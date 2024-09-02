Эйбар
Леванте
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» по итогам двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.
Команда набрала четыре очка, отставая на два балла от второй строчки, которая выводит в Ла Лигу, а также по дополнительным показателям — от зоны плей-офф (топ-6).
Эйбар — Леванте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на выезде потерял очки с «Расингом» (2:2).
Эта мировая прервала серию побед баскского коллектива в три поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Испании.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эйбар» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Это говорит о неплохой форме коллектива, который хотя и потерял очки в прошлом туре, все же выиграл трижды перед этим.
Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.
«Леванте»
Турнирное положение: «Леванте» после двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на седьмой позиции.
Команда набрала четыре очка и отстает на два балла от второго места, которое выводит в элиту, а также по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на своем поле сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.
Эта мировая прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые были товарищескими и официальными в рамках Сегунды.
Не сыграют: травмированы — Камвала, Суарес, Фойт и Педраса, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах (контрольных и официальных) «Леванте» ни разу не проиграл при семи победах и семи ничьих.
Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, ведь соперник также демонстрирует неплохую форму, то по крайней мере на ничью.
Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эйбар» выиграл
- в 14-ти последних матчах «Леванте» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Леванте» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Леванте» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Эйбара» было именно так.
Ставка: «Эйбар» победит за 2.03