ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо» Томас ТухельКто на новенького: Мойес в «Тоттенхэме», Тухель в «Вилле», возвращение Поттера? Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе
    Все новости спорта

    «Быки» не заметят «Аугсбург»

    РБ Лейпциг — Аугсбург: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 28.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вилли Орбан
    28 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в новом сезоне ставит задачу пободаться за Серебряную салатницу. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «РБ Лейпциг» в среднем забивает ровно гол за матч — 4 мяча. А вот пропустили «быки» всего 2 гола в чемпионате.

    РБ Лейпциг — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «РБ Лейпциг» не смог справиться с «Санкт-Паули» (0:0).

    При этом «РБ Лейпциг» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, уступив «Атлетико» (1:2). А вот поединок с «Унионом» принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «быки» настреляли 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кевин Кампль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» всего на 4 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы «быкам» прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «РБ Лейпциг» добыл 3 победы при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» традиционно не блещет стабильностью результатов. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аугсбург» в новом чемпионате разжился всего 4 зачетными баллами. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 сентября
  • Пьянич перейдет в ЦСКА, «Реал» не оставил попыток подписать Дэвиса, Гринвуд привлек внимание топ-клубов
  • 23/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. Дома она уступила «Майнцу» (2:3).

    При этом до того команда переиграла «Санкт-Паули» (3:1). Да и «Ульм» был обыгран по всем статьям (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 же пропущенных.

    Не сыграют: Сэмюэль Эссенде — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Аугсбург» чередует успешные поединки с откровенно провальными. Между тем, отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Плюс оборона команды действует не столь монолитно. В 4 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой 10 раз.

    При этом «Аугсбург» не побеждает «РБ Лейпциг» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет зацепиться за очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и вообще, поединки со статусными оппонентами для команды складываются неудачно.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» уже 7 лет не может обыграть «РБ Лейпциг»

    • «РБ Лейпциг» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Быки» не побеждали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «РБ Лейпциг» выглядит явно сильнее оппонента, и уж точно проведет встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Хачанов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фис — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ордабасы — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч АГМК — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сивасспор — Инстанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» не заметят «Аугсбург»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры