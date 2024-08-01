Maccabi Petach Tikva
Брага
«Маккаби» Петах-Тиква
Турнирное положение: «Маккаби» Петах-Тиква в июле мог завоевать Суперкубок Израиля. Но команда потерпела поражение.
В решающей встрече «Маккаби» Петах-Тиква уступил «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 0:2.
Последние матчи: «Маккаби» Петах-Тиква 25 июля провел первый матч с «Брагой» в Португалии. Клуб потерпел поражение.
Израильская команда уступила со счетом 0:2. У победителей голы забили Рикардо Орта и Родриго Саласар.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Шансов на победу у «Маккаби» Петах-Тиква немного. В Португалии у команды не получилось навязать борьбу сопернику.
Букмекеры уверены, что на своем поле «Маккаби» Петах-Тиква также проиграет. Новый чемпионат Израиля еще не стартовал. Очевидно, что футболисты «Маккаби» находятся не в оптимальных кондициях. Да и разница в классе также играет свою роль.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» нацелена выйти в групповой этап Лиги Европы. Сейчас команда близка к тому, чтобы пробиться в 3-й раунд квалификации. Сенсация вряд ли состоится.
Последние матчи: Летом «Брага» провела ряд товарищеских матчей. В основном команда побеждала.
Из семи товарищеских матчей «Брага» уступила только в одном. Клуб 10 июля проиграл «Морейренсе» со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Победа в первом матче не должна расслабить «Брагу». Команда в любом случае должна проходить оппонента из Израиля.
Никакой недооценки соперника гости не допустят. «Брага» не будет только обороняться и обязательно поразит ворота оппонента.
Скорее всего, гости будут играть первым номером. Вероятность повторной победы «Браги» очень высокая.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Петах-Тиква в июле потерпел поражение в матче за Суперкубок Израиля
- Из семи товарищеских матчей «Брага» летом уступила только в одном
- В первом матче португальский клуб победил со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.
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Прогноз: «Брага» явно превосходит соперника в классе. Гости активнее начнут матч. Португальский клуб будет выигрывать после первого тайма.
Ставка: Победа «Браги» в 1-м тайме за 1.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что удастся забить обеим командам.
Ставка: Обе забьют за 1.89