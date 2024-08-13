В третьем отборочном раунде Лиги Европы 13 августа пройдет матч ТНС — «Петрокуб». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч ТНС — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирная таблица: ТНС скоро стартует в новом сезоне чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграет 16 августа против клуба «Флинт Таун Юнайтед».

Последние матчи: В первом матче третьего отборочного раунда Европы ТНС уступил «Петрокубу» (0:1).

Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и три игры проиграл.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, однако «Петрокуб» матч 1-го тура Суперлиги против «Милсами» перенесён на 30 октября, а игра 2-го игрового дня против «Флорешт» перенесена на более поздний срок.

Последние матчи: «Петрокуб» в шаге от выхода в четвёртый раунд Лиги Европы, команда из Хынчешт с минимальным счётом обыграла ТНС (1:0).

Свой европоход «Петрокуб» начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Молдавии обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЕЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 2 победы, 2 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.

Статистика для ставок

«Петрокуб» и ТНС стартовали в еврокубках с Лиги чемпионов

«Петрокуб» выиграл два матча в последних пяти встречах

«Петрокуб» — ТНС (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Петрокуба» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Петрокуб» подходит к игре в боевом составе и вполне может добиться новой победы над клубом из Уэльса или как минимум не проиграть.

Ставка: Фора «Петрокуба» (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх ТНС и «Петрокуба» мало забивают.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.