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    Алания — Сочи: прогноз и ставка

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    «Сочи»
    7 сентября в рамках 9-го тура российской Первой лиги сыграют «Алания» и «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 07 Сентября 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Алания»

    Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе после 8-и туров. «Алания» опережает зону вылета лишь на 2 балла.

    Стоит отметить, что команда занимает лишь 16-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав лишь 1 балл из 9-и возможных.

    Алания — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре «Алания» проиграла «Уралу» со счетом 1:3, а до этого уступила «Шиннику» (0:1), пропустив единственный гол на 65-й минуте.

    «Алания» не может победить на протяжении 4-х последних матчей, проиграв за это время 3 раза и однажды сыграла вничью. За этот период команда пропустила 5 голов при 1-м забитом мяче.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Алания» попала в яму, из которой срочно нужно выбираться. Если команда так и дальше продолжит играть, то в скором времени будет в зоне вылета.

    У «Алании» есть проблемы с результативностью. За 8 встреч команда забила лишь 5 голов, а на своем поле владикавказская команда и вовсе не забила ни одного мяча.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане полны решимости вернуться в РПЛ. После 8-и туров в Первой лиге «Сочи» занимает 4-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

    Команда отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в РПЛ, на 4 балла. К тому же, на чужом поле «Сочи» набрал 6 очков из 12-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги южане обыграли «Тюмень» со счетом 3:0. Матчем ранее «Сочи» одолел «Уфу» (4:3), забив решающий гол на 90+4-й минуте.

    В последних 5-и матчах южане проиграли только «Енисею» (0:1) и победили во всех остальных встречах. За этот период «Сочи» забил 11 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: Сочинцы находятся в отличной форме, в последнее время команда очень редко теряет очки. К тому же, «Сочи» довольно уверенно выступает на чужом поле.

    Интересно, что у южан достаточно игроков атакующего плана, которые способны принести результат. Владимир Писарский в последних 2-х матчах за «Сочи» забил 3 гола.

    Статистика для ставок

    • Во всех победных матчах нынешнего сезона «Сочи» забил минимум 2 гола за игру

    • «Алания» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • За последние 5 матчей на чужом поле «Сочи» пропустил 8 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.55, а победа «Алания» — в 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. Команды точно забьют парочку голов во 2-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.10.

    Прогноз: «Сочи» продолжит побеждать и набирать важные очки.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.03.

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