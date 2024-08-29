Боснийский «Борац» Баня-Лука на своем поле примет венгерский «Ференцварош» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука сумел добыть ничью в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 0:0.

Таким образом, команда пройдет дальше, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке вне еврокубка в рамках боснийского первенства клуб дома обыграл «Слобода» Тузла со счетом 2:0.

Ничья с «Ференцварошем» в первой игре прервала победную мини-серию коллектива в разных турнирах — Лиге Европы и внутреннем первенстве.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Борац» Баня-Лука ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

С такой формой у хозяев неплохие шансы на то, чтобы обыграть сильного соперника и пробиться в основной раунд Лиги Европы.

Четыре гола команды в отборе Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» сыграл вничью в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

Таким образом, команда выйдет дальше, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чемпионата Венгрии переиграл на своем поле «Уйпешт» (1:0).

Этот успех закрепил коллектив из Будапешта на третьей позиции с девятью очками и отставанием в три балла от лидера — «Пушкаша».

Не сыграют: травмирован — Барнабаш Варна, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ференцварош» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Борац» не проиграл

в шести последних матчах «Ференцвароша» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Бораца» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.78.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так же было и в четырех из их шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в трех последних их матчах было именно так.

Ставка: «Борац» не проиграет за 2.28