ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги Алекс Перейра и Халил РаунтриПерейра бьет один рекорд за другим. Раунтри стал легкой мишенью для «Поатана»
    Все новости спорта

    Да будет голепад!

    «Ботафого» Сан-Паулу — «Гуарани». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Бразильская Серия В, 10 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» Сан-Паулу — «Гуарани»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гуарани»
    10 октября в 23-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Гуарани». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Гуарани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ботафого» Сан-Паулу

    Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу отчаянно сражается за выживание. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Ботафого» Сан-Паулу в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось лишь 25 раз в 30 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Поединок с «Понте-Претой» завершился минимальным поражением.

    При этом «Ботафого» Сан-Паулу до того подписал мировую с «Вила Новой» (1:1). Да и поединок с «Регатасом» завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили всего лишь 1 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жонас Торо, Леандро Лино, Матеус Барбоза, Матеус Кошта — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу срочно нужны очки. Вот только лазарет команды и не думает пустеть.

    Поединки с «Гуарани» для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках «Ботафого» Сан-Паулу победил 3 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Клубу из Сан-Паулу нужно непременно побеждать, ведь отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

    «Гуарани»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. На данный момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гуарани» в чемпионате разжился лишь 25 очками. Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч: 27 мячей в 29 поединках.

  • По осени считаем. Пять лучших решений клубов АПЛ, принятых этим летом
  • Изучаем, кто из топ-клубов АПЛ действовал во время летнего перерыва наиболее грамотно
  • 05/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. «Гуарани» минимально уступил «Итуано».

    Чуть раньше команда расписала паритет с «Аваи» (0:0). А вот поединок с «Операрио» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гуарани» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Аиртон, Марлон Дуглас — травмированы.

    Состояние команды: «Гуарани» за 8 туров до финиша отстает на 8 очков от спасительной 16 позиции. Да и пропустила команда 40 мячей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. В трех своих последних поединках прицел форвардов «Гуарани» молчал.

    При этом «Гуарани» не побеждал в трех последних поединках. А вот последняя выездная виктория случилась еще почти 2 месяца назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами стремиться разжиться очками. Тем паче, оппонент также не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Ботафого» Сан-Паулу не выигрывал в 5 своих последних поединках

    • «Гуарани» не побеждал и не забивал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» Сан-Паулу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

    Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

    И те, и другие сражаются за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе, так что явно будут рисковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вахитов — Масраф
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ботафого» Сан-Паулу — «Гуарани»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры