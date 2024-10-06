6 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ланс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. По итогам первых 6 туров Лиги 1 она осела на 8 месте.

При этом «Страсбург» весьма прилично атакует, отличившись 12 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 10 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Страсбург» минимально переиграл «Марсель».

До того команда подписала боевую мировую с «Лиллем» (3:3). Да и ничья с «Анже» (1:1) получилась вполне логичной.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Страсбуржцы сейчас находятся в довольно приличных кондициях. В трех своих последних матчах команда не проигрывала.

Матчи против «Ланса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Страсбург» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, страсбуржцы способны прибавить.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Ланс» отличился лишь 5 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках Лиги 1.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ланс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). Да и поединок с «Лионом» не выявил победителя (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» разжился 4 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Хамзат Ойедиран, Мартин Сатриано — травмированы. Реми Ласкари, Анасс Зарури — дисквалифицированы.

Состояние команды: главным бичом «Ланс» является слабая атака. При этом «Ланс» не побеждал в 5 своих последних поединках.

В кадровом плане «Ланс» выглядит не столь впечатляюще. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от зоны топ-4.

В трех последних очных поединках со «Страсбургом» команда побеждала. Да и нынче «Лансу» срочно нужно выбираться из ничейной ловушки.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.

Статистика для ставок

«Ланс» пропустил всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата

«Ланс» победил «Страсбург» в 3 последних очных поединках

«Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.83 и 1.88.

Прогноз: «Ланс» прекрасно обороняется, к тому же исторически успешно противостоит «Страсбургу».

«Страсбург» имеет явные проблемы в плане надежности собственных тылов, да и оппонент способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Ланса» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05