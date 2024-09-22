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    Поднимется ли «Нант» на четвертое место?

    «Анже» — «Нант». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Нант»
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    Мозес Симон
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» — «Нант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2024 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 18:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в зоне вылета — на предпоследнем, 17-й позиции.

    «Анже» набрал лишь один балл, отставая на два очка от безопасной 15-й строчки, а также от 16-го места в зоне плей-офф за выживание.

    Анже — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сумел набрать один балл в игре со «Страсбургом» (1:1).

    Эта ничья прервала серию поражений коллектива в шесть поединков, которые были как официальными (в Лиге 1), так и товарищескими.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и одной ничьей.

    С такой формой хозяевам будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно если учесть более высокий класс и форму соперника.

    Два гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится на четвертой строчке.

    Команда набрала семь очков и занимает место в зоне квалификации Лиги Европы, отставая на три балла от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл от зоны Лиги Европы.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Реймсу» (1:2).

    Это поражение прервало безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей, которые были товарищескими и официальными. Последние пришлись на чемпионат Франции новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Мохамед, Гирасси, Сантонз, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках разных статусов «Нант» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.

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    Это говорит о неплохой форме коллектива, где даже поражение в прошлом туре вряд ли помешает ему выиграть, если учесть разницу в классе между соперниками.

    Мозес Симон — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Нанта» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.20, победа «Анже» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл.

    Ставка: «Нант» победит за 2.35

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    «Анже» — «Нант»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Нант» на четвертое место?
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