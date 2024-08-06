«Сепахан»
Турнирное положение: «Сепахан» не так давно выиграл Кубок Ирана. В финале был бит «Мес Рафсанжан» (2:0).
При этом «Сепахан» провалил последний чемпионат Ирана. Итоговое 3 место вряд ли можно назвать успехом.
Последние матчи: Причем «Сепахан» уже полтора месяца находится без полноценной игровой практики. И этот фактор может сильно сказаться.
Победная серия «Сепахана» составляет уже 6 матчей. Причем в трех последних встречах команда забивала не менее 2 мячей за матч.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сепахан» отличился 11 мячами. А вот в свои ворота иранцы пропустили всего 2 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы явно постараются пробиться в основную сетку турнира. Да и оппонент у них вполне проходимый.
При этом «Сепахан» пересекался с «Шабабом Аль-Ахли» 2 раза. В этих матчах иранцы добыли одну ничью при одной коллизии.
Очевидно, что иранцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются сыграть как можно агрессивнее в атаке.
«Шабаб Аль-Ахли» Дубай
Турнирное положение: Эта команда провела довольно приличный минувший сезон. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай финишировал на 2 месте в своем чемпионате.
Причем «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в последнем туре чемпионата ОАЭ буквально снес «Хатту» (10:0). Да и вообще, в среднем команда забивала почти 3 гола за матч.
Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них была добыта одна виктория при одном поражении.
Сначала «Шабаб Аль-Ахли» Дубай уступил «Карабаху» (2:5). А вот «Удинезе» (U19) был буквально смят — 9:0.
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Шабаб Аль-Ахли» Дубай отличились 26 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нынче «Шабаб Аль-Ахли» Дубай предстает командой-загадкой. Да и оборона частенько допускает результативные сбои.
Нет сомнений, что клуб из Дубая постарается сыграть результативно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.
При этом «Шабаб Аль-Ахли» Дубай имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация пробиться в основную стадию Азиатской Лиги чемпионов.
Наверняка номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и в последних матчах команда прилично выглядит в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в среднем забивает почти 3 гола за матч
- «Сепахан» выиграл в 6 своих последних матчах кряду
- В двух очных поединках клуб из Дубая по разу выиграл и сыграл вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сепахан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.74Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды смотрятся довольно монолитно, и вряд ли будут особо рисковать.
Клуб из Дубая слишком нестабилен, однако имеет преимущество в плане игровой практики.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30