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    Соперники не будут рисковать?

    «Сепахан» — «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация Азиатской Лиги чемпионов, 6 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сепахан» — «Шабаб Аль-Ахли» Дубай
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    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай
    6 августа в 1/2 финала квалификации Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Сепахан» и «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сепахан» — «Шабаб Аль-Ахли» Дубай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сепахан»

    Турнирное положение: «Сепахан» не так давно выиграл Кубок Ирана. В финале был бит «Мес Рафсанжан» (2:0).

    При этом «Сепахан» провалил последний чемпионат Ирана. Итоговое 3 место вряд ли можно назвать успехом.

    Последние матчи: Причем «Сепахан» уже полтора месяца находится без полноценной игровой практики. И этот фактор может сильно сказаться.

    Победная серия «Сепахана» составляет уже 6 матчей. Причем в трех последних встречах команда забивала не менее 2 мячей за матч.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сепахан» отличился 11 мячами. А вот в свои ворота иранцы пропустили всего 2 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Иранцы явно постараются пробиться в основную сетку турнира. Да и оппонент у них вполне проходимый.

    При этом «Сепахан» пересекался с «Шабабом Аль-Ахли» 2 раза. В этих матчах иранцы добыли одну ничью при одной коллизии.

    Очевидно, что иранцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются сыграть как можно агрессивнее в атаке.

    «Шабаб Аль-Ахли» Дубай

    Турнирное положение: Эта команда провела довольно приличный минувший сезон. «Шабаб Аль-Ахли» Дубай финишировал на 2 месте в своем чемпионате.

    Причем «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в последнем туре чемпионата ОАЭ буквально снес «Хатту» (10:0). Да и вообще, в среднем команда забивала почти 3 гола за матч.

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    • Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них была добыта одна виктория при одном поражении.

    Сначала «Шабаб Аль-Ахли» Дубай уступил «Карабаху» (2:5). А вот «Удинезе» (U19) был буквально смят — 9:0.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Шабаб Аль-Ахли» Дубай отличились 26 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: нынче «Шабаб Аль-Ахли» Дубай предстает командой-загадкой. Да и оборона частенько допускает результативные сбои.

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    Нет сомнений, что клуб из Дубая постарается сыграть результативно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    При этом «Шабаб Аль-Ахли» Дубай имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация пробиться в основную стадию Азиатской Лиги чемпионов.

    Наверняка номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и в последних матчах команда прилично выглядит в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Шабаб Аль-Ахли» Дубай в среднем забивает почти 3 гола за матч

    • «Сепахан» выиграл в 6 своих последних матчах кряду

    • В двух очных поединках клуб из Дубая по разу выиграл и сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сепахан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Обе команды смотрятся довольно монолитно, и вряд ли будут особо рисковать.

    Клуб из Дубая слишком нестабилен, однако имеет преимущество в плане игровой практики.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

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    «Сепахан» — «Шабаб Аль-Ахли» Дубай: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Соперники не будут рисковать?
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