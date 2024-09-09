Турция
Исландия
Турция
Турнирное положение: Турки стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь сухую ничью в матче с Уэльсом.
При этом Турция явно намерена побороться за 1 место в своей группе. Вот только проблемы с реализацией явно мешают команде достигать нужных результатов.
Турция — Исландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до ничьей с валлийцами команда потерпела поражение. Турки уступили сборной Нидерландов (1:2).
Чуть раньше Турция переиграла Австрию (2:1). Да и поединок с Чехией завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: «янычары» не побеждали в двух своих последних поединках. В этих поединках команда отличилась всего 1 точным ударом.
Поединки с исландцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Турция выиграла 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и подбор игроков у турок весьма приличный.
Исландия
Турнирное положение: Исландия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем на данный момент команда лидирует в таблице.
Причем Исландия в стартовом туре добыла три зачетных пункта. Северяне легко расправились с ершистой Черногорией (2:0).
Последние матчи: до последней виктории команда уступила голландцам. В воротах северян побывало четыре безответных мяча.
При этом сильных англичан команда одолела (1:0). А вот поединок с украинцами завершился для Исландии коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Исландия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась достаточно монолитно. Да и авторитетов северяне не боятся!
При этом Исландия не проигрывает туркам уже почти 9 лет. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна разжиться очками на выезде.
Северяне не имеют в своем составе суперзвезд. Зато команда отличается прекрасной коллективной игрой.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, в последнее время исландцы сильно прибавили.
Статистика для ставок
- Турки не выигрывали в 2 своих последних матчах
- Турция в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч
- Исландия уже почти 9 лет не проигрывает туркам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.79 и 2.16.
- 2.15Швейцария — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.60Португалия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Турки в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.
Исландцы в последнее время заметно прибавили в плане игры и результатов, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Исландия не проиграет за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 4.40