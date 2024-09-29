29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» несутся в стыки. После 11 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Черноморец» Нв в 11 поединках настрелял 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре «моряки» добыли свою третью победу подряд. «Черноморец» Нв переиграл сильный «Ротор» (2:1).

А вот в Кубке России команда Олега Василенко оступилась. В серии послематчевых пенальти она уступила «Амкару».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: При прекрасном подборе игроков «моряки» просто обязаны прибавлять. Да и вообще, Василенко, похоже, нашел рецептуру побед.

Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что новороссийцы не собираются сбавлять обороты. Вылет из Кубка России только еще больше развяжет руки Василенко и его штабу.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы нынче окопались в середняках лиги. По итогам первых 11 туров первенства команда находится на 9 месте.

Причем «Сокол» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила всего 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться очками. Саратовцы не дали себя обыграть «Сочи» (1:1).

А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Саратовцы переиграли скромный второлиговый «Орел» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы с реализацией. Между тем, авторитетов «соколята» точно не боятся.

Вот только «Сокол» достаточно неплохо обороняется. В среднем команда пропускает реже гола за матч — 8 голов в 11 встречах.

Отставание от 4 позиции составляет всего 2 зачетных пункта. Вот только пресловутой стабильности саратовцам явно недостает.

И уж точно «Сокол» не будет рисковать. Гости постараются нейтрализовать лидеров «моряков», и уж точно довольны будут ничьей.

Статистика для ставок

«Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч

«Черноморец» Нв уже 23 года не проигрывает саратовцам

«Моряки» выиграли в 3 своих последних матчах первенства

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Моряки» проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно сразу понесутся в атаку.

Подопечные Василенко всеми силами постараются сохранить за собой место в первой четверке.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35