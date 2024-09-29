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    «Моряки» сразу поплывут в атаку

    «Черноморец» Нв — «Сокол». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Первая лига, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Сокол»
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    «Черноморец» Новороссийск
    29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Сентября 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 18:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» несутся в стыки. После 11 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Черноморец» Нв в 11 поединках настрелял 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.

    Черноморец — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре «моряки» добыли свою третью победу подряд. «Черноморец» Нв переиграл сильный «Ротор» (2:1).

    А вот в Кубке России команда Олега Василенко оступилась. В серии послематчевых пенальти она уступила «Амкару».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: При прекрасном подборе игроков «моряки» просто обязаны прибавлять. Да и вообще, Василенко, похоже, нашел рецептуру побед.

    Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что новороссийцы не собираются сбавлять обороты. Вылет из Кубка России только еще больше развяжет руки Василенко и его штабу.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы нынче окопались в середняках лиги. По итогам первых 11 туров первенства команда находится на 9 месте.

    Причем «Сокол» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила всего 8 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться очками. Саратовцы не дали себя обыграть «Сочи» (1:1).

    А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Саратовцы переиграли скромный второлиговый «Орел» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы с реализацией. Между тем, авторитетов «соколята» точно не боятся.

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    Вот только «Сокол» достаточно неплохо обороняется. В среднем команда пропускает реже гола за матч — 8 голов в 11 встречах.

    Отставание от 4 позиции составляет всего 2 зачетных пункта. Вот только пресловутой стабильности саратовцам явно недостает.

    И уж точно «Сокол» не будет рисковать. Гости постараются нейтрализовать лидеров «моряков», и уж точно довольны будут ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Черноморец» Нв уже 23 года не проигрывает саратовцам

    • «Моряки» выиграли в 3 своих последних матчах первенства

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Моряки» проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно сразу понесутся в атаку.

    Подопечные Василенко всеми силами постараются сохранить за собой место в первой четверке.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    «Черноморец» Нв — «Сокол»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Моряки» сразу поплывут в атаку
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