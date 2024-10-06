Страсбург
Ланс
«Страсбург»
Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. По итогам первых 6 туров Лиги 1 она осела на 8 месте.
При этом «Страсбург» весьма прилично атакует, отличившись 12 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 10 раз.
Страсбург — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Страсбург» минимально переиграл «Марсель».
До того команда подписала боевую мировую с «Лиллем» (3:3). Да и ничья с «Анже» (1:1) получилась вполне логичной.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Страсбуржцы сейчас находятся в довольно приличных кондициях. В трех своих последних матчах команда не проигрывала.
Матчи против «Ланса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Страсбург» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, страсбуржцы способны прибавить.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Ланс» отличился лишь 5 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках Лиги 1.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ланс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). Да и поединок с «Лионом» не выявил победителя (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» разжился 4 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Хамзат Ойедиран, Мартин Сатриано — травмированы. Реми Ласкари, Анасс Зарури — дисквалифицированы.
Состояние команды: главным бичом «Ланс» является слабая атака. При этом «Ланс» не побеждал в 5 своих последних поединках.
В кадровом плане «Ланс» выглядит не столь впечатляюще. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от зоны топ-4.
В трех последних очных поединках со «Страсбургом» команда побеждала. Да и нынче «Лансу» срочно нужно выбираться из ничейной ловушки.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.
Статистика для ставок
- «Ланс» пропустил всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата
- «Ланс» победил «Страсбург» в 3 последних очных поединках
- «Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.83 и 1.88.
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Прогноз: «Ланс» прекрасно обороняется, к тому же исторически успешно противостоит «Страсбургу».
«Страсбург» имеет явные проблемы в плане надежности собственных тылов, да и оппонент способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Ланса» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05