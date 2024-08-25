ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong: притягательное погружение в китайскую мифологию Александр Зотов«Рубин» — «Динамо» Махачкала 2:0. Онлайн
  • 23:42
    • Дубль Барколи обеспечил ПСЖ разгромную победу над «Монпелье»
  • 23:34
    • «Байер» вырвал победу у «Боруссии» М в матче Бундеслиги
  • 21:59
    • «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • 22:21
    • «Сельта» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче Примеры
  • 18:40
    • Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе
  • 18:02
    • «Динамо» объявило о трансфере Маухуба
  • 16:13
    • «Зенит» объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо
    Все новости спорта

    Ставим на викторию южан!

    «Уфа» — «Сочи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Уфу Прогнозы на Сочи Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заболотный
    25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Сочи». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 25 Августа 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы стартовали в первенстве крайне неуверенно. По итогам 6 первых туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» в 6 поединках сумела разжиться всего 6 очками. Вот только забивает команда в среднем менее за матч — 5 мячей.

    Уфа — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре уфимцы разжились тремя очками. «Уфа» минимально одолела «Сокол».

    До того команда вчистую уступила «Уралу» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» подопечные Евгения Харлачева завершили вничью (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: подопечным Харлачева палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за выживание не избежать.

    Поединки с сочинцами для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Уфа» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что уфимцы постараются зацепиться за очки. Вот только пресловутой монолитности команде Харлачева пока явно недостает.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 6 туров команда находится на 12 месте.

    Причем «Сочи» убогенько выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 6 голов.

  • Трансферный дайджест. 13-19 августа
  • Гюндоган может покинуть «Барселону», Горецка — «Баварию», а Дибала и Милитао отправятся в Саудовскую Аравию
  • 19/08/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда Роберта Морено снова удручила результатом. «Сочи» уступил «Енисею» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «морякам» (2:1). Да и со слабеньким «Шинником» южане справились на ура (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда Морено не преуспевает в плане игры и результатов. Южанам трудновато дается привыкание к суровым реалиям лучшей лиги мира.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Сочи» до последней коллизии выиграл дважды кряду. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.

    В трех последних очных поединках сочинцы обыгрывали уфимцев. Причем в тех матчах южане забивали не менее 2 мячей за матч.

    И уж точно «Сочи» постарается подтянуться к лидирующей группе. Ресурсов у южан для этого более чем достаточно.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» в среднем забивает гол за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чуть больше гола за матч

    • «Сочи» обыграл уфимцев в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

    Прогноз: Сочинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Сочи» стартовал неудачно, и явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Кесслер — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Шинник — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Сочи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры