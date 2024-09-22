22 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз в 3 поединках.

Последние матчи: швабы в минувшем туре добыли три очка. Команда уверенно переиграла «Боруссию» М (3:1).

При этом «Штутгарт» после того неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Швабы были биты мадридским «Реалом» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках швабы настреляли 16 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: швабы намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Штутгарт» добыл 3 победы при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в трех последних очных встречах швабы были сильнее дортмундцев.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: От дортмундцев привычно ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 2 позиции.

Причем «Боруссия» Д в новом чемпионате уже разжилась 7 очками. Забила команда 6 мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Дортмундцы эффектно переиграли «Хайденхайм» (4:2).

После того дортмундцы удачно стартовали в Лиге чемпионов. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Брюгге».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Джованни Рейна — травмирован.

Состояние команды: «Боруссия» Д явно довольна стартом сезона. Да и прибавить дортмундцы явно способны.

Дортмундцы не проигрывают 8 матчей кряду. А вот в двух последних поединках команда настреляла 7 мячей в ворота соперников.

При этом «Боруссия» Д не побеждает швабов уже почти 2 года. Причем в двух последних очных встречах дортмундцы не удосужились забить ни разу.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д уже почти 2 года не может обыграть швабов

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

Дортмундцы выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.67.

Прогноз: Обе команды имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49