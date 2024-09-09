9 сентября во 2-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Турция и Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Исландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Турция

Турнирное положение: Турки стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь сухую ничью в матче с Уэльсом.

При этом Турция явно намерена побороться за 1 место в своей группе. Вот только проблемы с реализацией явно мешают команде достигать нужных результатов.

Последние матчи: до ничьей с валлийцами команда потерпела поражение. Турки уступили сборной Нидерландов (1:2).

Чуть раньше Турция переиграла Австрию (2:1). Да и поединок с Чехией завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: «янычары» не побеждали в двух своих последних поединках. В этих поединках команда отличилась всего 1 точным ударом.

Поединки с исландцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Турция выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и подбор игроков у турок весьма приличный.

Исландия

Турнирное положение: Исландия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем на данный момент команда лидирует в таблице.

Причем Исландия в стартовом туре добыла три зачетных пункта. Северяне легко расправились с ершистой Черногорией (2:0).

Последние матчи: до последней виктории команда уступила голландцам. В воротах северян побывало четыре безответных мяча.

При этом сильных англичан команда одолела (1:0). А вот поединок с украинцами завершился для Исландии коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Исландия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась достаточно монолитно. Да и авторитетов северяне не боятся!

При этом Исландия не проигрывает туркам уже почти 9 лет. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна разжиться очками на выезде.

Северяне не имеют в своем составе суперзвезд. Зато команда отличается прекрасной коллективной игрой.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, в последнее время исландцы сильно прибавили.

Статистика для ставок

Турки не выигрывали в 2 своих последних матчах

Турция в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч

Исландия уже почти 9 лет не проигрывает туркам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.79 и 2.16.

Прогноз: Турки в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.

Исландцы в последнее время заметно прибавили в плане игры и результатов, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Исландия не проиграет за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 4.40