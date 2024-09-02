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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    Эйбар — Леванте: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леванте»
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    Перу Ноласкоайн («Эйбар»)
    2 сентября в 3-м туре второго дивизиона Испании по футболу Сегунды сыграют «Эйбар» и «Леванте». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Сентября 2024 года

    Эйбар

  • Эйбар
    •  Эйбар 20:00 Леванте

    Леванте

  • Валенсия
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» по итогам двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.

    Команда набрала четыре очка, отставая на два балла от второй строчки, которая выводит в Ла Лигу, а также по дополнительным показателям — от зоны плей-офф (топ-6).

    Эйбар — Леванте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на выезде потерял очки с «Расингом» (2:2).

    Эта мировая прервала серию побед баскского коллектива в три поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Испании.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (контрольных и официальных), «Эйбар» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, который хотя и потерял очки в прошлом туре, все же выиграл трижды перед этим.

    Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.

    «Леванте»

    Турнирное положение: «Леванте» после двух туров Сегунды находится в верхней половине таблицы на седьмой позиции.

    Команда набрала четыре очка и отстает на два балла от второго места, которое выводит в элиту, а также по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф (топ-6).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Сегунды клуб на своем поле сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

    Эта мировая прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые были товарищескими и официальными в рамках Сегунды.

    Не сыграют: травмированы — Камвала, Суарес, Фойт и Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних матчах (контрольных и официальных) «Леванте» ни разу не проиграл при семи победах и семи ничьих.

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    Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, ведь соперник также демонстрирует неплохую форму, то по крайней мере на ничью.

    Три гола команды в Сегунде нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эйбар» выиграл

    • в 14-ти последних матчах «Леванте» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Леванте» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Леванте» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Эйбара» было именно так.

    Ставка: «Эйбар» победит за 2.03

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    «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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