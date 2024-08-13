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    ТНС — «Петрокуб». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на ТНС — «Петрокуб»
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    «Свифт» — ТНС
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 13 августа пройдет матч ТНС — «Петрокуб». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч ТНС — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 13 Августа 2024 года

    ТНС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ТНС 20:30 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    ТНС

    Турнирная таблица: ТНС скоро стартует в новом сезоне чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграет 16 августа против клуба «Флинт Таун Юнайтед».

    Последние матчи: В первом матче третьего отборочного раунда Европы ТНС уступил «Петрокубу» (0:1).

    Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и три игры проиграл.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, однако «Петрокуб» матч 1-го тура Суперлиги против «Милсами» перенесён на 30 октября, а игра 2-го игрового дня против «Флорешт» перенесена на более поздний срок.

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    • Последние матчи: «Петрокуб» в шаге от выхода в четвёртый раунд Лиги Европы, команда из Хынчешт с минимальным счётом обыграла ТНС (1:0).

    Свой европоход «Петрокуб» начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Молдавии обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЕЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 2 победы, 2 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Петрокуб» и ТНС стартовали в еврокубках с Лиги чемпионов

    • «Петрокуб» выиграл два матча в последних пяти встречах

    • «Петрокуб» — ТНС (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Петрокуба» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Петрокуб» подходит к игре в боевом составе и вполне может добиться новой победы над клубом из Уэльса или как минимум не проиграть.

    Ставка: Фора «Петрокуба» (0) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх ТНС и «Петрокуба» мало забивают.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.

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    ТНС — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли ТНС камбэк в противостоянии?
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