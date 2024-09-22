Штутгарт
Боруссия Д
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз в 3 поединках.
Штутгарт — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: швабы в минувшем туре добыли три очка. Команда уверенно переиграла «Боруссию» М (3:1).
При этом «Штутгарт» после того неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Швабы были биты мадридским «Реалом» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках швабы настреляли 16 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: швабы намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.
Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Штутгарт» добыл 3 победы при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в трех последних очных встречах швабы были сильнее дортмундцев.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: От дортмундцев привычно ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 2 позиции.
Причем «Боруссия» Д в новом чемпионате уже разжилась 7 очками. Забила команда 6 мячей при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Дортмундцы эффектно переиграли «Хайденхайм» (4:2).
После того дортмундцы удачно стартовали в Лиге чемпионов. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Брюгге».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Джованни Рейна — травмирован.
Состояние команды: «Боруссия» Д явно довольна стартом сезона. Да и прибавить дортмундцы явно способны.
Дортмундцы не проигрывают 8 матчей кряду. А вот в двух последних поединках команда настреляла 7 мячей в ворота соперников.
При этом «Боруссия» Д не побеждает швабов уже почти 2 года. Причем в двух последних очных встречах дортмундцы не удосужились забить ни разу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д уже почти 2 года не может обыграть швабов
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- Дортмундцы выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 2.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.67.
- 1.83Зенит — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49