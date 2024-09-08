8 сентября в 9-м туре чемпионата России Первая лига по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Енисей». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: сейчас в таблице Первой лиги «Нефтехимик» располагается на 8-м месте с 12 очками.

Последние матчи: в восьмом туре подопечные Кирилла Новикова не смогли на своем поле переиграть земляков из «КАМАЗа» (0:0).

Ранее была ничья на своем поле с «Уралом» (1:1) и поражение в гостях от «Торпедо» (1:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: при Новикове «Нефтехимик» имеет свой игровой почерк, старается играть в плотный и вязкий футбол, хорошо использует стандарты. В этом сезоне в команду пришел Саид Алиев, составивший ударный дуэт в атаке с Султаном Джамиловым, и результативность нижнекамцев существенно выросла.

«Енисей»

Турнирное положение: сейчас дружина Андрея Тихонова располагается только на 11-м месте в таблице Первой лиги с 9 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Енисей» на своем поле уступила «Балтике» (1:2). Решающим моментом стал чудовищный привоз со стороны защитника Андрея Рукаса и ошибка вратаря Станислава Антипина, который пропустил мяч под ногой во втором пропущенном голе. Единственный мяч забил команды Александр Ломакин.

До этого «Енисей» проиграл «Чайке» (0:2) и победил «Сочи» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие в матче основного защитника Цеся, остальные восстановились.

Состояние команды: пока «Енисей» играет очень неровно, все-таки сказываетс скудная скамейка и большое количество травмированных в течение сезона. Но сейчас дела постепенно пошли на лад, состав потихоньку сыгрывается и местами показывает очень добротный футбол.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Нижнекамске завершился со счетом 0:0

Матч в Красноярске закончился победой «Енисея» 2:0

В сезоне 2022/23 обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,30, а на «Енисей» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: хозяева имеют очень сыгранный и сбалансированный состав с отличным тандемом нападающих в лице Джамилова и Алиева. «Енисей» играет в атаку, но у команды есть серьезные проблемы сзади, поэтому голы с обеих сторон должны быть.

Ставка: обе забьют за 2,06.

Прогноз: также можно рискнуть и усилить ставку.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 4,70.