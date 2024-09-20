Насьонал
Брага
«Насьонал»
Турнирное положение: Клуб с Мадейры привычно сражается за выживание. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.
При этом «Насьонал» слабовато выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.
Насьонал — Брага: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Насьонал» минимально уступил «Эшторилу».
При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Фаренсе» (2:0). А вот «Ароке» команда уступила с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: Улиссес — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Насьонал» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Матчи против «Браги» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Насьонал» проиграл 4 раза при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут цепляться за очки. Да и прибавить в плане реализации команде вполне по силам.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» старт нынешнего чемпионата провела не столь продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Брага» в 5 матчах чемпионата набрала всего 8 очков. А вот забила команда всего лишь 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Брага» пропустила два безответных мяча от «Витории Гимарайнш».
А вот несколько раньше команда не смогла переиграть «Жил Висенте» (0:0). Да и поединок с венским «Рапидом» принес ничейный результат (2:2).
В 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы. Брайт Аррей-Мби — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Браге» срочно нужно набирать очки. Да и отставание от первой тройки составляет всего 4 очка.
При этом «Брага» имеет заметные сложности в плане реализации. Да и оптимальный состав насрести все никак не удается.
Зато в неплохой форме пребывает Родриго Залазар. Уругваец настрелял уже 2 мяча в 4 матчах, присовокупив к ним 2 голевых передачи.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. К тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности своих тылов.
Статистика для ставок
- «Брага» в среднем забивает гол за матч
- «Насьонал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Брага» не проигрывает «Насьоналу» уже 11 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.49.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.92.
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Прогноз: «Брага» привычно сражается за высокие места, и явно будет максимально активно атаковать.
Гости уж точно сильнее соперника, так что явно начнут поединок с активных атакующих акций.
Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.88