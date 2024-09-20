Ницца
Сент-Этьен
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в прошлом розыгрыше французской Лиги 1 финишировала пятой, проиграв четыре очка четвертой строке, которая давала билет в ЛЧ.
В новом же чемпионате страны «южане» набрала в четырех турах четыре очка и находятся во второй половине таблицы. У них одна виктория, одна ничья и два фиаско, разница мячей — 6:6.
Ницца — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре первенства «гимназисты» потерпели гостевое поражение от «Марселя» со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу. Ранее они разгромили на выезде «Анже» 4:1, сыграли вничью дома с «Тулузой» 1:1 и уступили вне родных стен «Осеру» 1:2.
Не сыграют: Морган Сансон, Терем Моффи, Гаэтан Лаборде и Хишам Будауи — в лазарете.
Состояние команды: Еще с учетом прошлого чемпионата «Ницца» смогла выиграть только один поединок из шести предыдущих при двух мировых исходах и трех проигрышах. И за весь данный отрезок коллектив не смог сохранить свои ворота на замке. Всего же за девять предыдущих игр чемпионата «орлята» сохранили свои ворота на замке лишь в одном случае.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: 10-кратный чемпион Франции прошлый сезон провел во втором дивизионе и через стыки смог получить билет в элиту.
В Лиге 1 на текущий момент «Сент-Этьен» с тремя набранными очками находится в нижней части турнирки. У команды одна победа и три фиаско, разница мячей составляет 1:7.
Последние матчи: В прошлом игровом дне «зеленые» в родных стенах смогли минимально выиграть у «Лилля» со счетом 1:0, забив единственный гол еще в самом начале игры. До этого они проиграли предыдущие три встречи чемпионата — дома 0:2 «Гавру», а также в гостях 0:1 «Монако» и 0:4 «Бресту».
Не сыграют: Томас Монкодуа, Иванн Макон и Антони Бриансон травмированы.
Состояние команды: «Сент-Этьен» пока в элите смотрится не лучшим образом. В первых трех турах в Лиге 1 команда проиграла с сухим результатом, пропустив в этих поединках семь мячей. И только в прошлом туре коллектив немного смог исправить ситуацию, переиграв на своем поле 1:0 крепкий «Лилль», забив таким образом свой первый гол в сезоне.
Статистика для ставок
- «Ницца» дома в чемпионате проиграла три из шести предыдущих встреч при двух выигрышах
- «Сент-Этьен» уступил в двух выездных играх Лиги 1 без забитых мячей
- «Ницца» выиграл у «Сент-Этьена» в двух предыдущих очных противостояниях — 4:2 и 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 1.66, победа «Сент-Этьена» — 5.50, ничья — 4.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 2.02 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Ниццы», которой будет хорошим подспорьем служит родные стены и крайне плохое выступление соперника в гостях.
Рекомендуемая ставка: победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.10.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой исход, так как и в текущем чемпионате и в последних играх между собой они зачастую выдавали результативные поединки.
Ставка: ТБ 2,5 за 2.02.