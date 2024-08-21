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    «Динамо» даст бой мощному австрийскому клубу?

    Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставка (коэффициент 2.02) на футбол. 21/08/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Зальцбург»
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    «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 21 августа пройдет матч «Динамо» Киев — «Зальцбург». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 22:00 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: Киевское «Динамо» успешно начало новый сезон в чемпионате Украины, одержав две победы на старте: обыграны «Карпаты» (3:1) и «Верес» (2:1).

    Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

    Динамо К — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    В третьей стадии квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выиграло у шотландского «Рейнджерса» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Киевское «Динамо» выдаёт шестиматчевую беспроигрышную серию: 5 побед и 1 ничья.

    «Зальцбург»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Австрии, «Зальцбург» стартовал с трёх побед в сезоне: были обыграны ЛАСК (1:0), «Линц» (5:1) и «Грацер» (3:2).

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    • Последние матчи: «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии австрийцы обыграли «Твенте» из Нидерланд (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

    Не сыграют: С травмой бедра в лазарете «Зальцбурга» находится бразильский форвард Фернандо.

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    Состояние команды: «Зальцбург» не проигрывает на протяжении 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи.

    Статистика для ставок

    • В последних шести матчах киевское «Динамо» выиграло 5 встреч и 1 игру завершило вничью

    • Беспроигрышная серия «Зальцбурга» составляет 13 матчей: 11 побед и 2 ничьи

    • «Динамо» Киев и «Зальцбург» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зальцбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.76, а победа «Динамо» Киев — в 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.27 соответственно.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, «Динамо» может дать бой сильному «Зальцбургу», но сделать это будет сложно.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.

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    «Динамо» Киев — «Зальцбург». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 21 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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