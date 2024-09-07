Мавритания
Ботсвана
Мавритания
Турнирное положение: Мавританцы явно поборются за одно из двух первых мест. Вот только соперники по квартету выглядят помощнее.
При этом Мавритания крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 6 позиции, в 4 матчах набрав всего один балл.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мавритания уступила Сенегалу (0:1).
А вот до того Мавритания была бита еще и Суданом (0:2). Зато в спарринге с Марокко команда не уступила (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках она не забила ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи. Да и серия из 5 матчей без забитых мячей явно угнетает.
Матчи с Ботсваной для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи Мавритания завершила победами.
Очевидно, что хозяева мотивированы продуктивно начать квалификацию на Кубок наций. Мавританцы явно будут активно атаковать.
Ботсвана
Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Ботсвана не боится авторитетов, и способна дать бой кому угодно.
Причем Ботсвана в квалификации на Мундиаль выступает относительно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Ботсвана минимально уступила ливийцам.
До того команда по всем статьям уступила Мозамбику. А вот битва с ЮАР завершилась паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Ботсвана добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сборная Ботсваны не побеждает уже в 4 матчах кряду. Да и с реализацией имеются заметные сложности.
При этом Ботсвана в обеих очных встречах с мавританцами уступили с разницей в один мяч. Сейчас команда намерена разжиться баллами.
В четырех своих последних поединках команда забила всего 1 мяч. Да и обыграла команда лишь слабую сборную Сомали (3:1).
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно не блещет пресловутой монолитностью.
Статистика для ставок
- Мавритания уступила в 2 своих последних поединках
- Ботсвана не выигрывает в 4 матчах кряду
- Мавритания обыграла Ботсвану в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мавритания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.54.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Мавританцы, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активны в атаке.
Мавритания традиционно успешно играет с Ботсваной, которая к тому же нынче переживает явный игровой кризис.
Ставка: Победа Мавритании в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим соперникам.
Ставка: Обе забьют за 2.41