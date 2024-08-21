Динамо К
Зальцбург
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» успешно начало новый сезон в чемпионате Украины, одержав две победы на старте: обыграны «Карпаты» (3:1) и «Верес» (2:1).
Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).
Динамо К — Зальцбург: коэффициенты букмекеров
В третьей стадии квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выиграло у шотландского «Рейнджерса» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Киевское «Динамо» выдаёт шестиматчевую беспроигрышную серию: 5 побед и 1 ничья.
«Зальцбург»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Австрии, «Зальцбург» стартовал с трёх побед в сезоне: были обыграны ЛАСК (1:0), «Линц» (5:1) и «Грацер» (3:2).
Последние матчи: «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии австрийцы обыграли «Твенте» из Нидерланд (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).
Не сыграют: С травмой бедра в лазарете «Зальцбурга» находится бразильский форвард Фернандо.
Состояние команды: «Зальцбург» не проигрывает на протяжении 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи.
Статистика для ставок
- В последних шести матчах киевское «Динамо» выиграло 5 встреч и 1 игру завершило вничью
- Беспроигрышная серия «Зальцбурга» составляет 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи
- «Динамо» Киев и «Зальцбург» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зальцбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.76, а победа «Динамо» Киев — в 2.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.27 соответственно.
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Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, «Динамо» может дать бой сильному «Зальцбургу», но сделать это будет сложно.
Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.