицию, отставая на шесть баллов от первой Греции и второй Англии, а также уступая третьей Ирландии по дополнительным показателям.

    Финляндия — Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Англии (0:2).

    Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на чужом поле потерпел поражение от Греции, при этом проиграл крупно — 0:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были товарищескими, а еще два — официальными, Финляндия ни разу не выиграла при трех поражениях и одном ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам особых шансов на успех, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника вкупе с фактором домашнего поля позволяет рассчитывать минимум на ничью.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций также пока что остается без очков.

    Ирландия занимает третью позицию, отставая на шесть баллов от первой Греции и второй Англии, а также опережая нынешнего соперника по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле проиграла Греции (0:2).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций также в домашних стенах с аналогичным результатом уступил Англии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Ирландия потерпела поражения с общим счетом 0:7.

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    Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, особенно на выезде. При этом соперник уж точно не уступает им в классе.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей Финляндии забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Финляндии забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Ирландии хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Финляндия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.70. Ничья — в 3.00, успех Ирландии — в 3.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних матчах гостей забивал только их соперник, уязвимость обороны Финляндии должна позволить забить и Ирландии.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в девяти из 10-ти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    Финляндия — Ирландия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто наберет первые очки?
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