В 8-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Чили на своем поле примет национальную команду Боливии. Встреча, которая пройдет в Сантьяго в ночь на 11 сентября, начнется в полночь. Ставка и прогноз на матч Чили — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чили

Турнирное положение: С пятью набранными очками сборная Чили после семи туров находится на девятой строке в таблице, но всего на балл отстает от седьмой позицию, дающей право на плей-офф.

У нее в активе одна виктория, два мировых исхода и четыре поражения, забито лишь три гола при десяти пропущенных.

Последние матчи: Несколько дней тому назад чилийцы потерпели крупное выездное поражение от сборной Аргентины со счетом 0:3 в отборе к ЧМ-2026. А летом они отыграли на Кубке Америки-2024, где не смогли выйти из группы, дважды сыграв вничью и раз уступив, не забив на том турнире ни одного гола, но и пропустив лишь раз.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За прошедшие десять встреч с учетом всех турниров «Ля Роха» смогла добыть только две виктории, да и те в товарняках. В официальной игре она последний раз побеждала почти год тому назад. Еще также за тот 10-матчевый отрезок сборная Чили расписала три мировые и пять раз проиграла.

А в четырех своих предыдущих поединках чилийцы не смогли забить ни одного гола.

Боливия

Турнирное положение: По итогам семи проведенных туров сборная Боливии с шестью очками находится на восьмой строке и от седьмой, которая дает право на плей-офф, отстает по разнице мячей.

Боливийцы смогли отпраздновать две виктории и потерпели пять поражений, забили восемь голов, а пропустили в свои ворота 14 мячей.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на своем поле разгромить Венесуэлу со счетом 4:0 в матче отбора Чм-2026. А до этого еще летом они уступили со счетом 1:3 Панаме на групповом этапе Кубка Америки-2024, где они также проиграли 0:5 Уругваю и 0:2 США.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Боливийцы победой над венесуэльцами прервали свою 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

Всего же в отрезке десяти минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла две виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

Статистика для ставок

Чили выиграла у Боливии в трех из пяти предыдущих очных противостояний при двух ничьих

И в трех этих поединках смогли отличиться обе стороны

Боливия проиграла минувшие десять гостевых встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чили — 1.30, победа Боливии — 11.30, ничья — 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.12 соответственно.

Прогноз: На своей территории сборная Чили должна уверенно одолеть команду, которая в гостях выступает слабо и проиграла вне дома вот уже десять игр кряду.

Рекомендуемая ставка: победа Чили с форой (-1,5) за 1.90.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.

Ставка: Чили забьет в обоих таймах 2.01.