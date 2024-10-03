Атланта Юнайтед
Монреаль
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» сражается за попадание в топ-9. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Атланта Юнайтед» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 40 мячей в 29 матчах.
Атланта Юнайтед — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провела не столь удачно. Команда расписала мировую с «Филадельфией Юнион» (1:1).
А вот до того «Атланта Юнайтед» подписала мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). Да и поединок с «Интером Майами» завершился ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Шанде Силва, Джамал Тьяре — травмированы.
Состояние команды: у «Атланта Юнайтед» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на попадание в плей-офф еще не потеряны.
Матчи против «Монреаля» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправиться за последние неудачи. Да и Алексей Миранчук наверняка блеснет мастерством!
«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» проводит непростой сезон. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Причем «Монреаль» в 31 матче чемпионата добыл 37 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 44 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Монреаль» по всем статьям переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0).
После того команда одолела «Чикаго Файр» (2:0). А вот в поединке с «Нью-Инглэнд Революшен» случился паритет (2:2).
Вообще же, «Монреаль» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ласси Лаппалайнен — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. При этом «Монреаль» выиграл в 2 своих последних поединках.
При этом «Монреаль» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато по очкам команда не отстает от заветной зоны плей-офф.
Причем «Монреаль» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот оборона в среднем дает сбой 2 раза за матч — 61 пропущенный мяч.
Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- «Атланта Юнайтед» не выигрывала в 4 своих последних поединках
- «Монреаль» в среднем пропускает 2 гола за матч
- Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.60.
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Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена реабилитироваться за свои последние неудачи, и наверняка будет действовать максимально активно.
Номинальные хозяева явно постараются быстро вскрыть не самые надежные тылы соперника.
Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05