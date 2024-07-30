30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Доминиканская Республика (U23) и Узбекистан (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Доминиканская Республика (U23)

Турнирное положение: Доминиканская Республика (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третье место в группе с одним баллом.

Команда выйдет в плей-офф, если победит, а Египет в уступит лидеру квартета и уже четвертьфиналисту Испании, и при этом будет иметь лучшие дополнительные показатели.

Последние матчи: сборная Карибского бассейна на старте олимпийского турнира разошлась миром с Египтом (0:0).

После этого уже во втором туре коллектив потерпел поражение от Испании (1:3), хотя по ходу игры ему удалось сравнять счет.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех матчах, которые были официальными и контрольными, Доминиканская Республика (U23) не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме сборной, если учитывать, что в грядущем поединке ей кровь из носу нужно побеждать, да еще и с как можно лучшей разницей мячей.

Анхель Монтес де Оса — автор единственного гола команды на турнире.

Узбекистан (U23)

Турнирное положение: Узбекистан (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает последнее, четвертое место в группе, не имея баллов в активе.

Команда уже не имеет шансов выйти в четвертьфинал, и единственное, кроме престижа, за что ей остается бороться — третья позиция в квартете.

Последние матчи: среднеазиатская сборная на старте олимпийского турнира проиграла Испании с результатом 1:3.

После этого во втором туре коллектив также проиграл Египту с минимальным счетом, пропустив единственный мяч уже на 11-й минуте.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах, официальных и товарищеских, Узбекистан (U23) выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах сборной не то что на победу, а просто набрать хотя бы один балл, хотя уровень соперника все же позволяет побороться за ничью.

Эльдор Шомуродов — автор единственного гола команды на турнире.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Доминикан забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Узбекистан не выиграл

в четырех из пяти последних матчей Узбекистана забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа Доминиканы — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. При этом в трех из четырех их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

В двух из четырех последних игр Доминикан были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан не выиграет, ведь так было в пяти из шести его последних матчей.

Ставка: Доминикана не проиграет за 2.24.