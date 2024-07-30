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    Смогут ли Доминиканы выйти в плей-офф ОИ?

    Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23). Прогноз и ставки (к. 2.10) на футбол, Олимпийские Игры, 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024
    Прогноз и ставки на Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23)
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    Эльдор Шомуродов
    30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Доминиканская Республика (U23) и Узбекистан (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C 30 Июля 2024 года

    Доминиканская Республика U23

  • Санто-Доминго
    •  Доминиканская Республика U23 16:00 Узбекистан U23

    Узбекистан U23

  • Ташкент
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    Доминиканская Республика (U23)

    Турнирное положение: Доминиканская Республика (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третье место в группе с одним баллом.

    Команда выйдет в плей-офф, если победит, а Египет в уступит лидеру квартета и уже четвертьфиналисту Испании, и при этом будет иметь лучшие дополнительные показатели.

    Последние матчи: сборная Карибского бассейна на старте олимпийского турнира разошлась миром с Египтом (0:0).

    После этого уже во втором туре коллектив потерпел поражение от Испании (1:3), хотя по ходу игры ему удалось сравнять счет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах, которые были официальными и контрольными, Доминиканская Республика (U23) не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме сборной, если учитывать, что в грядущем поединке ей кровь из носу нужно побеждать, да еще и с как можно лучшей разницей мячей.

    Анхель Монтес де Оса — автор единственного гола команды на турнире.

    Узбекистан (U23)

    Турнирное положение: Узбекистан (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает последнее, четвертое место в группе, не имея баллов в активе.

    Команда уже не имеет шансов выйти в четвертьфинал, и единственное, кроме престижа, за что ей остается бороться — третья позиция в квартете.

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    • Последние матчи: среднеазиатская сборная на старте олимпийского турнира проиграла Испании с результатом 1:3.

    После этого во втором туре коллектив также проиграл Египту с минимальным счетом, пропустив единственный мяч уже на 11-й минуте.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах, официальных и товарищеских, Узбекистан (U23) выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о плохих шансах сборной не то что на победу, а просто набрать хотя бы один балл, хотя уровень соперника все же позволяет побороться за ничью.

    Эльдор Шомуродов — автор единственного гола команды на турнире.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Доминикан забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Узбекистан не выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей Узбекистана забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа Доминиканы — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. При этом в трех из четырех их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

    В двух из четырех последних игр Доминикан были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан не выиграет, ведь так было в пяти из шести его последних матчей.

    Ставка: Доминикана не проиграет за 2.24.

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    Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23): прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли Доминиканы выйти в плей-офф ОИ?
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