В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Словении дома сыграет против команды Австрии. Встреча начнется 6 сентября в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словения

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Словении финишировала на 3-м месте в своем квартете дивизиона Б.

В компании с Сербией, Норвегией и Швецией словенцы набрали 6 очков. Команда забила 6 голов и пропустила 10.

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Последние матчи: На Евро-2024 Словения на групповом этапе во всех трех матчах разошлась миром. Были зафиксированы ничьи во встречах с Данией, Сербией и Англией.

В 1/8 финала Словения навязала борьбу Португалии, но уступила сопернику в серии пенальти.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Словенцы находятся в хорошей форме. В 2024 году команда еще не проиграла ни одного матча.

Но встреча с Австрией будет непростой. Букмекеры считают, что у гостей шансов на победу больше.

Австрия

Турнирное положение: Сборная Австрии в прошлом розыгрыше Лиги наций стала 4-й в своем квартете дивизиона Б.

Австрийцы потерпели 4 поражения в шести встречах в компании с Хорватией, Данией и Францией. Разница мячей составила 6:10.

Последние матчи: На ЧЕ-2024 в Германии Австрия попала в «группу смерти». Команде противостояли Франция, Нидерланды и Польша.

Австрийцы смогли набрать 6 очков и пробиться в плей-офф. Но дальше 1/8 финала пройти не удалось. Сборную Австрии остановила команда Турции.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Австрия отлично показала себя на Евро-2024. Команда на групповом этапе эффектно справилась с Нидерландами, а также достойно сражалась против Франции.

Австрийские болельщики рассчитывают на возвращение в дивизион А. Но для реализации таких планов нужно побеждать уже с первого тура. Получится ли у Австрии выиграть в Словении?

Последняя встреча между командами прошла в октябре 2019 года. Тогда Словения дома уступила Австрии со счетом 0:1.

Статистика для ставок

Словения в 2024 году еще ни разу не проиграла

На Евро-2024 австрийцы дошли до 1/8 финала, где уступили Турции

В октябре 2019 года сборная Австрии в гостях победила Словению со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Словении — 3.10, победа Австрии — 2.20, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.91 соответственно.

Прогноз: В 2024 году словенцы показывают хорошие результаты. На своем поле команде удастся не проиграть.

Ставка: Словения не проиграет за 1.72.

Прогноз: А вторым вариантом ставки тут будет ничья. Букмекеры считают фаворитом Австрию, но стоит ждать равную игру.

Ставка: ничья за 3.40.