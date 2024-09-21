Сокол
Сочи
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы нынче ходят в середняках лиги. После 10 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» в 10 поединках сумел разжиться 14 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.
Сокол — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли три очка. «Сокол» минимально переиграл «Тюмень».
До того команда уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Сокол» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.
С «Сочи» саратовцы пересекались всего один раз. Пять лет назад в контрольной встрече «Сокол» уступил южанам (0:3).
Очевидно, что саратовцы постараются разжиться очками. Вот только забитые мячи подопечным Алексея Баги даются слишком натужно.
«Сочи»
Турнирное положение: Южане намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 10 туров команда находится на 5 месте.
Причем «Сочи» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Сочинцы не сумели взломать оборону «Ротора» (0:0).
До того команда не смогла переиграть слабенькую «Аланию» (1:1). А вот аутсайдера первенства «Тюмень» сочинцы одолели (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Сочи» явно не походит на борца за выход в элиту. Да и оборона дала результативный сбой уже 11 раз в 10 матчах первенства.
При этом «Сочи» победил лишь в трех матчах из 10. Да и чрезмерная зависимость от формы лидера Мартина Крамарича настораживает.
Отставание от 4 места составляет всего один зачетный балл. Да и неплохо вписался в команду форвард Владимир Писарский, отличившийся уже 3 голами.
И уж точно «Сочи» будет действовать в привычном для себя стиле. Крамарич и компания постараются быстро добиться своего.
Статистика для ставок
- «Сочи» в среднем забивает более гола за матч
- «Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч
- Сочинцы не проигрывали в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.36Шинник — Торпедо: прогноз и ставкаПослезавтра в 15:00
- 2.22Вальядолид — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаПослезавтра в 15:00
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Прогноз: Южане явно попытаются быстро реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.
Сочинцы потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17