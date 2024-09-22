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    Штутгарт — Боруссия Д: прогноз и ставка (коэффициент 2.14) на футбол. 22/09/2024 в 18:30

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Дортмунд
    22 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Сентября 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 18:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз в 3 поединках.

    Штутгарт — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: швабы в минувшем туре добыли три очка. Команда уверенно переиграла «Боруссию» М (3:1).

    При этом «Штутгарт» после того неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Швабы были биты мадридским «Реалом» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках швабы настреляли 16 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: швабы намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

    Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Штутгарт» добыл 3 победы при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в трех последних очных встречах швабы были сильнее дортмундцев.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: От дортмундцев привычно ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 2 позиции.

    Причем «Боруссия» Д в новом чемпионате уже разжилась 7 очками. Забила команда 6 мячей при двух пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Дортмундцы эффектно переиграли «Хайденхайм» (4:2).

    После того дортмундцы удачно стартовали в Лиге чемпионов. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Брюгге».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Джованни Рейна — травмирован.

    Состояние команды: «Боруссия» Д явно довольна стартом сезона. Да и прибавить дортмундцы явно способны.

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    Дортмундцы не проигрывают 8 матчей кряду. А вот в двух последних поединках команда настреляла 7 мячей в ворота соперников.

    При этом «Боруссия» Д не побеждает швабов уже почти 2 года. Причем в двух последних очных встречах дортмундцы не удосужились забить ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д уже почти 2 года не может обыграть швабов

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • Дортмундцы выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.67.

    Прогноз: Обе команды имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49

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    «Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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