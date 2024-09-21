ПерерывМонако — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона». Онлайн Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
  • 22:37
    • «Спартак» уверенно победил «Крылья Советов» в Кубке России
  • 21:58
    • СКА одержал волевую победу над «Сочи»
  • 21:53
    • ЦСКА с минимальным счетом победил «Витязь»
    Все новости спорта

    Сочинцы начнут без прелюдий

    «Сокол» — «Сочи». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Первая лига, 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Сокол Прогнозы на Сочи Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»
    21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Сочи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 21 Сентября 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 15:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы нынче ходят в середняках лиги. После 10 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» в 10 поединках сумел разжиться 14 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

    Сокол — Сочи: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.203.351.82Бонус€600
    •

    Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли три очка. «Сокол» минимально переиграл «Тюмень».

    До того команда уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: по подбору игроков «Сокол» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.

    С «Сочи» саратовцы пересекались всего один раз. Пять лет назад в контрольной встрече «Сокол» уступил южанам (0:3).

    Очевидно, что саратовцы постараются разжиться очками. Вот только забитые мячи подопечным Алексея Баги даются слишком натужно.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 10 туров команда находится на 5 месте.

    Причем «Сочи» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • 16/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Сочинцы не сумели взломать оборону «Ротора» (0:0).

    До того команда не смогла переиграть слабенькую «Аланию» (1:1). А вот аутсайдера первенства «Тюмень» сочинцы одолели (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Сочи» явно не походит на борца за выход в элиту. Да и оборона дала результативный сбой уже 11 раз в 10 матчах первенства.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Сочи» победил лишь в трех матчах из 10. Да и чрезмерная зависимость от формы лидера Мартина Крамарича настораживает.

    Отставание от 4 места составляет всего один зачетный балл. Да и неплохо вписался в команду форвард Владимир Писарский, отличившийся уже 3 голами.

    И уж точно «Сочи» будет действовать в привычном для себя стиле. Крамарич и компания постараются быстро добиться своего.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» в среднем забивает более гола за матч

    • «Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Сочинцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

    Прогноз: Южане явно попытаются быстро реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.

    Сочинцы потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сокол» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцы начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры