21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Сочи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы нынче ходят в середняках лиги. После 10 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» в 10 поединках сумел разжиться 14 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

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Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли три очка. «Сокол» минимально переиграл «Тюмень».

До того команда уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Сокол» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.

С «Сочи» саратовцы пересекались всего один раз. Пять лет назад в контрольной встрече «Сокол» уступил южанам (0:3).

Очевидно, что саратовцы постараются разжиться очками. Вот только забитые мячи подопечным Алексея Баги даются слишком натужно.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 10 туров команда находится на 5 месте.

Причем «Сочи» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Сочинцы не сумели взломать оборону «Ротора» (0:0).

До того команда не смогла переиграть слабенькую «Аланию» (1:1). А вот аутсайдера первенства «Тюмень» сочинцы одолели (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Сочи» явно не походит на борца за выход в элиту. Да и оборона дала результативный сбой уже 11 раз в 10 матчах первенства.

При этом «Сочи» победил лишь в трех матчах из 10. Да и чрезмерная зависимость от формы лидера Мартина Крамарича настораживает.

Отставание от 4 места составляет всего один зачетный балл. Да и неплохо вписался в команду форвард Владимир Писарский, отличившийся уже 3 голами.

И уж точно «Сочи» будет действовать в привычном для себя стиле. Крамарич и компания постараются быстро добиться своего.

Статистика для ставок

«Сочи» в среднем забивает более гола за матч

«Сокол» в среднем пропускает реже гола за матч

Сочинцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

Прогноз: Южане явно попытаются быстро реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.

Сочинцы потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17