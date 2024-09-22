Анже
Нант
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в зоне вылета — на предпоследнем, 17-й позиции.
«Анже» набрал лишь один балл, отставая на два очка от безопасной 15-й строчки, а также от 16-го места в зоне плей-офф за выживание.
Анже — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сумел набрать один балл в игре со «Страсбургом» (1:1).
Эта ничья прервала серию поражений коллектива в шесть поединков, которые были как официальными (в Лиге 1), так и товарищескими.
Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и одной ничьей.
С такой формой хозяевам будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно если учесть более высокий класс и форму соперника.
Два гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится на четвертой строчке.
Команда набрала семь очков и занимает место в зоне квалификации Лиги Европы, отставая на три балла от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл от зоны Лиги Европы.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Реймсу» (1:2).
Это поражение прервало безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей, которые были товарищескими и официальными. Последние пришлись на чемпионат Франции новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Мохамед, Гирасси, Сантонз, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках разных статусов «Нант» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива, где даже поражение в прошлом туре вряд ли помешает ему выиграть, если учесть разницу в классе между соперниками.
Мозес Симон — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл
- в шести из восьми последних матчей «Нанта» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.20, победа «Анже» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.
- 1.83Зенит — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних матчей «Анже» проиграл.
Ставка: «Нант» победит за 2.35