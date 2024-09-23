1-й таймСпартак — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо». Онлайн Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» переиграл «Факел»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Хальмстад» свою серию поражений?

    Гетеборг — Хальмстад: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 23.09.2024

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Хальмстад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хальмстад»
    23 сентября пройдет поединок 23-го тура чемпионата Швеции по футболу, в котором «Гетеборг» на своем поел примет «Хальмстад». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гетеборг» — «Хальмстад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 23 Сентября 2024 года

    Гётеборг

  • Гётеборг
    •  Гётеборг 20:00 Хальмстад

    Хальмстад

  • Швеция. Аллсвенскан
    •

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: Самый титулованный клуб Скандинавии в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 22 туров идет с 22 очками на 12 месте, опережая на балл красную зону.

    «Гетеборг» добился в этом первенстве пяти викторий, семь раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 24:35.

    Последние матчи: На прошлых выходных «ангелы» в матче дерби расписали мировую с «Хеккном», сыграв 3:3. Причем победу они упустили на шестой компенсированной минуте поединка. Ранее они уступили в двух играх кряду, потерпев домашнее фиаско от «Хаммарбю» 0:1 и гостевое от «Эльфсборга» 1:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За этот неудачный период 18-кратный чемпион Швеции четыре поединка проиграли и расписал столько же мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча. Последняя же виктория клуба была еще в середине июля.

    «Хальмстад»

    Турнирное положение: 4-кратный чемпион Швеции в этом первенстве также ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 21 баллом идет 14-м, опережая на пункт прямой вылет.

    «Хальмстад» за всю дистанцию добился семи викторий и потерпел 15 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 23:40.

  • Время юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • Редко бывает, чтобы элитный клуб был настолько зависим от молодых футболистов, пусть даже и сенсационно талантливых
  • 19/09/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «сине-белые» потерпели домашнее фиаско от «Эльфсборга» со счетом 0:1, пропустив единственный гол уже на третьей минуте встречи. И данное поражение стало для них шестым кряду в рамках первенства страны.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Хальмстад» к этому поединку подходит в ужасной форме, проиграв аж шесть игр подряд в чемпионате. А всего за предыдущие десять матчей первенства Швеции коллектив уступил в девяти из них и раз победил, обыграв соседа по турнирке «Вернаму» 1:0 на своем поле еще в конце июля.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Хальмстад» дома обыграл «Гетеборг» со счетом 1:0

    • Пять из восьми предыдущих очных игр данных команд завершились вничью

    • «Гетеборг» не может обыграть «Хальмстад» в пяти предыдущих поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 1.58, победа «Хальмстада» — 5.45, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от команд, которые ведут борьбу за выживание, стоит ждать активности в атаке, ведь обе стороны нуждаются в очках. Так что ставим здесь на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что «Хальмстад» не проиграет, так как он очень даже неплохо выступает против предстоящего противника в последнее время.

    Ставка: Х2 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гетеборг» — «Хальмстад»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Хальмстад» свою серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры