«Серветт» на своем поле примет «Брагу» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 0:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур швейцарской Суперлиги, клуб потерпел разгром дома от «Базеля» (0:6).

Эта неудача стала для лансийцев второй в трех последних поединках в разных турнирах — еврокубке и национальном первенстве.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Виктори Беньянгба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Серветт» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

С такой формой у коллектива не лучшие шансы пройти дальше, хотя и играет дома, но самое главное — соперник несколько превосходит его классом.

Команда пока не забивала в отборе Лиги Европы, а в чемпионате Швейцарии лучший бомбардир с тремя голами — Дерек Кутеза.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» сыграла вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках португальского первенства «Канониры» сыграла вничью с «Эштрелой» (1:1).

Эта мировая оформила ничейную серию клуба в два поединка, которые пришлись на еврокубок и внутренний чемпионат.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (контрольные и в рамках Лиги Европы) «Брага» ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему необходимо выигрывать на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

Родриго Саласар — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Серветта» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Браги» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Серветта» — в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

При этом в четырех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей хозяев было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05