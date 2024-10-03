3 октября в 32-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Монреаль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» сражается за попадание в топ-9. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Атланта Юнайтед» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 40 мячей в 29 матчах.

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Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провела не столь удачно. Команда расписала мировую с «Филадельфией Юнион» (1:1).

А вот до того «Атланта Юнайтед» подписала мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). Да и поединок с «Интером Майами» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Шанде Силва, Джамал Тьяре — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Атланта Юнайтед» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на попадание в плей-офф еще не потеряны.

Матчи против «Монреаля» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправиться за последние неудачи. Да и Алексей Миранчук наверняка блеснет мастерством!

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» проводит непростой сезон. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Монреаль» в 31 матче чемпионата добыл 37 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 44 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Монреаль» по всем статьям переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0).

После того команда одолела «Чикаго Файр» (2:0). А вот в поединке с «Нью-Инглэнд Революшен» случился паритет (2:2).

Вообще же, «Монреаль» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ласси Лаппалайнен — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. При этом «Монреаль» выиграл в 2 своих последних поединках.

При этом «Монреаль» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато по очкам команда не отстает от заветной зоны плей-офф.

Причем «Монреаль» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот оборона в среднем дает сбой 2 раза за матч — 61 пропущенный мяч.

Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

Статистика для ставок

«Атланта Юнайтед» не выигрывала в 4 своих последних поединках

«Монреаль» в среднем пропускает 2 гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.60.

Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена реабилитироваться за свои последние неудачи, и наверняка будет действовать максимально активно.

Номинальные хозяева явно постараются быстро вскрыть не самые надежные тылы соперника.

Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05