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    «Брага» быстро добьется своего

    «Насьонал» — «Брага». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 20 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Брага»
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    Рикарду Орта
    20 сентября в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Насьонал» и «Брага». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Насьонал» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 20 Сентября 2024 года

    Насьонал

  • Монтевидео
    •  Насьонал 22:15 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Насьонал»

    Турнирное положение: Клуб с Мадейры привычно сражается за выживание. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Насьонал» слабовато выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.

    Насьонал — Брага: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Насьонал» минимально уступил «Эшторилу».

    При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Фаренсе» (2:0). А вот «Ароке» команда уступила с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Улиссес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Насьонал» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи против «Браги» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Насьонал» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут цепляться за очки. Да и прибавить в плане реализации команде вполне по силам.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» старт нынешнего чемпионата провела не столь продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брага» в 5 матчах чемпионата набрала всего 8 очков. А вот забила команда всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Брага» пропустила два безответных мяча от «Витории Гимарайнш».

    А вот несколько раньше команда не смогла переиграть «Жил Висенте» (0:0). Да и поединок с венским «Рапидом» принес ничейный результат (2:2).

    В 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы. Брайт Аррей-Мби — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Браге» срочно нужно набирать очки. Да и отставание от первой тройки составляет всего 4 очка.

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    При этом «Брага» имеет заметные сложности в плане реализации. Да и оптимальный состав насрести все никак не удается.

    Зато в неплохой форме пребывает Родриго Залазар. Уругваец настрелял уже 2 мяча в 4 матчах, присовокупив к ним 2 голевых передачи.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. К тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности своих тылов.

    Статистика для ставок

    • «Брага» в среднем забивает гол за матч

    • «Насьонал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Брага» не проигрывает «Насьоналу» уже 11 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.92.

    Прогноз: «Брага» привычно сражается за высокие места, и явно будет максимально активно атаковать.

    Гости уж точно сильнее соперника, так что явно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.88

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    «Насьонал» — «Брага»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. «Брага» быстро добьется своего
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