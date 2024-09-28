РБ Лейпциг
Аугсбург
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в новом сезоне ставит задачу пободаться за Серебряную салатницу. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «РБ Лейпциг» в среднем забивает ровно гол за матч — 4 мяча. А вот пропустили «быки» всего 2 гола в чемпионате.
РБ Лейпциг — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «РБ Лейпциг» не смог справиться с «Санкт-Паули» (0:0).
При этом «РБ Лейпциг» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, уступив «Атлетико» (1:2). А вот поединок с «Унионом» принес сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «быки» настреляли 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кевин Кампль — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «РБ Лейпциг» всего на 4 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы «быкам» прибавлять в плане реализации.
Поединки с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «РБ Лейпциг» добыл 3 победы при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются как можно скорее подтянуться к группе лидеров.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» традиционно не блещет стабильностью результатов. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Аугсбург» в новом чемпионате разжился всего 4 зачетными баллами. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. Дома она уступила «Майнцу» (2:3).
При этом до того команда переиграла «Санкт-Паули» (3:1). Да и «Ульм» был обыгран по всем статьям (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 же пропущенных.
Не сыграют: Сэмюэль Эссенде — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Аугсбург» чередует успешные поединки с откровенно провальными. Между тем, отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.
Плюс оборона команды действует не столь монолитно. В 4 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой 10 раз.
При этом «Аугсбург» не побеждает «РБ Лейпциг» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет зацепиться за очки.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и вообще, поединки со статусными оппонентами для команды складываются неудачно.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» уже 7 лет не может обыграть «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» в среднем забивает аккурат гол за матч
- «Быки» не побеждали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.75.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«РБ Лейпциг» выглядит явно сильнее оппонента, и уж точно проведет встречу максимально агрессивно.
Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00