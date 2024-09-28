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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Ноттингем Форест»?

    «Ноттингем Форест» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»
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    28 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам пяти туров АПЛ находится рядом с зоной еврокубков, занимая восьмую позицию.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны еврокубков (шестую строчку), а также на два очка отстает от топ-4, финиш в которой позволяет сыграть в Лиге чемпионов следующей кампании.

    Ноттингем Форест — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Премьер-лиги клуб на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

    Эта мировая стала для «Лесников» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Боли, Данило, Сангаре, дисквалифицирован — Гиббз-Уайт.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, что вместе с фактором своего поля сулит ему довольно сносные шансы на успех и три очка.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» после пяти стартовых туров английского первенства набрал восемь баллов.

    Команда занимает девятую строчку в середине таблицы, отставая на один пункт от нынешнего соперника, а также на два очка от зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Ньюкасл» (3:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию лондонского коллектива в три поединка, которые пришлись на английский чемпионат и Кубок Лиги.

    Не сыграют: травмирован — Карлуш Винисиус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных английских турнирах «Фулхэм» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение по ходу данной серии позволяет «Дачникам» рассчитывать хотя бы на ничью.

    Рауль Хименес и Эмил Смит-Роу — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» сыграл вничью в основное время

    • в четырех последних матчеах «Фулхэма» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Фулхэма» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Фулхэма» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в шести их последних выездных поединках.

    При этом в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в основное время их шести последних матчей.

    Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.00

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    «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Ноттингем Форест»?
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