28 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам пяти туров АПЛ находится рядом с зоной еврокубков, занимая восьмую позицию.

Команда лишь на один балл отстает от зоны еврокубков (шестую строчку), а также на два очка отстает от топ-4, финиш в которой позволяет сыграть в Лиге чемпионов следующей кампании.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Премьер-лиги клуб на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

Эта мировая стала для «Лесников» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Боли, Данило, Сангаре, дисквалифицирован — Гиббз-Уайт.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, что вместе с фактором своего поля сулит ему довольно сносные шансы на успех и три очка.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после пяти стартовых туров английского первенства набрал восемь баллов.

Команда занимает девятую строчку в середине таблицы, отставая на один пункт от нынешнего соперника, а также на два очка от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Ньюкасл» (3:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию лондонского коллектива в три поединка, которые пришлись на английский чемпионат и Кубок Лиги.

Не сыграют: травмирован — Карлуш Винисиус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных английских турнирах «Фулхэм» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение по ходу данной серии позволяет «Дачникам» рассчитывать хотя бы на ничью.

Рауль Хименес и Эмил Смит-Роу — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» сыграл вничью в основное время

в четырех последних матчеах «Фулхэма» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Фулхэма» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Фулхэма» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в шести их последних выездных поединках.

При этом в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в основное время их шести последних матчей.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.00