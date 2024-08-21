В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 21 августа пройдет матч «Динамо» Киев — «Зальцбург». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» успешно начало новый сезон в чемпионате Украины, одержав две победы на старте: обыграны «Карпаты» (3:1) и «Верес» (2:1).

Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

В третьей стадии квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выиграло у шотландского «Рейнджерса» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Киевское «Динамо» выдаёт шестиматчевую беспроигрышную серию: 5 побед и 1 ничья.

«Зальцбург»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Австрии, «Зальцбург» стартовал с трёх побед в сезоне: были обыграны ЛАСК (1:0), «Линц» (5:1) и «Грацер» (3:2).

Последние матчи: «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии австрийцы обыграли «Твенте» из Нидерланд (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

Не сыграют: С травмой бедра в лазарете «Зальцбурга» находится бразильский форвард Фернандо.

Состояние команды: «Зальцбург» не проигрывает на протяжении 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи.

Статистика для ставок

В последних шести матчах киевское «Динамо» выиграло 5 встреч и 1 игру завершило вничью

Беспроигрышная серия «Зальцбурга» составляет 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи

«Динамо» Киев и «Зальцбург» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зальцбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.76, а победа «Динамо» Киев — в 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.27 соответственно.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, «Динамо» может дать бой сильному «Зальцбургу», но сделать это будет сложно.

Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.