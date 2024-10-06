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    «Брест» обыграет «Гавр» в нерезультативном матче

    «Брест» — «Гавр». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Гавр»
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    «Брест»
    В воскресенье, 6 октября, в 7-м туре французской Лиги 1 «Брест» дома сыграет против «Гавра». Начало поединка намечено на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: Бретонцы в прошлом сезоне добились невероятного успеха, заняв третье место и получили билет в ЛЧ, где уже успели обыграть два поединка.

    В новом же розыгрыше Лиги 1 «Брест» в шести турах набрал шесть пунктов и разместился в середине таблицы. У коллектива два выигрыша и четыре фиаско, разница мячей — 8:13.

    Брест — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне этого поединка «пираты» в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов на выезде разгромил австрийский «РБ Зальцбург» со счетом 4:0, а в последней игре чемпионата страны они проиграли крупно в гостях «Осеру» 0:3. До этого они на своем поле нанесли поражение «Тулузе» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Брэдли Локо и Пьер Леес-Мелу — травмированы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: С начала сезона «Брест» провел восемь встреч в различных турнирах, в которых добыл четыре виктории, по две в чемпионате и ЛЧ, а также четыре раза уступал. И за все это время «красно-белые» смогли в трех случаях сохранить свои ворота на замке, а не забивали они в двух проведенных поединках.

    «Гавр»

    Турнирное положение: Нормандцы в прошлом сезоне вели борьбу за выживание и справились с этой задачей, финишировав на 15 строке в трех баллах от красной зоны.

    В новом розыгрыше Лиги 1 «Гавр» на текущий момент набрал шесть пунктов и делит с предстоящим противником 13 строку. У команды два выигрыша и четыре проигрыша, разница мячей — 7:13.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом игровом дне «небесные» потерпели домашнее крупное поражение от «Лилля» со счетом 0:3, пропустив еще до перерыва два безответных мяча. И это фиаско стало для них третьим подряд. Ранее они уступили еще в выездных встречах 0:2 «Тулузе» и 1:3 «Монако».

    Не сыграют: потерь у коллектива нет. Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: «Гавр» к данной игре подходит с 3-матчевой серией из поражений. Причем в этом отрезке команда смогла забить только один гол при восьми пропущенных. Перед этим было две победы подряд с общим счетом 5:1, но были обыграны скромные «Осер» и «Сент-Этьен». Всего же у коллектива аж шесть проигрышей за восемь предыдущих встреч чемпионата еще с учетом прошлого сезона.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Брест» дважды обыграл «Гавр» — 1:0 и 2:1

    • В трех из четырех предыдущих очных поединках этих клубов играла ставка обе забьют

    • Семь из девяти минувших очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бреста» — 1.88, победа «Гавра» — 4.66, ничья — 3.71.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.79 соответственно.

    Прогноз: Так как эти команды в личных встречах не показывают высокую результативность, да и в этом чемпионате забивают немного, то есть смысл поставить на ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.79.

    Прогноз: И плюс к этому еще рекомендуем ставить на викторию «Бреста», который в прошлом сезоне дважды одолел «Гавр», да и дома стены должны помочь.

    Ставка: победа «Бреста» за 1.88.

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    «Брест» — «Гавр»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Брест» обыграет «Гавр» в нерезультативном матче
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