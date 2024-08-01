1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Петах-Тиква и «Брага». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Петах-Тиква — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Петах-Тиква

Турнирное положение: «Маккаби» Петах-Тиква в июле мог завоевать Суперкубок Израиля. Но команда потерпела поражение.

В решающей встрече «Маккаби» Петах-Тиква уступил «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 0:2.

Последние матчи: «Маккаби» Петах-Тиква 25 июля провел первый матч с «Брагой» в Португалии. Клуб потерпел поражение.

Израильская команда уступила со счетом 0:2. У победителей голы забили Рикардо Орта и Родриго Саласар.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Шансов на победу у «Маккаби» Петах-Тиква немного. В Португалии у команды не получилось навязать борьбу сопернику.

Букмекеры уверены, что на своем поле «Маккаби» Петах-Тиква также проиграет. Новый чемпионат Израиля еще не стартовал. Очевидно, что футболисты «Маккаби» находятся не в оптимальных кондициях. Да и разница в классе также играет свою роль.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» нацелена выйти в групповой этап Лиги Европы. Сейчас команда близка к тому, чтобы пробиться в 3-й раунд квалификации. Сенсация вряд ли состоится.

Последние матчи: Летом «Брага» провела ряд товарищеских матчей. В основном команда побеждала.

Из семи товарищеских матчей «Брага» уступила только в одном. Клуб 10 июля проиграл «Морейренсе» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Победа в первом матче не должна расслабить «Брагу». Команда в любом случае должна проходить оппонента из Израиля.

Никакой недооценки соперника гости не допустят. «Брага» не будет только обороняться и обязательно поразит ворота оппонента.

Скорее всего, гости будут играть первым номером. Вероятность повторной победы «Браги» очень высокая.

Статистика для ставок

«Маккаби» Петах-Тиква в июле потерпел поражение в матче за Суперкубок Израиля

Из семи товарищеских матчей «Брага» летом уступила только в одном

В первом матче португальский клуб победил со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Брага» явно превосходит соперника в классе. Гости активнее начнут матч. Португальский клуб будет выигрывать после первого тайма.

Ставка: Победа «Браги» в 1-м тайме за 1.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что удастся забить обеим командам.

Ставка: Обе забьют за 1.89