ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи
    Все новости спорта

    «Страсбург» привычно уступит «Лансу»

    «Страсбург» — «Ланс». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Страсбург»
    6 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ланс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2024 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. По итогам первых 6 туров Лиги 1 она осела на 8 месте.

    При этом «Страсбург» весьма прилично атакует, отличившись 12 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 10 раз.

    Страсбург — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Страсбург» минимально переиграл «Марсель».

    До того команда подписала боевую мировую с «Лиллем» (3:3). Да и ничья с «Анже» (1:1) получилась вполне логичной.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Страсбуржцы сейчас находятся в довольно приличных кондициях. В трех своих последних матчах команда не проигрывала.

    Матчи против «Ланса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Страсбург» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, страсбуржцы способны прибавить.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Ланс» отличился лишь 5 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках Лиги 1.

  • «Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна
  • Какой была эпоха французской «семерки» в национальной команде?
  • 03/10/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ланс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). Да и поединок с «Лионом» не выявил победителя (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» разжился 4 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Хамзат Ойедиран, Мартин Сатриано — травмированы. Реми Ласкари, Анасс Зарури — дисквалифицированы.

    Состояние команды: главным бичом «Ланс» является слабая атака. При этом «Ланс» не побеждал в 5 своих последних поединках.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В кадровом плане «Ланс» выглядит не столь впечатляюще. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от зоны топ-4.

    В трех последних очных поединках со «Страсбургом» команда побеждала. Да и нынче «Лансу» срочно нужно выбираться из ничейной ловушки.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» пропустил всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата

    • «Ланс» победил «Страсбург» в 3 последних очных поединках

    • «Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.83 и 1.88.

    Прогноз: «Ланс» прекрасно обороняется, к тому же исторически успешно противостоит «Страсбургу».

    «Страсбург» имеет явные проблемы в плане надежности собственных тылов, да и оппонент способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Гирон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Уфа — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мухова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Микельсен — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Беллуччи — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Страсбург» привычно уступит «Лансу»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры