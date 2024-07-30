Доминиканская Республика U23
Узбекистан U23
Доминиканская Республика (U23)
Турнирное положение: Доминиканская Республика (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третье место в группе с одним баллом.
Команда выйдет в плей-офф, если победит, а Египет в уступит лидеру квартета и уже четвертьфиналисту Испании, и при этом будет иметь лучшие дополнительные показатели.
Последние матчи: сборная Карибского бассейна на старте олимпийского турнира разошлась миром с Египтом (0:0).
После этого уже во втором туре коллектив потерпел поражение от Испании (1:3), хотя по ходу игры ему удалось сравнять счет.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех матчах, которые были официальными и контрольными, Доминиканская Республика (U23) не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме сборной, если учитывать, что в грядущем поединке ей кровь из носу нужно побеждать, да еще и с как можно лучшей разницей мячей.
Анхель Монтес де Оса — автор единственного гола команды на турнире.
Узбекистан (U23)
Турнирное положение: Узбекистан (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает последнее, четвертое место в группе, не имея баллов в активе.
Команда уже не имеет шансов выйти в четвертьфинал, и единственное, кроме престижа, за что ей остается бороться — третья позиция в квартете.
Последние матчи: среднеазиатская сборная на старте олимпийского турнира проиграла Испании с результатом 1:3.
После этого во втором туре коллектив также проиграл Египту с минимальным счетом, пропустив единственный мяч уже на 11-й минуте.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах, официальных и товарищеских, Узбекистан (U23) выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о плохих шансах сборной не то что на победу, а просто набрать хотя бы один балл, хотя уровень соперника все же позволяет побороться за ничью.
Эльдор Шомуродов — автор единственного гола команды на турнире.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Доминикан забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Узбекистан не выиграл
- в четырех из пяти последних матчей Узбекистана забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа Доминиканы — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.05.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. При этом в трех из четырех их последних поединков забивали больше 2,5 голов.
В двух из четырех последних игр Доминикан были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан не выиграет, ведь так было в пяти из шести его последних матчей.
Ставка: Доминикана не проиграет за 2.24.