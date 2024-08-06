6 августа в 1/2 финала квалификации Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Сепахан» и «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сепахан» — «Шабаб Аль-Ахли» Дубай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сепахан»

Турнирное положение: «Сепахан» не так давно выиграл Кубок Ирана. В финале был бит «Мес Рафсанжан» (2:0).

При этом «Сепахан» провалил последний чемпионат Ирана. Итоговое 3 место вряд ли можно назвать успехом.

Последние матчи: Причем «Сепахан» уже полтора месяца находится без полноценной игровой практики. И этот фактор может сильно сказаться.

Победная серия «Сепахана» составляет уже 6 матчей. Причем в трех последних встречах команда забивала не менее 2 мячей за матч.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сепахан» отличился 11 мячами. А вот в свои ворота иранцы пропустили всего 2 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Иранцы явно постараются пробиться в основную сетку турнира. Да и оппонент у них вполне проходимый.

При этом «Сепахан» пересекался с «Шабабом Аль-Ахли» 2 раза. В этих матчах иранцы добыли одну ничью при одной коллизии.

Очевидно, что иранцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются сыграть как можно агрессивнее в атаке.

«Шабаб Аль-Ахли» Дубай

Турнирное положение: Эта команда провела довольно приличный минувший сезон. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай финишировал на 2 месте в своем чемпионате.

Причем «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в последнем туре чемпионата ОАЭ буквально снес «Хатту» (10:0). Да и вообще, в среднем команда забивала почти 3 гола за матч.

Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них была добыта одна виктория при одном поражении.

Сначала «Шабаб Аль-Ахли» Дубай уступил «Карабаху» (2:5). А вот «Удинезе» (U19) был буквально смят — 9:0.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Шабаб Аль-Ахли» Дубай отличились 26 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: нынче «Шабаб Аль-Ахли» Дубай предстает командой-загадкой. Да и оборона частенько допускает результативные сбои.

Нет сомнений, что клуб из Дубая постарается сыграть результативно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

При этом «Шабаб Аль-Ахли» Дубай имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация пробиться в основную стадию Азиатской Лиги чемпионов.

Наверняка номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и в последних матчах команда прилично выглядит в плане реализации.

Статистика для ставок

«Шабаб Аль-Ахли» Дубай в среднем забивает почти 3 гола за матч

«Сепахан» выиграл в 6 своих последних матчах кряду

В двух очных поединках клуб из Дубая по разу выиграл и сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сепахан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды смотрятся довольно монолитно, и вряд ли будут особо рисковать.

Клуб из Дубая слишком нестабилен, однако имеет преимущество в плане игровой практики.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30