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    Выбьет ли «Борац» «Ференцварош» из Лиги Европы?

    Борац Баня-Лука — Ференцварош: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Борац» Баня-Лука — «Ференцварош»
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    Филипп Ромменс («Ференцварош»)
    Боснийский «Борац» Баня-Лука на своем поле примет венгерский «Ференцварош» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 22:00 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
    •

    «Борац» Баня-Лука

    Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука сумел добыть ничью в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 0:0.

    Таким образом, команда пройдет дальше, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Борац — Ференцварош: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке вне еврокубка в рамках боснийского первенства клуб дома обыграл «Слобода» Тузла со счетом 2:0.

    Ничья с «Ференцварошем» в первой игре прервала победную мини-серию коллектива в разных турнирах — Лиге Европы и внутреннем первенстве.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Борац» Баня-Лука ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    С такой формой у хозяев неплохие шансы на то, чтобы обыграть сильного соперника и пробиться в основной раунд Лиги Европы.

    Четыре гола команды в отборе Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Ференцварош» сыграл вничью в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

    Таким образом, команда выйдет дальше, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чемпионата Венгрии переиграл на своем поле «Уйпешт» (1:0).

    Этот успех закрепил коллектив из Будапешта на третьей позиции с девятью очками и отставанием в три балла от лидера — «Пушкаша».

    Не сыграют: травмирован — Барнабаш Варна, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ференцварош» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Команда пока что не забивала в квалификации Лиги Европы текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Борац» не проиграл

    • в шести последних матчах «Ференцвароша» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Бораца» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.78.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так же было и в четырех из их шести последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в трех последних их матчах было именно так.

    Ставка: «Борац» не проиграет за 2.28

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    «Борац» Баня-Лука — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Борац» «Ференцварош» из Лиги Европы?
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