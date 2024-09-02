2 сентября в 3-м туре второго дивизиона Испании по футболу Сегунды сыграют «Эйбар» и «Леванте». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» по итогам двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.

Команда набрала четыре очка, отставая на два балла от второй строчки, которая выводит в Ла Лигу, а также по дополнительным показателям — от зоны плей-офф (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на выезде потерял очки с «Расингом» (2:2).

Эта мировая прервала серию побед баскского коллектива в три поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Испании.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эйбар» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме коллектива, который хотя и потерял очки в прошлом туре, все же выиграл трижды перед этим.

Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» после двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на седьмой позиции.

Команда набрала четыре очка и отстает на два балла от второго места, которое выводит в элиту, а также по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на своем поле сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

Эта мировая прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые были товарищескими и официальными в рамках Сегунды.

Не сыграют: травмированы — Камвала, Суарес, Фойт и Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах (контрольных и официальных) «Леванте» ни разу не проиграл при семи победах и семи ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, ведь соперник также демонстрирует неплохую форму, то по крайней мере на ничью.

Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эйбар» выиграл

в 14-ти последних матчах «Леванте» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Леванте» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Леванте» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Эйбара» было именно так.

Ставка: «Эйбар» победит за 2.03