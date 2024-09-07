7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мавритания и Ботсвана. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мавритания — Ботсвана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мавритания

Турнирное положение: Мавританцы явно поборются за одно из двух первых мест. Вот только соперники по квартету выглядят помощнее.

При этом Мавритания крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 6 позиции, в 4 матчах набрав всего один балл.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мавритания уступила Сенегалу (0:1).

А вот до того Мавритания была бита еще и Суданом (0:2). Зато в спарринге с Марокко команда не уступила (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках она не забила ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи. Да и серия из 5 матчей без забитых мячей явно угнетает.

Матчи с Ботсваной для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи Мавритания завершила победами.

Очевидно, что хозяева мотивированы продуктивно начать квалификацию на Кубок наций. Мавританцы явно будут активно атаковать.

Ботсвана

Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Ботсвана не боится авторитетов, и способна дать бой кому угодно.

Причем Ботсвана в квалификации на Мундиаль выступает относительно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Ботсвана минимально уступила ливийцам.

До того команда по всем статьям уступила Мозамбику. А вот битва с ЮАР завершилась паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Ботсвана добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сборная Ботсваны не побеждает уже в 4 матчах кряду. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

При этом Ботсвана в обеих очных встречах с мавританцами уступили с разницей в один мяч. Сейчас команда намерена разжиться баллами.

В четырех своих последних поединках команда забила всего 1 мяч. Да и обыграла команда лишь слабую сборную Сомали (3:1).

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно не блещет пресловутой монолитностью.

Статистика для ставок

Мавритания уступила в 2 своих последних поединках

Ботсвана не выигрывает в 4 матчах кряду

Мавритания обыграла Ботсвану в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мавритания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.54.

Прогноз: Мавританцы, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

Мавритания традиционно успешно играет с Ботсваной, которая к тому же нынче переживает явный игровой кризис.

Ставка: Победа Мавритании в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим соперникам.

Ставка: Обе забьют за 2.41