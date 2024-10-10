10 октября в 23-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Гуарани». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Гуарани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу отчаянно сражается за выживание. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось лишь 25 раз в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Поединок с «Понте-Претой» завершился минимальным поражением.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу до того подписал мировую с «Вила Новой» (1:1). Да и поединок с «Регатасом» завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили всего лишь 1 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жонас Торо, Леандро Лино, Матеус Барбоза, Матеус Кошта — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу срочно нужны очки. Вот только лазарет команды и не думает пустеть.

Поединки с «Гуарани» для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках «Ботафого» Сан-Паулу победил 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Клубу из Сан-Паулу нужно непременно побеждать, ведь отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

«Гуарани»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. На данный момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Гуарани» в чемпионате разжился лишь 25 очками. Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч: 27 мячей в 29 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. «Гуарани» минимально уступил «Итуано».

Чуть раньше команда расписала паритет с «Аваи» (0:0). А вот поединок с «Операрио» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гуарани» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Аиртон, Марлон Дуглас — травмированы.

Состояние команды: «Гуарани» за 8 туров до финиша отстает на 8 очков от спасительной 16 позиции. Да и пропустила команда 40 мячей.

Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. В трех своих последних поединках прицел форвардов «Гуарани» молчал.

При этом «Гуарани» не побеждал в трех последних поединках. А вот последняя выездная виктория случилась еще почти 2 месяца назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами стремиться разжиться очками. Тем паче, оппонент также не блещет пресловутой стабильностью.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Ботафого» Сан-Паулу не выигрывал в 5 своих последних поединках

«Гуарани» не побеждал и не забивал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» Сан-Паулу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

И те, и другие сражаются за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе, так что явно будут рисковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.50