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    Пустит ли Гвинея в плей-офф США?

    США (U23) — Гвинея (U23). Прогноз и ставки (к. 1.96) на футбол, Олимпийские Игры, 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на США (U23) — Гвинея (U23)
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    Мохамед Сума (Гвинея)
    30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют США (U23) и Гвинея (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (U23) — Гвинея (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    США (U23)

    Турнирное положение: США (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит. Также в четвертьфинал ее выведет ничья, если Новая Зеландия не обыграет Францию в параллельной игре.

    Последние матчи: сборная на старте олимпийского турнира потерпела разгромное поражение от Франции (0:3).

    После этого уже во втором туре коллектив крупно обыграл Новую Зеландию (4:1), забив четыре мяча в течение первого часа игры, после чего позволил себе пропустить.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые были официальными и контрольными, США (U23) выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это, возможно, не говорит о хорошей форме сборной, но главное то, что теперь ей будет противостоять соперник более низкого класса.

    Четыре гола команды на олимпийском турнире забивали разные игроки.

    Гвинея (U23)

    Турнирное положение: Гвинея (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает четвертую позицию в группе, не имея в активе ни одного балла.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит, а в параллельной игре Франция победит Новую Зеландию, и при этом разница мячей против ее конкурентов будет в пользу Гвинеи.

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    • Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира потерпела поражение Новой Зеландии (1:2).

    После этого во втором туре коллектив достойно с минимальным результатом уступил Франции, пропустив единственный мяч 75-й минуте.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах, официальных и товарищеских, Гвинея (U23) выиграла лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах сборной даже не на победу, а на ничью, особенно в дуэли против мотивированного более классного соперника.

    Амаду Диавара — автор единственного гола команды на турнире.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей США забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей США не выиграли

    • в пяти из шести последних матчей Гвинеи по крайней мере одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.56. Ничья — в 4.20, победа Гвинеи — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.11.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в последней игре сборной на Олимпиаде.

    В четырех из шести последних поединков США был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.96.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в их пяти из семи последних матчей Гвинеи было именно так.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.11.

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    США (U23) — Гвинея (U23): прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Пустит ли Гвинея в плей-офф США?
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