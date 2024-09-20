20 сентября в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Насьонал» и «Брага». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Насьонал» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Насьонал»

Турнирное положение: Клуб с Мадейры привычно сражается за выживание. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

При этом «Насьонал» слабовато выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Насьонал» минимально уступил «Эшторилу».

При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Фаренсе» (2:0). А вот «Ароке» команда уступила с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: Улиссес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Насьонал» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи против «Браги» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Насьонал» проиграл 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут цепляться за очки. Да и прибавить в плане реализации команде вполне по силам.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» старт нынешнего чемпионата провела не столь продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брага» в 5 матчах чемпионата набрала всего 8 очков. А вот забила команда всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Брага» пропустила два безответных мяча от «Витории Гимарайнш».

А вот несколько раньше команда не смогла переиграть «Жил Висенте» (0:0). Да и поединок с венским «Рапидом» принес ничейный результат (2:2).

В 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы. Брайт Аррей-Мби — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Браге» срочно нужно набирать очки. Да и отставание от первой тройки составляет всего 4 очка.

При этом «Брага» имеет заметные сложности в плане реализации. Да и оптимальный состав насрести все никак не удается.

Зато в неплохой форме пребывает Родриго Залазар. Уругваец настрелял уже 2 мяча в 4 матчах, присовокупив к ним 2 голевых передачи.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. К тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности своих тылов.

Статистика для ставок

«Брага» в среднем забивает гол за матч

«Насьонал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Брага» не проигрывает «Насьоналу» уже 11 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.92.

Прогноз: «Брага» привычно сражается за высокие места, и явно будет максимально активно атаковать.

Гости уж точно сильнее соперника, так что явно начнут поединок с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.88