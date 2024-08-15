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    Выиграет ли «Брага» в Швейцарии?

    «Серветт» — «Брага». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Брага»
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    Родриго Саласар
    «Серветт» на своем поле примет «Брагу» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Серветт

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Серветт 21:30 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Серветт»

    Турнирное положение: «Серветт» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 0:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Серветт — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур швейцарской Суперлиги, клуб потерпел разгром дома от «Базеля» (0:6).

    Эта неудача стала для лансийцев второй в трех последних поединках в разных турнирах — еврокубке и национальном первенстве.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован — Виктори Беньянгба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Серветт» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    С такой формой у коллектива не лучшие шансы пройти дальше, хотя и играет дома, но самое главное — соперник несколько превосходит его классом.

    Команда пока не забивала в отборе Лиги Европы, а в чемпионате Швейцарии лучший бомбардир с тремя голами — Дерек Кутеза.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» сыграла вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках португальского первенства «Канониры» сыграла вничью с «Эштрелой» (1:1).

    Эта мировая оформила ничейную серию клуба в два поединка, которые пришлись на еврокубок и внутренний чемпионат.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (контрольные и в рамках Лиги Европы) «Брага» ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.

    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему необходимо выигрывать на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

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    Родриго Саласар — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Серветта» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Браги» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Серветта» — в 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

    При этом в четырех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Серветт» — «Брага»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Брага» в Швейцарии?
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