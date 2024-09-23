23 сентября пройдет поединок 23-го тура чемпионата Швеции по футболу, в котором «Гетеборг» на своем поел примет «Хальмстад». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гетеборг» — «Хальмстад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гетеборг»

Турнирное положение: Самый титулованный клуб Скандинавии в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 22 туров идет с 22 очками на 12 месте, опережая на балл красную зону.

«Гетеборг» добился в этом первенстве пяти викторий, семь раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 24:35.

Последние матчи: На прошлых выходных «ангелы» в матче дерби расписали мировую с «Хеккном», сыграв 3:3. Причем победу они упустили на шестой компенсированной минуте поединка. Ранее они уступили в двух играх кряду, потерпев домашнее фиаско от «Хаммарбю» 0:1 и гостевое от «Эльфсборга» 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За этот неудачный период 18-кратный чемпион Швеции четыре поединка проиграли и расписал столько же мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча. Последняя же виктория клуба была еще в середине июля.

«Хальмстад»

Турнирное положение: 4-кратный чемпион Швеции в этом первенстве также ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 21 баллом идет 14-м, опережая на пункт прямой вылет.

«Хальмстад» за всю дистанцию добился семи викторий и потерпел 15 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 23:40.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «сине-белые» потерпели домашнее фиаско от «Эльфсборга» со счетом 0:1, пропустив единственный гол уже на третьей минуте встречи. И данное поражение стало для них шестым кряду в рамках первенства страны.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Хальмстад» к этому поединку подходит в ужасной форме, проиграв аж шесть игр подряд в чемпионате. А всего за предыдущие десять матчей первенства Швеции коллектив уступил в девяти из них и раз победил, обыграв соседа по турнирке «Вернаму» 1:0 на своем поле еще в конце июля.

Статистика для ставок

В первом круге «Хальмстад» дома обыграл «Гетеборг» со счетом 1:0

Пять из восьми предыдущих очных игр данных команд завершились вничью

«Гетеборг» не может обыграть «Хальмстад» в пяти предыдущих поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 1.58, победа «Хальмстада» — 5.45, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.08 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от команд, которые ведут борьбу за выживание, стоит ждать активности в атаке, ведь обе стороны нуждаются в очках. Так что ставим здесь на обмен голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что «Хальмстад» не проиграет, так как он очень даже неплохо выступает против предстоящего противника в последнее время.

Ставка: Х2 за 2.33.