Черноморец
Сокол
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» несутся в стыки. После 11 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Черноморец» Нв в 11 поединках настрелял 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.
Черноморец — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «моряки» добыли свою третью победу подряд. «Черноморец» Нв переиграл сильный «Ротор» (2:1).
А вот в Кубке России команда Олега Василенко оступилась. В серии послематчевых пенальти она уступила «Амкару».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: При прекрасном подборе игроков «моряки» просто обязаны прибавлять. Да и вообще, Василенко, похоже, нашел рецептуру побед.
Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что новороссийцы не собираются сбавлять обороты. Вылет из Кубка России только еще больше развяжет руки Василенко и его штабу.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы нынче окопались в середняках лиги. По итогам первых 11 туров первенства команда находится на 9 месте.
Причем «Сокол» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила всего 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться очками. Саратовцы не дали себя обыграть «Сочи» (1:1).
А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Саратовцы переиграли скромный второлиговый «Орел» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы с реализацией. Между тем, авторитетов «соколята» точно не боятся.
Вот только «Сокол» достаточно неплохо обороняется. В среднем команда пропускает реже гола за матч — 8 голов в 11 встречах.
Отставание от 4 позиции составляет всего 2 зачетных пункта. Вот только пресловутой стабильности саратовцам явно недостает.
И уж точно «Сокол» не будет рисковать. Гости постараются нейтрализовать лидеров «моряков», и уж точно довольны будут ничьей.
Статистика для ставок
- «Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Черноморец» Нв уже 23 года не проигрывает саратовцам
- «Моряки» выиграли в 3 своих последних матчах первенства
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 2.12Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Моряки» проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно сразу понесутся в атаку.
Подопечные Василенко всеми силами постараются сохранить за собой место в первой четверке.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35