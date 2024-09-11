Чили
Боливия
Чили
Турнирное положение: С пятью набранными очками сборная Чили после семи туров находится на девятой строке в таблице, но всего на балл отстает от седьмой позицию, дающей право на плей-офф.
У нее в активе одна виктория, два мировых исхода и четыре поражения, забито лишь три гола при десяти пропущенных.
Чили — Боливия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад чилийцы потерпели крупное выездное поражение от сборной Аргентины со счетом 0:3 в отборе к ЧМ-2026. А летом они отыграли на Кубке Америки-2024, где не смогли выйти из группы, дважды сыграв вничью и раз уступив, не забив на том турнире ни одного гола, но и пропустив лишь раз.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: За прошедшие десять встреч с учетом всех турниров «Ля Роха» смогла добыть только две виктории, да и те в товарняках. В официальной игре она последний раз побеждала почти год тому назад. Еще также за тот 10-матчевый отрезок сборная Чили расписала три мировые и пять раз проиграла.
А в четырех своих предыдущих поединках чилийцы не смогли забить ни одного гола.
Боливия
Турнирное положение: По итогам семи проведенных туров сборная Боливии с шестью очками находится на восьмой строке и от седьмой, которая дает право на плей-офф, отстает по разнице мячей.
Боливийцы смогли отпраздновать две виктории и потерпели пять поражений, забили восемь голов, а пропустили в свои ворота 14 мячей.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на своем поле разгромить Венесуэлу со счетом 4:0 в матче отбора Чм-2026. А до этого еще летом они уступили со счетом 1:3 Панаме на групповом этапе Кубка Америки-2024, где они также проиграли 0:5 Уругваю и 0:2 США.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Боливийцы победой над венесуэльцами прервали свою 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.
Всего же в отрезке десяти минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла две виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.
Статистика для ставок
- Чили выиграла у Боливии в трех из пяти предыдущих очных противостояний при двух ничьих
- И в трех этих поединках смогли отличиться обе стороны
- Боливия проиграла минувшие десять гостевых встреч
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чили — 1.30, победа Боливии — 11.30, ничья — 5.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.12 соответственно.
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Прогноз: На своей территории сборная Чили должна уверенно одолеть команду, которая в гостях выступает слабо и проиграла вне дома вот уже десять игр кряду.
Рекомендуемая ставка: победа Чили с форой (-1,5) за 1.90.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.
Ставка: Чили забьет в обоих таймах 2.01.