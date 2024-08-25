25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Сочи». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы стартовали в первенстве крайне неуверенно. По итогам 6 первых туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» в 6 поединках сумела разжиться всего 6 очками. Вот только забивает команда в среднем менее за матч — 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре уфимцы разжились тремя очками. «Уфа» минимально одолела «Сокол».

До того команда вчистую уступила «Уралу» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» подопечные Евгения Харлачева завершили вничью (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечным Харлачева палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за выживание не избежать.

Поединки с сочинцами для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Уфа» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что уфимцы постараются зацепиться за очки. Вот только пресловутой монолитности команде Харлачева пока явно недостает.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 6 туров команда находится на 12 месте.

Причем «Сочи» убогенько выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 6 голов.

Последние матчи: в минувшем туре команда Роберта Морено снова удручила результатом. «Сочи» уступил «Енисею» (0:1).

До того команда нанесла поражение «морякам» (2:1). Да и со слабеньким «Шинником» южане справились на ура (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе команда Морено не преуспевает в плане игры и результатов. Южанам трудновато дается привыкание к суровым реалиям лучшей лиги мира.

При этом «Сочи» до последней коллизии выиграл дважды кряду. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.

В трех последних очных поединках сочинцы обыгрывали уфимцев. Причем в тех матчах южане забивали не менее 2 мячей за матч.

И уж точно «Сочи» постарается подтянуться к лидирующей группе. Ресурсов у южан для этого более чем достаточно.

Статистика для ставок

«Сочи» в среднем забивает гол за матч

Обе команды в среднем пропускают чуть больше гола за матч

«Сочи» обыграл уфимцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

Прогноз: Сочинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Сочи» стартовал неудачно, и явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21