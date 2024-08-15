Серветт
Брага
«Серветт»
Турнирное положение: «Серветт» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 0:0.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда как еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.
Серветт — Брага: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур швейцарской Суперлиги, клуб потерпел разгром дома от «Базеля» (0:6).
Эта неудача стала для лансийцев второй в трех последних поединках в разных турнирах — еврокубке и национальном первенстве.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмирован — Виктори Беньянгба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Серветт» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
С такой формой у коллектива не лучшие шансы пройти дальше, хотя и играет дома, но самое главное — соперник несколько превосходит его классом.
Команда пока не забивала в отборе Лиги Европы, а в чемпионате Швейцарии лучший бомбардир с тремя голами — Дерек Кутеза.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» сыграла вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет, тогда как мировая позволит перевести игру в дополнительное время.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках португальского первенства «Канониры» сыграла вничью с «Эштрелой» (1:1).
Эта мировая оформила ничейную серию клуба в два поединка, которые пришлись на еврокубок и внутренний чемпионат.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (контрольные и в рамках Лиги Европы) «Брага» ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.
Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему необходимо выигрывать на поле его соперника, что явно усложняет задачу.
Родриго Саласар — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Серветта» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Браги» хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Серветта» — в 3.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних домашних поединках.
При этом в четырех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей хозяев было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05