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    Ботсване сразу несдобровать?!

    Мавритания — Ботсвана: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Мавритания — Ботсвана
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    Сборная Ботсваны
    7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мавритания и Ботсвана. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мавритания — Ботсвана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 07 Сентября 2024 года

    Мавритания

  • Нуакшот
    •  Мавритания 19:00 Ботсвана

    Ботсвана

  • Габороне
    •

    Мавритания

    Турнирное положение: Мавританцы явно поборются за одно из двух первых мест. Вот только соперники по квартету выглядят помощнее.

    При этом Мавритания крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 6 позиции, в 4 матчах набрав всего один балл.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мавритания уступила Сенегалу (0:1).

    А вот до того Мавритания была бита еще и Суданом (0:2). Зато в спарринге с Марокко команда не уступила (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках она не забила ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи. Да и серия из 5 матчей без забитых мячей явно угнетает.

    Матчи с Ботсваной для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи Мавритания завершила победами.

    Очевидно, что хозяева мотивированы продуктивно начать квалификацию на Кубок наций. Мавританцы явно будут активно атаковать.

    Ботсвана

    Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Ботсвана не боится авторитетов, и способна дать бой кому угодно.

    Причем Ботсвана в квалификации на Мундиаль выступает относительно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Ботсвана минимально уступила ливийцам.

    До того команда по всем статьям уступила Мозамбику. А вот битва с ЮАР завершилась паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ботсвана добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сборная Ботсваны не побеждает уже в 4 матчах кряду. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

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    При этом Ботсвана в обеих очных встречах с мавританцами уступили с разницей в один мяч. Сейчас команда намерена разжиться баллами.

    В четырех своих последних поединках команда забила всего 1 мяч. Да и обыграла команда лишь слабую сборную Сомали (3:1).

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • Мавритания уступила в 2 своих последних поединках

    • Ботсвана не выигрывает в 4 матчах кряду

    • Мавритания обыграла Ботсвану в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мавритания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.54.

    Прогноз: Мавританцы, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

    Мавритания традиционно успешно играет с Ботсваной, которая к тому же нынче переживает явный игровой кризис.

    Ставка: Победа Мавритании в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим соперникам.

    Ставка: Обе забьют за 2.41

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