26 августа в 17-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» ходит в соискателях наград самого высокого достоинства. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» лишь на 5 зачетных пунктов отстает от лидера. Да и с реализацией у команды полный ажур — 29 мячей.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма ярко. «Согдиана» отгрузила три безответных мяча в ворота ферганского «Нефтчи».

Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и пропускает она в среднем немногим более гола за матч: 19 мячей в 16 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних поединках «Согдиана» победила. Причем в них команда не пропустила ни разу.

Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Согдиана» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и потенциально команда явно способна побороться за чемпионский титул.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» уже не сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на скромном 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Пахтакор» не столь результативно атакует. В 16 поединках чемпионата команда 24 раза расписалась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких минимально уступила «Сурхану». Да и отставание от лидера составляет уже 10 очков.

До того команда одолела ташкентский «Локомотив» со счетом 3:1. Да и в Кубке Узбекистана в овертайме был пройден «Бунедкор» (1:0).

В пяти своих последних матчах ташкентцы добыли 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Пахтакор» пропустил 20 мячей в 16 поединках чемпионата Узбекистана.

При этом «Пахтакор» выиграл всего в 7 матчах чемпионата из 16. Зато матерый Драган Черан настрелял уже 8 мячей.

Ташкентцы уже больше года не могут одолеть «Согдиану». Да и нынешний сезон команда Шацких проводит через пень — колоду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут до последнего бодаться за медали. Черан и компания явно потреплют нервы конкурентам.

Статистика для ставок

«Согдиана» выиграла в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

«Пахтакор» больше года не обыгрывает «Согдиану»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.08 и 1.67.

Прогноз: «Согдиана» нынче выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

«Пахтакор» в последнее время нестабилен, к тому же в матче первого круга проиграл «Согдиане».

Ставка: Победа «Согдианы» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08