Уфа
Сочи
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы стартовали в первенстве крайне неуверенно. По итогам 6 первых туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.
При этом «Уфа» в 6 поединках сумела разжиться всего 6 очками. Вот только забивает команда в среднем менее за матч — 5 мячей.
Уфа — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре уфимцы разжились тремя очками. «Уфа» минимально одолела «Сокол».
До того команда вчистую уступила «Уралу» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» подопечные Евгения Харлачева завершили вничью (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечным Харлачева палец в рот не клади. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за выживание не избежать.
Поединки с сочинцами для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Уфа» проиграл 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что уфимцы постараются зацепиться за очки. Вот только пресловутой монолитности команде Харлачева пока явно недостает.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 6 туров команда находится на 12 месте.
Причем «Сочи» убогенько выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 6 голов.
Последние матчи: в минувшем туре команда Роберта Морено снова удручила результатом. «Сочи» уступил «Енисею» (0:1).
До того команда нанесла поражение «морякам» (2:1). Да и со слабеньким «Шинником» южане справились на ура (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе команда Морено не преуспевает в плане игры и результатов. Южанам трудновато дается привыкание к суровым реалиям лучшей лиги мира.
При этом «Сочи» до последней коллизии выиграл дважды кряду. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.
В трех последних очных поединках сочинцы обыгрывали уфимцев. Причем в тех матчах южане забивали не менее 2 мячей за матч.
И уж точно «Сочи» постарается подтянуться к лидирующей группе. Ресурсов у южан для этого более чем достаточно.
Статистика для ставок
- «Сочи» в среднем забивает гол за матч
- Обе команды в среднем пропускают чуть больше гола за матч
- «Сочи» обыграл уфимцев в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.17Манчестер Сити — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Сочинцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Сочи» стартовал неудачно, и явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.
Ставка: Победа «Сочи» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21