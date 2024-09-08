Нефтехимик
Енисей
«Нефтехимик»
Турнирное положение: сейчас в таблице Первой лиги «Нефтехимик» располагается на 8-м месте с 12 очками.
Последние матчи: в восьмом туре подопечные Кирилла Новикова не смогли на своем поле переиграть земляков из «КАМАЗа» (0:0).
Нефтехимик — Енисей: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья на своем поле с «Уралом» (1:1) и поражение в гостях от «Торпедо» (1:2).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: при Новикове «Нефтехимик» имеет свой игровой почерк, старается играть в плотный и вязкий футбол, хорошо использует стандарты. В этом сезоне в команду пришел Саид Алиев, составивший ударный дуэт в атаке с Султаном Джамиловым, и результативность нижнекамцев существенно выросла.
«Енисей»
Турнирное положение: сейчас дружина Андрея Тихонова располагается только на 11-м месте в таблице Первой лиги с 9 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Енисей» на своем поле уступила «Балтике» (1:2). Решающим моментом стал чудовищный привоз со стороны защитника Андрея Рукаса и ошибка вратаря Станислава Антипина, который пропустил мяч под ногой во втором пропущенном голе. Единственный мяч забил команды Александр Ломакин.
До этого «Енисей» проиграл «Чайке» (0:2) и победил «Сочи» (1:0).
Не сыграют: под вопросом участие в матче основного защитника Цеся, остальные восстановились.
Состояние команды: пока «Енисей» играет очень неровно, все-таки сказываетс скудная скамейка и большое количество травмированных в течение сезона. Но сейчас дела постепенно пошли на лад, состав потихоньку сыгрывается и местами показывает очень добротный футбол.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне матч в Нижнекамске завершился со счетом 0:0
- Матч в Красноярске закончился победой «Енисея» 2:0
- В сезоне 2022/23 обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,30, а на «Енисей» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.
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Прогноз: хозяева имеют очень сыгранный и сбалансированный состав с отличным тандемом нападающих в лице Джамилова и Алиева. «Енисей» играет в атаку, но у команды есть серьезные проблемы сзади, поэтому голы с обеих сторон должны быть.
Ставка: обе забьют за 2,06.
Прогноз: также можно рискнуть и усилить ставку.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 4,70.