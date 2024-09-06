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    Словения — Австрия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Словения — Австрия
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    Сборная Австрии
    В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Словении дома сыграет против команды Австрии. Встреча начнется 6 сентября в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 06 Сентября 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 21:45 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Словения

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Словении финишировала на 3-м месте в своем квартете дивизиона Б.

    В компании с Сербией, Норвегией и Швецией словенцы набрали 6 очков. Команда забила 6 голов и пропустила 10.

    Словения — Австрия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На Евро-2024 Словения на групповом этапе во всех трех матчах разошлась миром. Были зафиксированы ничьи во встречах с Данией, Сербией и Англией.

    В 1/8 финала Словения навязала борьбу Португалии, но уступила сопернику в серии пенальти.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Словенцы находятся в хорошей форме. В 2024 году команда еще не проиграла ни одного матча.

    Но встреча с Австрией будет непростой. Букмекеры считают, что у гостей шансов на победу больше.

    Австрия

    Турнирное положение: Сборная Австрии в прошлом розыгрыше Лиги наций стала 4-й в своем квартете дивизиона Б.

    Австрийцы потерпели 4 поражения в шести встречах в компании с Хорватией, Данией и Францией. Разница мячей составила 6:10.

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  • 03/09/2024

    • Последние матчи: На ЧЕ-2024 в Германии Австрия попала в «группу смерти». Команде противостояли Франция, Нидерланды и Польша.

    Австрийцы смогли набрать 6 очков и пробиться в плей-офф. Но дальше 1/8 финала пройти не удалось. Сборную Австрии остановила команда Турции.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Австрия отлично показала себя на Евро-2024. Команда на групповом этапе эффектно справилась с Нидерландами, а также достойно сражалась против Франции.

    Австрийские болельщики рассчитывают на возвращение в дивизион А. Но для реализации таких планов нужно побеждать уже с первого тура. Получится ли у Австрии выиграть в Словении?

    Последняя встреча между командами прошла в октябре 2019 года. Тогда Словения дома уступила Австрии со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • Словения в 2024 году еще ни разу не проиграла

    • На Евро-2024 австрийцы дошли до 1/8 финала, где уступили Турции

    • В октябре 2019 года сборная Австрии в гостях победила Словению со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Словении — 3.10, победа Австрии — 2.20, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.91 соответственно.

    Прогноз: В 2024 году словенцы показывают хорошие результаты. На своем поле команде удастся не проиграть.

    Ставка: Словения не проиграет за 1.72.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки тут будет ничья. Букмекеры считают фаворитом Австрию, но стоит ждать равную игру.

    Ставка: ничья за 3.40.

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    Словения — Австрия: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Будет равная игра?
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