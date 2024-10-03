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    «Атланта Юнайтед» — «Монреаль». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Монреаль»
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    Алексей Миранчук
    3 октября в 32-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Монреаль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Октября 2024 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:30 Монреаль

    Монреаль

  • США. MLS
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» сражается за попадание в топ-9. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 40 мячей в 29 матчах.

    Атланта Юнайтед — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провела не столь удачно. Команда расписала мировую с «Филадельфией Юнион» (1:1).

    А вот до того «Атланта Юнайтед» подписала мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). Да и поединок с «Интером Майами» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Шанде Силва, Джамал Тьяре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Атланта Юнайтед» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на попадание в плей-офф еще не потеряны.

    Матчи против «Монреаля» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправиться за последние неудачи. Да и Алексей Миранчук наверняка блеснет мастерством!

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» проводит непростой сезон. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Монреаль» в 31 матче чемпионата добыл 37 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 44 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Монреаль» по всем статьям переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0).

    После того команда одолела «Чикаго Файр» (2:0). А вот в поединке с «Нью-Инглэнд Революшен» случился паритет (2:2).

    Вообще же, «Монреаль» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ласси Лаппалайнен — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. При этом «Монреаль» выиграл в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Монреаль» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато по очкам команда не отстает от заветной зоны плей-офф.

    Причем «Монреаль» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот оборона в среднем дает сбой 2 раза за матч — 61 пропущенный мяч.

    Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Атланта Юнайтед» не выигрывала в 4 своих последних поединках

    • «Монреаль» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.60.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена реабилитироваться за свои последние неудачи, и наверняка будет действовать максимально активно.

    Номинальные хозяева явно постараются быстро вскрыть не самые надежные тылы соперника.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

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    «Атланта Юнайтед» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда Миранчука начнет без раскачки
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