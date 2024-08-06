6 августа в 1/2 финала плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют США (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США (жен)

Турнирное положение: Американки на одном дыхании прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 9 очков, заняв 1 место в своем квартете.

При этом США (жен) забивает с какой-то непринужденной легкостью. В 4 матчах турнира американки настреляли уже 10 мячей в ворота соперниц.

Последние матчи: С обороной у команды также полный порядок. В 4 матчах Олимпиады американки пропустили всего 2 мяча.

В четвертьфинале команда минимально переиграла японок. Единственный мяч команда забила в дополнительное время.

В 5 своих последних поединках США (жен) выиграла 3 раза. В них американки наколотили 10 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и немок сборная США (жен) уверенно обыграла на групповом этапе (4:1).

Очевидно, что сборная США (жен) мотивирована пробиться в финал. Да и в двух последних очных поединках американки обыгрывали немок.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и с реализацией у американок все получается блестяще.

Германия (жен)

Турнирное положение: Немки на групповом этапе выглядели весьма прилично. Команда финишировала на 2 месте, пропустив вперед лишь американок.

Притом, что Германия (жен) пропустила на нынешней Олимпиаде 5 раз. А вот забили немки 8 мячей в ворота соперниц.

Последние матчи: Немки в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Например, замбиек команда разгромила (4:1).

В 1/4 финала немки в серии пенальти одолели канадок. Да и Леа Шуллер настреляла уже 3 мяча на турнире.

При этом Германия (жен) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и на групповом этапе немки уступили лишь сильным американкам.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Немки имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и атака команды явно способна прибавить.

Причем Германия (жен) явно постарается как можно эффективнее сыграть на контратаках. Вот только оборона не должна повторить ошибок, допущенных в последней встрече с американками.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Немки способны прибавить во всех игровых компонентах.

Статистика для ставок

Германия (жен) проиграла американкам в двух последних очных встречах

США (жен) все 4 своих поединка на Олимпиаде

Германия (жен) в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.86.

Прогноз: Американки явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

Американки уж точно сразу будут активно атаковать, к тому же на групповом этапе разгромили немок.

Ставка: Победа США (жен) за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.28