27 июля в 3-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Торпедо» Москва. Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: пока «Енисей» после двух туров имеет три очка в таблице Первой лиги и располагается на 10-й строчке.

Последние матчи: во втором туре подопечные Андрея Тихонова проиграли на выезде саратовскому «Соколу» (0:1). Все решил гол в первом тайме соперника, после него он окончательно закрылся и ничего не дал сделать «Енисею», который комбинировал возле штрафной, но почти ничего не создал опасного у ворот.

Ранее была победа на своем поле над «КАМАЗом» (2:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмирован полузащитник Мазурин и нападающий Канаплин.

Состояние команды: пока «Енисей» играет очень неровно после ухода большей части ведущих футболистов в межсезонье. Команда играет в ажурный атакующий футбол, который прививает ей Тихонов, но пока уровень исполнителей ожидает желать лучшего. «Енисею» требуется усиление в атаке и средней линии.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: сейчас «Торпедо» с 4 очками идет в группе лидеров в таблице Первой лиги.

Последние матчи: во втором туре автозаводцы сыграли на выезде вничью с «Ротором» (1:1). Уже на 17-й минуте Игорь Горбунов принял великолепную длинную передачу из глубины поля и спокойно разобрался с вратарем соперника. Но «Торпедо» не смогло удержать три очка, пропустив во втором тайме после навала «Ротора».

До этого «Торпедо» разгромило на своем поле «СКА-Хабаровск» со счетом 4:0.

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: сейчас «Торпедо» смотрится гораздо солиднее, чем в прошлом сезоне. За лето команда укрепилась, но все равно пока не производит впечатление фаворита. В первом туре хабаровчане совсем уж развалились после пропущенных мячей, а выходец из Второй лиги «Ротор» выглядел ничуть не хуже.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Енисей» на своем поле победил со счетом 1:0

Игра в Москве также завершилась успехом хозяев 1:0

В позапрошлом сезоне оба матча остались за «Торпедо» (2:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисей» дают 2,50, а на «Торпедо» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: на своем поле «Енисей» играет всегда гораздо лучше, тут накладывается и специфическое поле с перелетом и горячая поддержка местной торсиды. «Торпедо» тоже в этом сезоне играет в атаку очень неплохо, имеет хороших исполнителей впереди, поэтому ждем искрометного футбола.

Ставка: обе забьют за 1,97.

Прогноз: любители рисковать могут попробовать вариант с победой хозяев через тотал.

Ставка: победа «Енисея» плюс тотал больше 2,5 за 4,30.