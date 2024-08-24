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    Увезет ли «Лацио» три очка из Удине?

    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз и ставки (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Лацио»
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    Маттия Дзакканьи («Лацио»)
    В матче второго тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Лацио». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» в прошлом сезоне Серии А сохранил прописку в элите, финишировав на 15-й позиции.

    Команда после 38-ми туров национального первенства лишь на два очка опередила зону вылета, тогда как нижестоящие конкуренты отстали от нее только на один балл.

    Удинезе — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А фриульцы на выезде разошлись миром с «Болоньей» (1:1).

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию «бьянконери» в два поединка в разных турнирах, один из которых прошел в Кубке Италии, где коллектив разгромил «Авеллино» (4:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Алексис Санчес, Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (в трех контрольных и двух официальных), «Удинезе» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохих шансах «Зебр» как минимум избежать поражения, пусть им и противостоит соперник, превосходящий его в классе.

    Лаутаро Джанетти — автор пока что единственного гола команды в новом розыгрыше Серии А.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» в прошлом сезоне Серии А занял седьмую строчку, что позволило ему выйти в Лигу Европы.

    Команда после 38-ми туров национального первенства прошлой кампании на семь очков отстала от зоны Лиги чемпионов, которая в этот раз начиналась с пятой строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А клуб дома одержал победу над «Венецией» (3:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию «бьянкочелести» в два поединка, один из которых был товарищеским. В нем они уступили испанскому «Кадису» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Марио Гила, Диего Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15-ти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Лацио» ни разу не проиграл при 10-ти победах и пяти ничьих.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле неуступчивого соперника, который находится в неплохой форме.

    Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Лацио» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.10, победа «Удинезе» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их трех последних поединках, когда забить удалось только им.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

    Ставка: «Лацио» победит за 2.35

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    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз и ставки (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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