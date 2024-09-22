22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» — «Нант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в зоне вылета — на предпоследнем, 17-й позиции.

«Анже» набрал лишь один балл, отставая на два очка от безопасной 15-й строчки, а также от 16-го места в зоне плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сумел набрать один балл в игре со «Страсбургом» (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений коллектива в шесть поединков, которые были как официальными (в Лиге 1), так и товарищескими.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и одной ничьей.

С такой формой хозяевам будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно если учесть более высокий класс и форму соперника.

Два гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится на четвертой строчке.

Команда набрала семь очков и занимает место в зоне квалификации Лиги Европы, отставая на три балла от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл от зоны Лиги Европы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Реймсу» (1:2).

Это поражение прервало безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей, которые были товарищескими и официальными. Последние пришлись на чемпионат Франции новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Мохамед, Гирасси, Сантонз, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках разных статусов «Нант» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, где даже поражение в прошлом туре вряд ли помешает ему выиграть, если учесть разницу в классе между соперниками.

Мозес Симон — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл

в шести из восьми последних матчей «Нанта» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.20, победа «Анже» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл.

Ставка: «Нант» победит за 2.35