ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ» Артур ГомесВ ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо» Сборная ГерманииГермания — Венгрия 5:0. Онлайн
  • 02:25
    • Арина Соболенко — победительница US Open-2024
  • 00:13
    • Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука
  • 23:50
    • Нидерланды крупно выиграли у Боснии и Герцеговины в Лиге наций
  • 23:39
    • Германия разгромила Венгрию в матче Лиги наций
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Исландцы не сдадутся «янычарам»

    Турция — Исландия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на сборную Исландии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Турция — Исландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Исландии
    9 сентября во 2-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Турция и Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Исландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 09 Сентября 2024 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 21:45 Исландия

    Исландия

  • Рейкьявик
    •

    Турция

    Турнирное положение: Турки стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь сухую ничью в матче с Уэльсом.

    При этом Турция явно намерена побороться за 1 место в своей группе. Вот только проблемы с реализацией явно мешают команде достигать нужных результатов.

    Турция — Исландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: до ничьей с валлийцами команда потерпела поражение. Турки уступили сборной Нидерландов (1:2).

    Чуть раньше Турция переиграла Австрию (2:1). Да и поединок с Чехией завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: «янычары» не побеждали в двух своих последних поединках. В этих поединках команда отличилась всего 1 точным ударом.

    Поединки с исландцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Турция выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и подбор игроков у турок весьма приличный.

    Исландия

    Турнирное положение: Исландия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем на данный момент команда лидирует в таблице.

    Причем Исландия в стартовом туре добыла три зачетных пункта. Северяне легко расправились с ершистой Черногорией (2:0).

  • В удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо
  • Сезон только стартовал, а в некоторых клубах уже напрашивается смена главного тренера
  • 06/09/2024

    • Последние матчи: до последней виктории команда уступила голландцам. В воротах северян побывало четыре безответных мяча.

    При этом сильных англичан команда одолела (1:0). А вот поединок с украинцами завершился для Исландии коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Исландия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась достаточно монолитно. Да и авторитетов северяне не боятся!

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом Исландия не проигрывает туркам уже почти 9 лет. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна разжиться очками на выезде.

    Северяне не имеют в своем составе суперзвезд. Зато команда отличается прекрасной коллективной игрой.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, в последнее время исландцы сильно прибавили.

    Статистика для ставок

    • Турки не выигрывали в 2 своих последних матчах

    • Турция в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч

    • Исландия уже почти 9 лет не проигрывает туркам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Турция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.79 и 2.16.

    Прогноз: Турки в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.

    Исландцы в последнее время заметно прибавили в плане игры и результатов, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Исландия не проиграет за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 4.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Андраде — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бернс — Брэди
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  4.40
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Шаблий
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люксембург — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ливан — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Турция — Исландия: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Исландцы не сдадутся «янычарам»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры